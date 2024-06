Cisterna di Latina: muore il bracciante indiano che aveva perso un braccio. Vince il caporalato

Un’altra drammatica pagina si aggiunge alla lunga storia di sfruttamento e insicurezza nei campi agricoli italiani. Il bracciante agricolo indiano di 31 anni, vittima di un terribile incidente sul lavoro, non ce l’ha fatta. L’uomo, che aveva perso un braccio e subito gravi lesioni agli arti inferiori, è deceduto ieri all’ospedale San Camillo di Roma, dove era stato trasportato d’urgenza in eliambulanza.

La dinamica dell’incidente al bracciante indiano

La tragedia è avvenuta in una azienda agricola di Cisterna di Latina. Il giovane bracciante stava lavorando quando è stato agganciato dal macchinario avvolgi plastica a rullo, trainato da un trattore. L’incidente gli ha tranciato il braccio destro e schiacciato gravemente le gambe. La scena che si è presentata ai soccorritori è stata scioccante: il braccio tranciato era stato posato su una cassetta per la raccolta degli ortaggi, mentre il giovane era stato abbandonato in strada, senza che gli fossero prestati i primi soccorsi.

Indagini e responsabilità

Le indagini dei carabinieri hanno portato a galla una serie di omissioni che aggravano la posizione del titolare dell’azienda agricola. Inizialmente indagato per omissione di soccorso, ora dovrà rispondere anche dell’accusa di omicidio colposo. Le circostanze lasciano trasparire un quadro di negligenza e mancanza di rispetto per la vita umana, caratteristiche purtroppo troppo comuni in alcuni contesti di lavoro agricolo dove il caporalato e lo sfruttamento dei lavoratori sono ancora realtà quotidiane.

Reazioni istituzionali

La notizia della morte del bracciante ha suscitato profondo cordoglio e indignazione. La Regione Lazio, attraverso una nota ufficiale, ha espresso le sue condoglianze alla famiglia della vittima. Il presidente Francesco Rocca e l’assessore all’Agricoltura Giancarlo Righini hanno ribadito la ferma condanna per l’accaduto e confermato l’impegno della Regione nella lotta al caporalato e nella tutela della sicurezza dei lavoratori. La Regione Lazio si farà carico delle spese funebri e si costituirà parte civile nel processo contro i responsabili, una volta individuati.

La battaglia contro il caporalato

Questo tragico evento accende nuovamente i riflettori sulla piaga del caporalato, una pratica illegale e disumana che continua a mietere vittime. Nonostante le leggi e gli sforzi delle istituzioni, il fenomeno è ancora radicato in molte aree del Paese, soprattutto nel settore agricolo. Il caso di Cisterna di Latina non è purtroppo un’eccezione, ma parte di un problema sistemico che richiede interventi urgenti e drastici.

Il ricordo e l’impegno

La morte del giovane bracciante non deve essere vana. Deve servire da monito e da stimolo per intensificare la lotta contro lo sfruttamento e per promuovere condizioni di lavoro sicure e dignitose per tutti. Le istituzioni, le organizzazioni sindacali e la società civile devono unirsi in un impegno comune per estirpare il caporalato e garantire che tragedie come questa non si ripetano mai più.

Un altro tragico incidente che ci ricorda quanto ci sia ancora da fare per tutelare i diritti dei lavoratori, specialmente i più vulnerabili, e per costruire un sistema produttivo giusto e rispettoso della dignità umana.

*Foto, immagine di repertorio