Colomba del LIDL, nell’etichetta c’è il segreto che non ti aspetti: la produce un colosso dei panettoni italiani | La pagheresti almeno 10€ in più

Il segreto incredibile della colomba venduta da Lidl: è buonissima e costa pochissimo.

Siamo ormai agli sgoccioli: tra pochissimi giorni sarà Pasqua, la festività cattolica che celebra la resurrezione di Gesù e che quest’anno cade di domenica 31 marzo. Nonostante in molte parti d’Italia il meteo sembri piuttosto inclemente e preveda piogge e temperature invernali, di fatto la felicità è molta, soprattutto in chi ama questa festività.

In Italia, la tradizione è quella di riunirsi in famiglia per mangiare tutti insieme e per trascorrere quel tempo che la vita frenetica di oggi non concede più. Immancabili, quindi, le ricette della cucina regionale, come l’agnello in umido o la pastiera napoletana.

Se però siete dei veri tradizionalisti, sulla vostra tavola pasquale non possono mancare due dolci: l’uovo di cioccolato e la colomba. In merito a questo secondo, oggi vi sveliamo un segreto di quella venduta alla Lidl: fidatevi di noi, correte ad accaparrarvene una! È incredibile.

Colomba della Lidl, ecco chi la produce

Se non avete ancora acquistato la colomba da portare in tavola il giorno di Pasqua, probabilmente vi starete indirizzando sulle marche più famose. Per essere sicuri di gustare qualcosa di davvero buono, infatti, molti italiani scelgono di spendere quel qualcosa in più e di andare sul sicuro, come ad esempio su qualcosa di pasticceria.

In realtà, però, ci sono alcune aziende della grande distribuzione che producono dolci davvero buoni e, sia a Natale che a Pasqua, nonostante i prezzi sopra la media di quelli degli altri prodotti da supermercato i loro dolci vanno sempre a ruba. Ecco, in questo discorso, cosa c’entra la colomba della Lidl, noto discount da molti snobbato per la credenza che i suoi prodotti non siano buoni: rimarrete sconvolti.

La colomba della Lidl è di Maina

Ebbene sì: a produrre la colomba classica Deluxe, una delle marche vendute da Lidl ed una delle più economiche dell’intero settore, è un’azienda situata in via oltre Agno 7 a Brogliano (VI), chiamata Il Vecchio Forno. C’è però un’altra colomba alla Lidl, che detta molto stupore: quella con crema di pistacchio ricoperta da cioccolato fondente, che costa 5,99 euro, è infatti prodotta proprio dalla Maina, l’azienda sita in via Bra (Tagliata) a Fossano, in provincia di Cuneo.

Spendendo solo 6 euro, quindi, ci si può portare a casa un dolce prodotto da una nota azienda leader nel settore, le cui colombe costano sicuramente più di dieci euro, soprattutto se di gusti speciali come quella a cui facciamo riferimento!