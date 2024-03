Colleferro, perde il controllo della moto e muore a 25 anni

Ambulanza in servizio di sera

La corsa disperata in ospedale non è servita a salvare la vita del ragazzo che non è sopravvissuto all’impatto

Domenica scorsa, 23 marzo, alle 21:30 a Colleferro, in provincia di Roma, un tragico incidente ha spezzato la vita di Gianmarco Navarra, 25 anni compiuti lo scorso dicembre, che ha perso il controllo della sua moto nel tentativo di evitare un’auto che svoltava.

La corsa disperata in ospedale non è servita a salvare la vita del ragazzo che non è sopravvissuto all’impatto. Colleferro piange un giovane molto amato nella comunità.

Il tentativo di schivare poi l’urto sull’asfalto

Secondo una prima ricostruzione, al vaglio degli agenti di polizia del commissariato di Colleferro intervenuti sul posto, il giovane viaggiava verso il centro della città quando, all’altezza dell’incrocio con vicolo Tevere, una Lancia Y che procedeva in direzione opposta ha girato per immettersi nel vicolo.

Una manovra, forse brusca, nel tentativo di evitare la collisione con la vettura e Gianmarco avrebbe perso il controllo della motocicletta rovinando sull’asfalto. Poi l’urto violentissimo contro la ruota posteriore dell’auto. Inutili i tentativi di rianimarlo da parte degli operatori sanitari del 118 subito accorsi sul luogo dell’incidente.

Lo piange tutto il paese, era molto amato

Conosciuto e benvoluto, Gianmarco aveva perso suo padre da poco. Ora il dolore sordo e immenso di sua madre e dei suoi fratelli è condiviso dalla comunità di Colleferro che commenta sotto shock la notizia della scomparsa del ragazzo.

Perito chimico, lavorava in una ditta farmaceutica, amava lo sport e gli animali. Apprezzato in tutto il territorio per l’impegno nelle fila dei volontari della Protezione civile. È stata disposta l’autopsia sulla salma e, dopo i risultati, verranno svolti i funerali.