Civitavecchia, 18enne cade dalla nave da crociera e muore: forse suicidio

L’allarme “uomo in mare” è stato lanciato alle 21 di ieri sera, giovedì 13 aprile, dalla nave da crociera Costa Toscana che solcava le acque del Tirreno a 9 miglia dalla costa di Civitavecchia. Un giovane, per cause ancora da accertare, è caduto in acqua e, sul posto, sono accorsi i vigili del fuoco di Civitavecchia con la motobarca Vfr12. Sono state attivate immediatamente le procedure di allarme e gli Specialisti Nautici dei pompieri hanno prontamente raggiunto il luogo dell’accaduto.

Civitavecchia, si lancia dalla nave da crociera e muore

Ci sono volute diverse ore per effettuare le ricerche e dopo aver scandagliato lo specchio di mare adiacente alla nave, i soccorritori hanno trovato il corpo senza vita del ragazzo. La Capitaneria di Porto giunta sul posto ha provveduto a recuperare la salma.

Il ragazzo potrebbe aver avuto un malore e quindi essere caduto per questo? Oppure la caduta ha causato il decesso? Secondo “Leggo” la vittima sarebbe un 18enne di nazionalità tedesca che si sarebbe lanciato volontariamente dal ponte. Il ragazzo viaggiava con la madre e la sorella. Le due donne hanno confermato che il giovane soffriva di depressione. L’ipotesi di suicidio sembra quindi ora la più accreditata anche secondo diversi testimoni.

Presto per dirlo con certezza senza esame autoptico, sul tragico episodio sarà aperta un’inchiesta.

