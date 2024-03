Con un dischetto di cotone e questa miscela fatta in casa ho salvato la mia orchidea | Tornata in vita praticamente gratis: adesso è bellissima

Il trucco definitivo per salvare l’orchidea e donarle di nuovo vitalità e fioriture durature.

L’orchidea è una pianta tropicale che viene apprezzata soprattutto per i suoi fiori, bellissimi e molto eleganti. La famiglia delle orchidee include centinaia di generi e ne esistono davvero molte tipologie: le più diffuse sono quelle Phalaenopsis, che probabilmente almeno una volta nella vita le avete in casa anche voi.

Questa pianta fiorisce in diversi periodi dell’anno e, se sana, i suoi fiori durano a lungo: la cosa più difficile, però, è riuscire a farla rifiorire, soprattutto se la si è acquistata già fiorita e la si è portata a casa, in un ambiente diverso da quello a cui era abituata.

Oggi vi vogliamo dare alcuni consigli in merito alle sue necessità, dal bisogno di acqua e di luce fino ai rimedi naturali più utili per mantenere l’orchidea bella sana e fiorita. C’è un consiglio, nello specifico, che vi sconvolgerà per la sua estrema semplicità.

Basta un batuffolo di cotone e l’orchidea splenderà

L’orchidea è una pianta che dovrebbe stare ad una temperatura compresa tra i 20°C e i 22°C. La necessità di luce è tanta ma, dall’altro lato, è meglio evitare di esporla direttamente ai raggi solari, soprattutto nei mesi estivi. Se ne avete la possibilità, collocatela su un davanzale rivolto verso nord-est o verso sud-ovest.

Per quanto riguarda l’irrigazione, non annaffiate il cuore della pianta ma solo la terra del vaso e preferite l’inizio della giornata per farlo. L’ideale è immergere il vaso per una decina di minuti in un secchio pieno d’acqua: così facendo, la pianta avrà riserve idriche per anche sette giorni di fila. Se però volete un rimedio naturale per proteggerla dalle malattie, munitevi di un batuffolo di cotone.

Limone e cotone, così sarà sempre sana

Se volete proteggere le vostre orchidee dalle malattie, preparate una soluzione composta da 10 gocce di limone e 200 ml di acqua. Mescolate bene e quindi immergetevi all’interno un batuffolo di cotone, da strizzare bene e da passare poi su tutte le foglie dell’orchidea ed anche sullo stelo.

Nel caso in cui la vostra orchidea tenda al giallo, allora è probabile che sia esposta a troppa luce e che abbia bisogno di un luogo più ombroso. Al contrario, se i fiori cadono o le foglie sono di colore verde scuro è necessario farle prendere più luce, sempre proteggendola dai raggi diretti.