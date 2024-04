Vetri appannati, premi questo pulsante e risolvi in un lampo: 1 persona su 100 conosce questo tasto segreto dell’auto

Se non sopporti più i vetri appannati quando fa freddo o quando piove, scopri questo trucchetto prezioso e dimenticati del problema.

Parabrezza e finestrini pieni di gocce d’acqua, umidità e opachi rappresentano un enorme rischio per chi guida, e, purtroppo il fenomeno si verifica con frequenza, più o meno ogni volta che c’è maltempo. Anche se si tratta di una questione comunissima, non tutti sanno ancora come risolverla.

Ti riveliamo una volta e per sempre come fare a dire addio a parabrezza e finestrini appannati e tornare a guidare in tutta sicurezza e con il massimo comfort. Basta solo un gesto, ma soltanto una persona su cento sa qual è.

Svelato finalmente il metodo per liberarsi una volta e per sempre dei vetri appannati in auto. Ti pentirai di non averlo scoperto prima: ecco come si risolve davvero l’appannamento dei vetri con un solo tasto “magico”.

Vetri appannati, come dire addio a parabrezza e finestrini umidi e opachi

Pioggia, brina e temporali improvvisi trasformano anche il parabrezza più nitido e i finestrini più puliti in vetri appannati, attraverso i quali è possibile vedere bene, e dunque è impossibile guidare in sicurezza. Il fenomeno dell’appannamento dei vetri è dovuto all’incontro dell’aria fredda esterna al veicolo con quella calda, presenta all’interno dell’abitacolo. Il problema si verifica spesso anche in condizioni inverse, e il principio che crea l’effetto dei vetri appannati è sempre l’umidità, ovvero il processo mediante il quale l’aria di trattiene il vapore acqueo sotto forma gassosa.

Al di là della ragione che scatena il fenomeno dell’appannamento dei vetri, la cosa fondamentale da tenere in considerazione è che non è possibile mettersi alla guida con i vetri appannati. Oltre che rappresentare un grosso rischio per l’incolumità del guidatore, dei relativi passeggeri, dei conducenti di altri veicoli presenti sulla strada, o di eventuali pedoni, costituisce anche un pericolo per il portafogli, perché si può ricevere una contravvenzione.

Il trucco per risolvere per sempre il problema

Dato ormai per assodato che i vetri appannati siano un problema vero e proprio, è arrivato il momento di scoprire come risolvere la questione una volta e per sempre. Per fortuna bastano pochi secondi, e un pulsante “magico”. Si trova in ogni automobile e chiunque dovrebbe conoscerlo, ma spesso ci si dimentica della sua esistenza.

Il tasto da premere è quello dello sbrinamento del parabrezza anteriore. Dopo di che occorre azionare l’aria dell’auto, calda se fuori dal veicolo fa freddo, o fredda se, al contrario, fuori dalla macchina la temperatura è alta. Basterà direzionarla al massimo verso il parabrezza, e il gioco è fatto.