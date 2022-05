Muore 17enne: investe un cinghiale e si schianta contro un muro

Un ragazzo di 17 anni sprovvisto di patente ha perso la vita alla guida di un’autovettura durante la notte di oggi, 26 maggio.

17enne muore in un incidente

Un 17enne nel casertano senza il permesso dei genitori, con un amico, aveva deciso di fare un giro in auto. Ma mentre percorreva la Provinciale che collega Pietramelara a Baia e Latina, si è trovato lungo la carreggiata un cinghiale, sbucato improvvisamente.

Dopo aver preso il controllo della Ford Fiesta è finito fuori strada, per poi terminare la sua corsa schiantando contro un muro. Non sono ancora chiare le dinamiche, i carabinieri del casertano stanno cercando di far luce sui fatti.

Si ipotizza che, oltre all’inesperienza del giovane, il quale avrebbe compiuto ad agosto 18 anni, probabilmente anche l’alta velocità abbia giocato un ruolo importante nell’incidente.

Terminata al corsa contro il muro, qualsiasi tentativo del pronto soccorso sono stati inutili per il conducente. Mentre, per l’amico, anche lui presente nel momento dell’incidente, attualmente si ritrova in prognosi riservata. Entrambi i ragazzi coinvolti erano originari di Baia e Latina, un comune del Casertano.