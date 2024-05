Conto corrente in rosso, da domani dovrai saldarlo | Le banche lo hanno annunciato: commissione terrificante

Le ultime notizie non fanno piacere a nessuno. Questa volta vi tassano anche l’aria che respirate: salvate il vostro saldo così.

Capita davvero a tantissime persone di andare a monitorare continuamente le proprie app sul cellulare per controllare il saldo in entrata e in uscita delle proprie carte di credito soprattutto in seguito ad alcune spese effettuate.

A volte, siamo così presi dalla vita frenetica che utilizziamo le nostre carte per pagare la spesa al supermercato, l’abbonamento in palestra, lo sport per i figli, i biglietti del cinema e tanto altro potremmo ancora elencare.

Questo ci fa capire ancora di più una cosa davvero molto importante. Va bene poter pagare in questo modo e soprattutto con una tracciabilità che è sempre precisa ed impeccabile, ma attenzione alle spese pazze.

A tal proposito, infatti, è importante dire che se e quando ci dovessero essere delle situazioni in cui avete dei finanziamenti addebitati direttamente sul vostro conto corrente, spesso dimenticate di spese passive che possono essere detratte e quindi ritrovarvi a perdere il controllo e il monitoraggio delle vostre entrate e uscite.

I conti non tornano sempre

Quante volte capita di far addebitare il costo dell’abbonamento per la piattaforma sportiva per le partite della squadra del cuore, l’abbonamento di luce e gas o di telefonia? Tutte queste spese, insieme alla rata della macchina, del mutuo e quant’altro, non fanno altro che incrementare sempre di più il costo finale che poi va a pesare sulle tasche del cittadino medio.

Quello che vi chiediamo di fare è provare a mettere nero su bianco e monitorare tutte le vostre spese da cima a fondo. Solo così vengono riportate in maniera meticolosa, attenta e scrupolosa, così da poter tenere sotto controllo le vostre uscite dal conto corrente.

ING modifica lo scoperto

Ma cosa capita se il vostro conto dovesse risultare in rosso? Secondo quanto riportato da money.it, ci sono importanti novità che riguardano tutti i titolari di conti di questa banca, riportata di seguito. In realtà, la banca ING ha deciso di apportare alcune modifiche relative allo scoperto di alcuni conti.

Non è dato sapere se ciò riguarda, in modo particolare, conti aperti molti anni fa da alcuni clienti. Quello che comunque sembra essere davvero fondamentale in questo momento è il chiarimento riportato dal portavoce dell’istituto: “ING non chiuderà il conto.” In ogni caso, se avete un conto in questa banca, prendete appuntamento per parlarne con un consulente.