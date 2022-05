Colleferro, 21enne scappa dall’ospedale psichiatrico: ruba un’auto e ne distrugge 4 con un macete

Una mattina movimenta quella di ieri, 25 maggio, a Colleferro, in provincia di Roma. Un 21enne, in cura presso il reparto di psichiatria dell’ospedale della città, è riuscito a scappare.

Carabinieri

21enne in cura psichiatrica scappa e ruba un auto

Il 21enne, scappato dal reparto, da via a un’escalation di azioni vandaliche. Infatti, una volta a piede libero ha provveduto a procurarsi un’autovettura, sottraendola a un passante. Tuttavia, la sua corsa non è andata buon fine. Non troppo lontano dal luogo del furto ha perso il controllo dell’auto ed è andato a sbattere contro un palo della Stazione ferroviaria.

Probabilmente preso da un attacco di ira, sceso dall’auto ha cominciato a danneggiare con un macete i finestrini posteriori di quattro auto. Successivamente ha provato a rubare un’altra auto. Ma le urla della proprietaria hanno richiamato l’attenzione dei militari dell’Esercito Italiano e di un carabiniere, libero dal servizio, della Compagnia di Anagni. Entrambi hanno fermato il 21enne insieme ai carabinieri del Nucleo Radiomobile.

Il ragazzo, poi, è stato condotto in ospedale per i dovuti accertamenti e per essere medicato a seguito delle ferite riportate a causa delle sue diverse azioni.

Si è conclusa così la sua fuga.Tuttavia, restano ancora da chiarire le dinamiche che hanno consentito al ragazzo di fuggire.