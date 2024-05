Bonus 870€, mezza Italia è pronta a far festa | Basta fare domanda qui: puoi riscuoterlo anche domani

Bonus ricchissimo per tutti gli italiani: a quanto ammonta e come riceverlo (ilquotidianodellazio.it / depositphotos)

I bonus per gli italiani sono davvero sostanziosi: ecco come ottenerli.

Viviamo in un periodo storico non facile dal punto di vista economico. La spesa di tutti i giorni è sempre più cara e lo stesso vale per le bollette, i consumi domestici e i carburanti per le auto e tutti i mezzi di trasporto. Dall’altro lato, però, gli stipendi sono sempre uguali a sé stessi e questo determina un impoverimento generale della popolazione.

In un contesto come questo, lo stato ha deciso di sostenere le fasce più fragili della popolazione mediante dei bonus specifici pensati proprio per favorire il pagamento dei servizi e dei beni essenziali per la vita di tutti i giorni. Per accedervi si devono rispettare alcuni requisiti e si deve presentare una domanda specifica.

La somma è davvero interessante poiché si può arrivare a sfiorare 900 euro, una cifra che per molte famiglie italiane è un vero sogno ad occhi aperti. Ecco quindi tutti i dettagli di queste agevolazioni economiche e finanziarie, potreste presto accedervi anche voi.

Bonus sociale luce e gas, che somma incredibile

Il bonus sociale luce e gas è stato introdotto dall’articolo 30 del Decreto Rilancio e consiste in una serie di sconti pensati per le famiglie in difficoltà. Erogato direttamente sulle bollette di acqua, luce e gas, per accedervi si deve avere un ISEE fino a 9530 euro o, per i nuclei più numerosi e quindi con almeno 4 figli a carico, non superiore ai 20mila euro. A seconda del numero dei componenti familiari, inoltre, è previsto un contributo straordinario applicato a chi riceveva già il bonus elettrico.

A partire dal 2021, il bonus sociale viene riconosciuto in automatico a chi ne ha diritto semplicemente mediante la presentazione all’Inps della Dichiarazione sostitutiva unica per l’ISEE. A questo punto, determinato che quel nucleo famigliare rispetta i requisiti minimi, sulla sua bolletta viene scontato l’importo del bonus, suddiviso nelle fatture corrispondenti ai consumi del 12 mesi.

Ecco tutti gli importi

In base al tipo di fornitura e alla grandezza del nucleo famigliare, gli importi del bonus sociale variano molto. Quello dell’acqua va dai 50 ai 150 euro per l’anno, quello del gas va da 60 a 120 euro all’anno e quello della luce dai 180 ai 600 euro. Tutti e tre vengono corrisposti per 12 mesi.

Come abbiamo visto, per richiederlo si deve avere un ISEE inferiore a 9530 euro o a 20mila euro per i nuclei con almeno 4 figli a carico e, inoltre, non si deve presentare la richiesta ma basta compilare la Dsu dell’ISEE.