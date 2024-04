Cosa fare a Roma e nel Lazio, eventi speciale primo maggio

Eventi, sagre, mostre, esposizioni e tanto, tantissimo altro nelle province e nei comuni del Lazio. Vediamo cosa fare in questo primo maggio 2024.

Il Primo Maggio, in occasione della Festa del Lavoro, i musei, i parchi archeologici e i luoghi della cultura statali saranno tutti aperti, con i consueti costi e modalità. L’elenco completo dei musei statali di Roma e del Lazio è disponibile sul sito del Ministero della Cultura.

Primo maggio a Roma…

Non di può non aprire con il protagonista indiscusso del primo maggio capitolino: il concertone. Quest’anno non si potrà svolgere in piazza San Giovanni in Laterano per via dei lavori in corso, ma si svolgerà in una location simbolo di Roma, il Circo Massimo.

Presentatori d’eccezione quest’anno saranno Noemi e Ermal Meta, Sono stati annunciati intanto i cantanti che saliranno sul palco: Achille Lauro, La Rappresentante di Lista, Colapesce Dimartino, Malika Ayane, Dargen D’Amico, Rose Villain, Piero Pelù, Coez & Frah Quintale, Leo Gassmann, Morgan, Ultimo, Tananai, Mahmood, i Negramaro, Ariete, la rapper Alda e Anna Castiglia. Si aggiungono: Caffelatte & Giuze, chiamamifaro, Cor Veleno, Cosmo e Ditonellapiaga, Ex Otago, La Municipal, Lina Simons, Maria Antonietta e Colombre, Mazzariello, Mille, Motta, Olly, Rosa Linn, Rose Villain, Santi Francesi, Stefano Massini e Paolo Jannacci, Teseghella, Tripolare, Tropico Uzi Lvke, Vale LP. Sarà possibile come sempre seguire la diretta su Rai Radio 2 e dalle 16:00 fino a mezzanotte in simulcast con Rai 3.

Riccardo Rossi con il suo nuovo show “Volevo fare il musicista”, approda in anteprima mercoledì 1 maggio all’Auditorium Parco della Musica “Ennio Morricone” di Roma. Con il suo stile inconfondibile, ironico ed al tempo stesso competente, racconterà i suoi incontri veri e virtuali con i miti della musica. Lo farà suonando il pianoforte, accompagnato da una band di 10 elementi per far ricordare, cantare e anche ballare il pubblico con i più grandi successi di sempre. Info sul sito ufficiale dell’Auditorium.

E in provincia:

A Filacciano appuntamento il primo maggio con la Sagra della fava e del pecorino. Appuntamento il 1 maggio dalle 12:00, con l’apertura degli stand gastronomici dove potrete degustare tagliere di salumi, fave e pecorino, primi piatti, carni alla brace, contorno e vino. Anche quest’anno, ci sarà l’occasione di passeggiare per le vie del borgo accompagnati da una guida locale.

Primo maggio a Frosinone e in provincia

Arriva la 19esima edizione della gustosissima Sagra degli Gnocchi al Sugo di Pecora presso il Santuario “Madonna del Campo” a Vico nel Lazio (FR). Appuntamento per mercoledì 1 maggio con un evento dedicato alle famiglie, pieno di energia e convivialità. Un menù gustoso con gnocchi al sugo di pecora o ragù, pecora e salsicce alla brace, frittate con asparagi, fave e pecorino oltre a vini e dolci locali. Musica dal vivo ad allietare l’evento.

L’Assessorato al Commercio, guidato da Maria Rita Petrillo, che mercoledì 1 maggio 2024 si terrà l’edizione straordinaria del tradizionale mercatino dell’antiquariato e dell’artigianato a Cassino. Gli stand saranno collocati nell’area parcheggio di piazza Labriola e via Toti. Ingresso libero.

Alatri festeggia i lavoratori con l’evento “Arte e Storia, Botteghe e Mestieri” ideato da Miriam Minnucci guida turistica alatrense da sempre appassionata del patrimonio storico-culturale della Città. Questo appuntamento rientra nelle visite guidate organizzate per le Giornate del patrimonio culturale.

Primo maggio a Latina e in provincia

Anche Latina si prepara al concerto del primo maggio: sul palco, i giovani talenti che presentano la propria musica suonando dal vivo e mettendosi in gioco. Le selezioni sono iniziate a marzo, ognuno di loro ha inviato un proprio brano originale ed è già venuto a Latina per affrontare le audizioni e nella serata di mercoledì 1 maggio si esibiranno dal vivo: cantautori e cantautrici e gruppi che proporranno generi diversi ma saranno tutti accomunati dalla passione per la musica e la voglia di farcela. Un appuntamento organizzato dai principali sindacati CGIL, CISL e UIL per ascoltare buona e parlare dei diritti dei lavoratori. Appuntamento presso Teatro D’Annunzio di Latina a partire dalle ore 20.00, ingresso libero.

Primo maggio a Viterbo e in provincia

I n programma per il 1° maggio l’escursione all’interno della Riserva Naturale del Lago di Vico organizzata dal Comitato Sagra della Nocciola Classe 84 di Caprarola. La partenza è per le 10:00. Saranno la faggeta del Monte Venere e all’antico cratere del Pozzo del Diavolo, i protagonisti della giornata. Dalle 15 Spettacolo Balloon con artisti di strada, passeggiate in pony per i più piccini, tiro con l’arco, giochi popolari e le Pizze Fritte della Proloco di Caprarola. Info e prenotazioni su Whatsapp al numero 3791964107 o sul sito ufficiale della sagra della Nocciola.

Primo maggio a Rieti e in provincia

Il Comune di Fara in Sabina presenta la ventiduesima edizione della prestigiosa “Fiera di Farfa”, che si terrà nel suggestivo Borgo medievale di Farfa nei giorni martedì 30 aprile e mercoledì 1 maggio 2024, dalle ore 10 alle ore 22:30. Quest’anno, le aziende agroalimentari e i produttori locali di olio e alimenti biologici della Provincia di Rieti e della Regione Lazio saranno i protagonisti indiscussi dell’evento. Questa edizione sarà arricchita da un’ampia varietà di attività, tra cui un’area dedicata allo street food, degustazioni, spettacoli per bambini, musica dal vivo e tanto altro ancora.

Gli amanti delle escursioni avranno l’opportunità di esplorare la bellezza naturale della Sabina con passeggiate guidate nella Riserva Regionale Nazzano Tevere Farfa. L’evento è patrocinato da Ministero del Turismo, Regione Lazio e Provincia di Rieti, in collaborazione con le Riserva Naturale Regionale Nazzano Tevere Farfa, Rete tra Imprese della Sabina, Biodistretto Sabino, Sabina Parco Slow, Campagna Amica, Coldiretti Lazio, Il Colle del Gusto, Happy Pingua Animazione, Cogetras, Road to green 2020, DBG Management & Consulting.