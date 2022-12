Civitavecchia, 72 kg di cocaina nascosti sotto migliaia di caschi di banane

I Finanzieri del Comando provinciale di Roma congiuntamente a funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno intercettato al porto di Civitavecchia oltre 72 chilogrammi di cocaina purissima.

Nel corso di controlli su container provenienti dal Sud America, l’attenzione delle Fiamme Gialle del locale Gruppo e dei funzionari dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli presso lo scalo portuale si è soffermata su uno dei numerosi bancali carichi di banane, rinvenendo, grazie anche all’infallibile fiuto dei cani anti-droga Jackpot e Pes, 62 panetti sottovuoto occultati tra migliaia di caschi di banane.

La partita di droga avrebbe potuto fruttare, una volta giunta nelle piazze di spaccio, proventi per oltre 7 milioni di euro. L’operazione rientra nel più ampio dispositivo di contrasto ai traffici illeciti messo in campo negli scali portuali e aeroportuali di accesso alla Capitale dalla Guardia di Finanza di Roma, in sinergia con l’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli.

© Riproduzione riservata