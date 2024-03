Comitato regionale Anci Lazio, il vicepresidente Quadrini: “Vogliamo valorizzare il territorio”

Il Vicepresidente di Anci Lazio, Gianluca Quadrini, durante la riunione del Comitato Regionale, che si è svolta martedì 26 marzo, nella sede di Via dei Prefetti, dà il benvenuto ai nuovi componenti del Direttivo che sostituiscono gli uscenti, Daniela Ballico, Michel Barbet, Federico Del Baglivo e Manuel Magliocchetti.

Il saluto ai dirigenti uscenti Anci Lazio

Ha ringraziato i membri uscenti per il lavoro svolto e ha espresso la sua fiducia nei confronti dei nuovi componenti del Direttivo, auspicando una proficua collaborazione per affrontare le sfide future e portare avanti l’importante lavoro dell’Anci Lazio a favore dei comuni e dei cittadini della regione.

“Un ringraziamento particolare va a coloro che hanno contribuito con impegno e dedizione alla crescita di Anci Lazio, e un caloroso benvenuto ai nuovi membri che si sono impegnati a continuare questa importante missione. Sono convinto che insieme riusciremo a superare le sfide che ci attendono, lavorando con spirito di collaborazione e sacrificio per il bene comune. Un ringraziamento per l’impegno e il sostegno, sono fiducioso che insieme possiamo continuare a fare la differenza per i comuni e i cittadini del Lazio”.

La valorizzazione del territorio regionale

Durante la riunione sono state discusse varie tematiche riguardanti il territorio del Lazio, tra cui progetti per la valorizzazione e lo sviluppo dei comuni della regione, la gestione dei servizi pubblici e le politiche per favorire la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica. È stato anche affrontato dal vicepreside Quadrini l’incontro avuto nella mattina con la segreteria tecnica del Ministro dell’ambiente Gilberto Picchetto Fratin insieme al sindaco di Villa Santa Lucia, Orazio Capraro, e al consigliere regionale, Angelo Tripodi.

“Anci Lazio si è attivata in questo periodo per fare in modo che si scongiurasse la chiusura della cartiera Reno de Medici, con la segreteria tecnica del Ministro Fratin. e salvare i tanti posti di lavoro a rischio. L’incontro con la segreteria tecnica del ministro Fratin è stato proficuo e positivo. Abbiamo portato a casa il loro impegno a verificare l’interpellato fatto dall’azienda che permetterebbe di gestire in modo diverso i fanghi primari, considerandoli come scarti di lavorazione anziché rifiuti da smaltire. In questo modo si garantirebbe una corretta tutela dell’ambiente e la continuità produttiva di una delle aziende più importanti del territorio della provincia di Frosinone”.