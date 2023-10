Ztl Roma, Gualtieri: “Accensione dei varchi slitta di alcuni mesi”. Novità per Gpl ed Euro 3

Sulla Ztl fascia verde per Roma “abbiamo trovato oggi l’intesa con la Regione Lazio sulle modifiche della delibera”. Lo annuncia il sindaco della Capitale Roberto Gualtieri durante il punto stampa a Piazza Venezia per la realizzazione della stazione della metropolitana. “L’accensione dei varchi slitterà di alcuni mesi in attesa dell’attivazione del Move-in e dei carnet d’ingresso” spiega il primo cittadino, evidenziando anche alcune ‘nuove regole’ rispetto al quadro iniziale. “Abbiamo trovato un punto di equilibrio adeguato. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Novità

In sostanza ci saranno alcune innovazioni: il Gpl potrà circolare contrariamente alla proposta originale. Ci saranno questi due meccanismi di Move-in e di bonus all’entrata che consentiranno un uso parziale dei veicoli che già oggi hanno circolazione limitata, alcuni limiti esistono dal 2014, altri dal 2018 ma non sono stati fatti mai accorgimenti per renderli attuabili. Gli Euro 4 diesel continueranno a circolare per un anno”, aggiunge Gualtieri. Anche per gli Euro 3 a benzina, a quanto si apprende dall’assessorato alla mobilità, ci sarà una proroga di un anno.

“Restano i limiti previgenti – ha sottolineato Gualtieri- che saranno temperati dai meccanismi di move-in e di bonus. Questo richiederà un po’ più di tempo del previsto per l’attivazione dei varchi, perché noi vogliamo che questo diventi operativo quando il move-in sarà nelle condizioni di poter essere utilizzato”.

“Dialogo e collaborazione con la Regione”

Si parte a gennaio 2024? “No, non abbiamo dei tempi, ci vorranno alcuni mesi. Ma alcuni limitazioni esistevano già, erano sulla carta. Col tempo necessario si arriverà a una situazione più ordinata, con limitazioni effettiva ma con strumenti a tutela di chi fa dell’auto un uso limitato e chi non è nelle condizioni di sostenere. I tecnici della Regione hanno eseguito dei monitoraggi rispetto ai nuovi dati sulla qualità dell’aria che sono quelli che sono arrivati in primavera.

Sulla base di quei dati è stato possibile rimodulare le misure. Questo sarà il percorso, le tappe tecniche le vedremo con loro, ma la sostanza è che abbiamo avuto un via libera grazie al dialogo e la collaborazione istituzionale tra noi e la Regione”, aggiunge.

Petizione No alla Ztl, oltre 100 mila firme

La misura della fascia verde Ztl ha creato numerose proteste tra i cittadini romani. La petizione su Change per dire "no ai nuovi varchi" è stata firmata a oggi da oltre 100mila persone. "Non abbiamo soldi per comprare auto nuove, ma dobbiamo andare a lavorare" scrive Marzia, tra i firmatari, a cui fa eco Amerigo che rivendica: "La città è di tutti, non solo dei ricchi". Anna, poi, un po' alla romana si lascia andare a un "a matto".

Molte le richieste di “più mezzi pubblici” tra le ragioni della firma della petizione, “prendere il bus a Roma non è molto pratico…”, ironizza Alessandra e Giocondo lamenta: “Dove trovo i soldi per comprarmi un’auto elettrica?“. “Non ci sono cittadini di serie A e di serie B” chiosa infine Carlo, spiegando la ragione della sua firma alla petizione di Change. (Adnkronos)

