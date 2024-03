Multa da 2.558 €, patente sospesa e 10 punti tolti: tutto per colpa di un oggetto che è sempre con te in macchina | Non maneggiarlo assolutamente

Se mentre guidi maneggi questo oggetto potresti perdere la patente e molti soldi: qual è.

Senza patente, ormai, non ci si può stare. Sebbene nelle grandi città il trasporto pubblico sia stato rafforzato, soprattutto in questi ultimi anni, di fatto moltissimi italiani hanno bisogno della macchina per le normali attività quotidiane, dall’andare al lavoro al portare a scuola i propri figli.

Sono pochissimi i cittadini che riescono ad affidarsi solo ai mezzi pubblici, ad esempio la metro o l’autobus: per quanto il governo sia tentando di favorire l’abitudine di prendere questi mezzi quando si può, soprattutto per ridurre il traffico e l’inquinamento, dall’altro lato le macchine continueranno ad esistere e a circolare.

Per favorire la sicurezza di tutti gli automobilisti e per ridurre sempre di più il numero di incidenti, il governo ha recentemente apportato alcune modifiche al Codice della Strada ed ha inasprito le sanzioni relative ad alcuni comportamenti.

Oggi vi parliamo di una delle infrazioni più commesse che, sebbene anche prima di questa modifica fosse severamente punita, con le nuove normative causa sanzioni pesantissime sia a livello economico che personale, poiché potrebbe far sospendere la patente per un periodo lunghissimo.

Attenzione al cellulare quando si guida

Il nuovo Codice della Strada si è concentrato soprattutto su quei comportamenti che, sebbene venissero già multati e puniti, continuavano a causare incidenti e drammi. Uno di questi riguarda l’uso del cellulare mentre si è alla guida: la nuova normativa, infatti, punisce questo comportamento con il ritiro della patente da 15 giorni a 2 mesi e una sanzione che può arrivare fino a 1697 euro.

Nel caso di recidiva, inoltre, la multa sale a 2588 euro e la patente viene ritirata per tre mesi, inoltre vengono decurtati dagli 8 ai 10 punti. Il nuovo ddl, inoltre, prevede la sospensione della patente anche per chi guida contromano o passa con il semaforo rosso.

Le altre novità

Il nuovo Codice della Strada propone anche un aumento delle sanzioni per l’eccesso di velocità, che prevede una multa massima di 1094 euro con la sospensione della patente da 15 a 30 giorni per chi supera i limiti due volte in un anno nel centro cittadino.

Chi è già stato precedentemente condannato per guida in stato di ebrezza e viene trovato di nuovo con un tasso alcolemico tra lo 0.5 e 1.5 dovrà rinnovare la patente con una nuova visita medica. Inoltre, gli sarà proibito guidare senza l’alcolock, il dispositivo che blocca il volante a meno che non senta un tasso alcolemico pari a 0 nella persona che si appresta a guidare.