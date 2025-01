Civita Castellana, sfilate e braccialetto obbligatorio: le nuove regole del carnevale

La Fondazione Carnevale ha reso disponibile il modulo online per registrarsi e partecipare attivamente alla sfilata

Chi sperava in un ripensamento dell’amministrazione dovrà ricredersi. L’introduzione dei braccialetti obbligatori per le maschere libere al Carnevale di Civita Castellana è confermata. La Fondazione Carnevale ha reso disponibile il modulo online per registrarsi e partecipare attivamente alla sfilata.

Polemiche per la decisione

Nonostante ciò, non si placano le critiche. Alcuni sostengono che queste novità snaturino l’essenza dell’evento. Il sindaco Luca Giampieri ha replicato con fermezza: «Le polemiche sono sterili e creano solo confusione. In poche ore, 200 persone si sono già registrate per partecipare».

Anche la Fondazione Carnevale è al centro delle discussioni. L’ex presidente Valerio Turchetti ha espresso dubbi sulla legittimità della nuova regolamentazione: «Lo statuto della Fondazione non prevede la figura della maschera libera, né l’obbligo di censirla. È responsabilità dell’organizzatore contingentare e contare le presenze, non registrare i partecipanti».

Perplessità emergono anche sul fronte legale. L’avvocato Antonio Spaziano ha dichiarato: «Le regole non sono chiare e non si comprende quali siano le conseguenze in caso di violazione. Inoltre, sarebbe discriminatorio applicare norme diverse alle maschere libere rispetto ai gruppi organizzati».

Il modulo è già online

Nel frattempo, la Fondazione prosegue con l’organizzazione. Sul sito ufficiale (carnevalestoricocivitonico) è disponibile il modulo di iscrizione per chi desidera partecipare come maschera libera alle sfilate del 16 e 23 febbraio e del 2 marzo. Gli interessati devono fornire nome, cognome e un documento d’identità (o quello del genitore per i minorenni).

Sono stati inoltre allestiti due infopoint, in piazza della Liberazione e nella sala Pablo Neruda, dove gli iscritti possono ritirare i braccialetti distintivi: uno per ogni corso mascherato. Durante le sfilate, il personale autorizzato controllerà gli accessi e guiderà le maschere libere verso le loro posizioni nel percorso di Gala.

Nonostante le critiche, dunque, si tiene la barra dritta puntando su una gestione più ordinata e sicura dell’evento.