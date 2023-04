Carta d’identità elettronica a Roma, sabato 15 e domenica 16 open day: ecco dove

Sabato 15 e domenica 16 aprile a Roma, open day per il rilascio della CIE, Carta d’identità elettronica. Sarà possibile fare richiesta del documento d’identità presso gli sportelli anagrafici dei Municipi III, IV, VI, XI e XV.

Carta d’identità elettronica, open day a Roma

Oltre agli sportelli apriranno anche 3 chioschi degli ex Punti Informativi che resteranno attivi in modalità straordinaria anche nella giornata di domenica 16 aprile.

“La CIE” si legge sul sito ufficiale del Ministero dell’Interno, è sostanzialmente “l’evoluzione della carta di identità in versione cartacea. Ha le dimensioni standard di una carta di pagamento (85,60 millimetri di larghezza per 53,98 millimetri di altezza) ed è realizzata con un materiale plastico in policarbonato su cui sono stampati a laser la foto e i dati del cittadino, protetti con elementi e tecniche di anticontraffazione, come ologrammi e inchiostri speciali”. Essa, attualmente, è valida in 46 paesi e ha una validità di dieci anni.

Per ottenere l’appuntamento sarà necessario prenotare sul sito Agenda CIE del Ministero dell’Interno venerdì 14 aprile dalle ore 09:00 fino all’esaurimento degli orari disponibili.

Gli sportelli attivi

L’elenco degli sportelli attivi, con i relativi orari, ai quali richiedere la carta d’identità elettronica:

Municipio III: la sede di Via Fracchia 45 sarà aperta dalle 08:00 alle 14:00;

Municipio IV: la sede di Via Rivisondoli 2 sarà aperta dalle 08:00 alle 13:00;

Municipio VI: la sede di Via Duilio Cambellotti 11 sarà aperta dalle 08:00 alle 16:30

Municipio XI: la sede di Via Portuense n. 579 sarà aperta dalle 08:00 alle 16:00;

Municipio XV: la sede di Piazza Saxa Rubra 19 (Prima Porta) sarà aperta dalle 08:30 alle 16:30;

PIT: le sedi di Piazza Santa Maria Maggiore, Piazza Sonnino e Piazza delle Cinque Lune saranno aperte sabato dalle ore 08:30 alle ore 16:30.

