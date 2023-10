Nella provincia di Frosinone si trovano borghi antichi con gli affitti meno cari, anche solo 3,67€/mq! Ma risparmiare a volte non è tutto. Per venirci a vivere ci vuole una distanza non eccessiva dal luogo di lavoro, aria pulita, bella vista, servizi disponibili, vita culturale e sociale interessante.

Nel valutare quali siano i borghi e le città, dove sia più facile trovare condizioni di vita migliori, stiamo girando in lungo e in largo le province laziali. Per cambiare vita, uscire dallo stress delle difficoltà economiche e non solo, delle difficoltà di tempo, di traffico, di aria insalubre che la metropoli ti impone, i borghi della Ciociaria offrono tantissimo. Verificando le medie dei prezzi degli investimenti immobiliari e degli affitti delle case, ci siamo accorti che pure esistono possibilità molto interessanti economicamente, con i prezzi più bassi della regione, che mai avremmo sospettato.

Resta da verificare se questi centri poi abbiano davvero i requisiti che ciascuna famiglia o singolo cerca per migliorare i propri standard di vita ed in questo non bastano le proposte che possiamo avanzare qui ma occorre l’aiuto dei lettori, di coloro che questa scelta l’hanno fatta o stanno per farla, affinché ci aiutino a valutare tutte le opzioni sul tappeto. Se in un centro i prezzi sono più bassi non è detto che sia il più conveniente. Potrebbero mancare servizi essenziali, essere privo di attrazioni, di poter offrire una vita migliore rispetto a quella che offre Roma attualmente.

La regione Lazio tra le più care d’Italia per comprare casa

Le statistiche del mese di agosto 2023 sono le ultime in nostro possesso ma si riferiscono a un mese anomalo, in quanto quello deputato alle vacanze estive. Un mese nel quale in molti cercano case da affittare per trascorrere delle settimane in pieno relax. Ovvio che sia anche un mese che faccia lievitare i costi in alto. Ma questo se vale molto per i centri più prossimi alla costa vale meno per quelli interni, e sarà proprio verso questi ultimi che ci indirizzeremo.

Nella Regione Lazio i prezzi medi per mq per gli investimenti immobiliari sono stati di 2.426€ con una diminuzione del 1,22% rispetto a settembre 2022 (2.456€/mq). Anche se la cosa potrebbe non essere così interessante è bene sapere che negli ultimi due anni il prezzo medio nella regione Lazio ha raggiunto il suo massimo nel mese di giugno 2022, con un valore di € 2.478 al metro quadro. Il mese in cui è stato richiesto il prezzo più basso è stato novembre 2021: per un immobile in vendita sono stati richiesti in media € 2.416 al metro quadro.

Aumentano i prezzi degli affitti di case in tutta la regione nell’ultimo anno

Il Lazio, dopo Lombardia, Toscana e Valle D’Aosta, è tra le Regioni più care. Per quanto attiene agli affitti, ad agosto 2023 per gli immobili residenziali sono stati richiesti in media 14,13€ al mese per metro quadro, con un aumento del 4,67% rispetto a settembre 2022 (13,50€ mensili al mq). Negli ultimi due anni, il prezzo medio nella regione Lazio ha raggiunto il suo massimo proprio nel mese di agosto 2023, mentre il mese in cui è stato richiesto il prezzo più basso è stato dicembre 2021: per un immobile in affitto sono stati richiesti in media 13,03€ al mese per metro quadro. Questi sono i valori di riferimento regionali cui dobbiamo fare mente locale, quando verifichiamo i prezzi dei borghi verso cui cercare una nuova sistemazione. Province Vendita(€/m²) Affitto(€/m²) Frosinone 827 6,43 Latina 1.943 16,89 Rieti 877 7,5 Roma 2.726 14,49 Viterbo 1.111 8,67 (Fonte: Immobiliare.it)

La tabella ci indica la provincia di Frosinone come la più economica della Regione sia per l'acquisto che per l'affitto. Gli immobili in questa provincia hanno un prezzo medio di 827€/mq nel mese di agosto 2023. Prezzi che son o scesi dal settembre 2022 del 3,16%. Mentre per gli affitti ci sono stati dei rincari rispetto all'anno prima, quando costavano 6,29€/mq e ora sono 6,43€/mq con un incremento del 2,23%. Perché i prezzi delle case calano e quelli degli affitti crescono?

Anagni, la Cattedrale

Chi cerca casa: più famiglie giovani, che devono far quadrare i conti, che investitori

La provincia di Frosinone risultata più conveniente di altre ma non la città. La mancanza di un piano regolatore e il fermo per la offerta di nuovi locali ha fatto alzare i prezzi e in molti si sono rivolti ai centri vicini, come Ceccano, Alatri o Castelmassimo. Roma è ancora un polo di attrazione forte dalle altre regioni d’Italia per il fatto stesso di essere la Capitale con una serie di opportunità professionali nei settori amministrativo, giudiziario, dello spettacolo e della comunicazione e ovviamente per motivi di studio. Il problema si pone quando, vivendo in una città come Roma, ti accorgi che tutte le entrate -spesso- non bastano a compensare le uscite.

È allora che cominci a guardarti attorno e le aree più vicine sono le prime a riempirsi. Vedi i Castelli, Ostia, Guidonia. Chi cerca casa però, in questi casi, è più facile siano non investitori ma giovani coppie, studenti, che devono far quadrare i conti e la loro domanda è più alta di quella di chi vuole comprare casa. Questo potrebbe spiegare perché nella provincia più economica del Lazio, crescono in percentuale gli affitti e calano i prezzi per comprare le case.

Cerchiamo tra i paesi meno cari quelli più attrattivi per viverci

Monte San Giovanni Campano è il comune che ha il prezzo degli affitti più basso: 3,67€/mq. Anche comprare casa non costa molto: 591€/mq. Il Comune non è piccolissimo, ha 12.000 abitanti ed è situato a oltre 400 metri sul livello del mare, nel territorio dei Monti Ernici, che degrada da nord a sud verso la Valle del Sacco. Monte San Giovanni è limitrofo al percorso dal fiume Liri. Fa parte dei Borghi più belli d’Italia e come spesso succede anche questo comune si è sviluppato a partire da un castello (secolo X). Il cuore del borgo è adagiato lungo il colle roccioso degradante ed è protetto da un muro di cinta, nell’unico lato non protetto da strapiombi.

Lungo il perimetro del paese sono posizionate trentasei torrette, molte delle quali inglobate nelle abitazioni o coperte dalla vegetazione. Nel Castello, ben conservato, si trova un sontuoso palazzo di stile rinascimentale, diversi altri edifici e la cella trasformata successivamente in cappella, in cui San Tommaso fu tenuto prigioniero.

Il nome deriverebbe dal termine campagna e non ha nulla a che vedere con la Regione Campania. Monte San Giovanni deve questo nome dalla presenza di un monastero benedettino dedicato ai Santi Giovanni Battista e Evangelista. Il termine campano venne aggiunto sotto lo Stato Pontificio in quanto questa zona faceva riferimento alla provincia pontificia di Campagna e Marittima e anche per distinguerlo da Monte San Giovanni in Sabina. Tuttavia deve piacere cosi ai suoi abitanti perché quando nel 2004 venne indetto un referendum per abrogare il termine campano, la popolazione votò contro.

Fa parte del distretto tessile della Valle del Liri e le attività artigianali più diffuse sono quelle del ricamo e del merletto. A Monte San Giovanni si arriva solo con le linee della Cotral da Frosinone e da Roma. Dista 19 km da Frosinone e 108 km da Roma, un tragitto che si compie in un’ora e mezzo circa. Ceprano e l’Autostrada del Sole in direzione Napoli sono comunque vicine, a soli 18 km.

Nel Comune operano due consultori e un laboratorio di analisi sanitarie e 5 farmacie.

Pofi, vivere tra i fiori, sulla cresta di un vulcano spento

Con Pofi ci stiamo allontanando notevolmente da Roma, che dista ben 113 km e anche percorrendo l’Autostrada del Sole ci vogliono sempre un’ora e mezza di viaggio. Troppo, penso, per chi voglia mantenervi la sede di lavoro. Il Comune ha quasi 4.000 abitanti e per comprare casa ci vogliono in media almeno 1.102€/mq mentre gli affitti sono contenuti a 4€/mq. Evidentemente questa località collinare con una bella vista da circa 300 m. s.l.m. sulle pianure circostanti, offre qualcosa in più in termini di bellezze naturali dei paesi confinanti, come dimostra il famoso poeta Giovan Battista Marino che vi soggiornò per un breve periodo nei primi anni del 1600.

Affascinato dal paesaggio circostante, volle dedicare al paese un sonetto, appunto dal titolo “Pofi”. Il posto vanta una campagna particolarmente fertile. Pofi si trova in cima ad un vulcano spento e per questo ha una terra molto ricca di minerali per la coltivazione di fiori e ortaggi. Nel suo territorio scorre il fiume Sacco, che delimita il confine con il comune limitrofo di Castro dei Volsci.

Da alcuni decenni la produzione e commercializzazione di prodotti florovivaistici attira ogni anno ad aprile appassionati e commercianti del settore, nella Mostra Mercato del Fiore e vede coinvolti decine di produttori locali intenti nell’allestimento ed abbellimento del paese con il meglio della loro produzione.

La distanza da Frosinone è di soli 15km con la Casilina ma il percorso più breve, in termini di tempo (25’) è quello che passa da Ceccano con la SP14 e la SR637 di 17 km.nNel Comune vi sono due farmacie.

Sant’Elia Fiumerapido

Il Comune ha 5.600 abitanti e fra quelli citati qui è il più distante da Roma, 149 km, con un tempo di percorrenza di quasi due ore. Mentre dista da Frosinone quasi 67km, percorribili in 54’. La storia del paese si lega strettamente a quella del Monastero Benedettino di Montecassino. Fu fondato su una collina lungo il fiume Rapido, appunto, dall’abate Mansone di Montecassino nell’anno 991. Pensate un po’ quanta storia in questi borghi! Una chiesetta intitolata al Profeta Elia dette il nome al borgo. La chiesetta subì distruzioni continue per gli assalti dei saraceni e venne distrutta del tutto nel 1495, nella guerra fra aragonesi e angioini per il possesso del Regno di Napoli.

Investire in una casa a Sant’Elia costa solo 635€/mq mentre l’affitto medio è di 4,25€/mq. Ma se si viene qui non è per lavorare né Roma né a Napoli. Questo paese è un ottimo rifugio lontano dal mondo.

Nel borgo vi sono un centinaio di Testimoni di Geova con un proprio culto territoriale, la sala del Regno. Non so se questo può essere visto come una nota positiva o negativa o niente di tuto questo. Produttivamente la zona è vocata alla produzione di vini secondo il disciplinare Atina Doc.

Nel Comune operano due farmacie.

Castro dei Volsci – Uno dei borghi più belli d’Italia

Ha una popolazione di 4.500 abitanti, in continua diminuzione dagli anni ’80. Negli anni ’70 il Ministero della Pubblica istruzione lo ha riconosciuto come “zona di notevole interesse pubblico” perché raccoglie punti pubblici di belvedere di eccezionale importanza panoramica, il centro storico inoltre forma un complesso di notevole valore estetico eccezionalmente conservato.

Acquisto di immobili in media nel 2023: 408€/mq. Affitti in media 4,49€/mq! Il più caro per gli affitti tra quelli proposti ma siamo sempre ai minimi livelli regionali.

Dal 2016 è entrato a far parte dei Borghi più belli d’Italia. Nei pressi sorge la stupenda Abbazia cistercense di Casamari.

Il comune si trova a sud di Ceccano, su un bassopiano con vicino colline alte 1100 metri.

In memoria delle donne della Ciociaria vittime dei soldati algerini del contingente francese durante la seconda guerra mondiale, venne posto sulla Rocca dei Colonna il 3 giugno 1964 un’opera che raffigura una madre che protegge la figlia, realizzata dallo scultore Fedele Andreani e ispirata al film “La Ciociara” di Vittorio De Sica, con Sofia Loren, tratto dal romanzo di Alberto Moravia. Il comune fu uno dei più colpiti da questi eventi. In totale furono stuprate nel comune 271 donne (delle quali 68 sotto i 18 anni) e 6 uomini tra i quali addirittura un bambino di 7 anni.

Nel 1921 vi nacque l’attore Nino Manfredi.

Il paese è servito da una fermata ferroviaria posta sulla linea Roma – Cassino – Napoli.

Si trova a 25 km di strada da Frosinone e a 16 km dallo svincolo di Ceprano, dell’Autostrada Roma-Napoli.

Nel Comune sono attive due farmacie e un consultorio.

Sora attraversata dal fiume Liri

Servizi sanitari in provincia di Frosinone

I tre Presidi Ospedalieri nella provincia riguardano il Presidio Ospedaliero Frosinone-Alatri-Anagni, con sede a Frosinone, il Presidio Ospedaliero Sora, con sede a Sora, Località San Marciano e il Presidio Ospedaliero Cassino, con sede a Cassino. Quindi i paesi citati possono fare riferimento piuttosto a Frosinone e a Cassino che a Sora, per le cure ospedaliere.

Foto di Adriano Di Benedetto

