Meteo fine settimana 28-29 maggio: giù le temperature e piogge

A metà settimana una perturbazione si abbatterà sul Mediterraneo centro-occidentale e riuscirà a farsi largo entro il weekend anche ad Sud Italia, coinvolgendo sabato le regioni meridionali con l’arrivo di piogge e qualche temporale. In concomitanza di essa anche l’arrivo di correnti più fresche ed instabili in discesa dal Nord Europa, che raggiungeranno lo Stivale portando un aumento dell’instabilità anche al Centro-Nord e temperature destinate a calare significativamente nell’arco del week-end.

Sabato. Giornata inizialmente soleggiata o poco nuvolosa su gran parte delle regioni, eccetto già al mattino primi rovesci su Friuli Venezia Giulia e alto Veneto per l’avvicinamento del fronte da nord e sull’ovest della Sicilia per l’arrivo del vortice dal Mediterraneo occidentale. Nel pomeriggio rovesci e temporali in intensificazione al Nordest e in estensione all’Emilia Romagna, poi entro sera fino in Lombardia, Piemonte e localmente Liguria. In giornata qualche rovescio sull’Appennino centro-meridionale e sulla Sardegna interna.

Temporali in intensificazione in Sicilia e in estensione entro sera alla Calabria, specie meridionale. Sui restanti settori condizioni più soleggiate. Temperature in generale diminuzione e Bora che soffierà decisa sul Golfo di Trieste.

Domenica. Previsti piogge e rovesci al Nord, inizialmente più probabili su Nordovest, Lombardia ed Emilia, ma anche sulle zone interne del Centro-Sud. In giornata possibili temporali al Centro-Sud, specie sulle zone interne, che si attenueranno verso sera.

Fenomeni che dovrebbero indebolirsi anche al Nord con alcune schiarite. Ancora Bora sul Golfo di Trieste e temperature in generale diminuzione, specie al Centro-Nord.

Meteo a Roma nel fine settimana

Venerdì: Cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi per l’intera giornata, temperature tra 23 e 33 gradi.

sabato: Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale, minime 19 e massime 32.

domenica: Cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo addensamenti talora compatti nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. Schiarite in serata. Temperature comprese tra i 16 e 27 gradi.