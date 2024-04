Cosa fare a Roma e nel Lazio nel weekend, sabato 27 e domenica 28 aprile

Eventi, sagre, mostre, esposizioni e tanto, tantissimo altro nelle province e nei comuni del Lazio. Vediamo cosa fare in questo weekend di aprile 2024.

Weekend a Roma e in provincia:

GattaNera Teatro è lieta di presentarvi il progetto “Sogni e sorrisi: incontri teatrali per i più piccoli”. Spettacoli e laboratori per tutta la famiglia. Domenica 28 aprile alle ore 16:00, presso l’I.C. Boccea590 (Via di Boccea 590), “Mini Grease, laboratorio di canto”. Il progetto è vincitore dell’Avviso Pubblico “Raccolta di proposte progettuali per la realizzazione di eventi, manifestazioni, iniziative e progetti di interesse per l’Amministrazione capitolina di rilevanza cittadina” promossa da Roma Capitale in collaborazione con Zètema Progetto Cultura. Info e prenotazioni: GattaNera Teatro 350 1545278 gattanerateatro@gmail.com

FloraCult è la mostra mercato florovivaistica e di sostenibilità che ritorna a Roma per sua la tredicesima edizione, da giovedì 25 a domenica 28 aprile 2024. Si svolgerà nella magnifica cornice dei Casali del Pino, azienda agricola biologica che si estende per 174 ettari all’interno del Parco di Veio. FloraCult offre un percorso che si snoda tra oltre 150 espositori a cui si affiancano laboratori, installazioni, esperienze culturali e ludiche. Info e costi sul sito ufficiale.

Sabato 27 e domenica 28 aprile Cinecittà World celebra la giornata mondiale della danza con l’evento Rome Dance Competition. Nei suggestivi teatri del Parco si terrà la competizione che promuove e unisce il mondo dell’arte coreutica in un appuntamento di danza a 360°, con una due giorni di studio e di contest. I direttori artistici Andre De La Roche, Ilir Shaqiri, Piero Zinna e Simone Ginanneschi daranno vita a una kermesse di danza senza precedenti, con la partecipazione dei massimi esponenti del mondo televisivo e teatrale come Emanuel Lo, Anbeta Toromani. Info sul sito ufficiale.

Weekend a Frosinone e in provincia

Domenica 28 aprile alle 21, al teatro comunale Vittoria, si terrà il tributo a Bruce Springsteen di The E Street lounge e Zerbo che, nel corso della serata, ripercorreranno insieme al pubblico presente una carriera lunga mezzo secolo. Infoline e biglietti: 331/7607584.

Sabato 27 aprile alle ore 18:00 in scena “SEMPLICEMENTE NINO – NINO MANFREDI NOTE SULL’ARTISTA” uno spettacolo di e con Bruno Basile e con Stefano Spallotta e con la partecipazione di Lucrezia De Lellis, Claudia D’Ovidio, Luciano Sarracino. Uno sguardo ammirato alla vita e alla carriera di Nino Manfredi attraverso il Teatro. Un artista che ha contribuito con il suo talento alla storia del cinema italiano. Una vita artistica e personale contraddistinta da passione e semplicità. Semplicemente Nino.

Ingresso 10 euro. Per info e prenotazioni al 328 835 0889

Venerdì 26, sabato 27 e domenica 28 Aprile il centro storico di Boville Ernica aprirà le sue porte al Primavera Fest. Tre giorni tutti da vivere tra piazza San Pietro, piazza Sant’Angelo e i vicoli caratteristici del paese, all’insegna di sapori nazionali ed internazionali, musica live, dj set, spettacoli e artisti di strada. Accanto ai piatti tipici della tradizione, si aggiungeranno stand di street food internazionale per deliziare i palati più curiosi e viaggiatori; inoltre trampolieri, spettacoli col fuoco, giocolieri e trucca bimbi caratterizzeranno la tre giorni bovillense. Per maggiori informazioni 3669979011 o inviare mail a associazione.tobe.boville@gmail.com

Weekend a Latina e in provincia

Torna a Ardea la Primavera Landriana con la 28° edizione della mostra mercato: una manifestazione storica per quanto riguarda il giardinaggio di qualità, apprezzata negli anni per la cura dei contenuti, sempre al passo con i tempi e in continuo aggiornamento, la competenza degli espositori partecipanti, che la rendono non solo un “mercato delle piante” ma un vero e proprio punto di riferimento per i professionisti e gli appassionati che cercano consigli da esperti. Quest’anno la manifestazione si arricchisce delle celebrazioni per il centenario dalla nascita della Marchesa Lavinia Taverna, fondatrice e creatrice del giardino della Landriana. Appuntamento dal 25 al 28 aprile presso i Giardini della Landriana dalle 10 alle 19. Info sul sito ufficiale.

Fino a domenica 28 aprile, n occasione dell’anniversario della Liberazione dell’Italia dal nazifascismo, l’Amministrazione Comunale di Priverno in collaborazione con l’Archivio Storico, la Biblioteca Comunale “Pierina Carfagna”, e gli operatori del Servizio Civile, organizza la mostra “Per la storia della mia Città, Lettere dal fronte”. La mostra dei documenti sarà accompagnata dall’esposizione pittorica di Giovanna Campoli “Le favole di Trilussa – “il mostro buono”, a tinteggiare di fantasia le pagine più nere della storia dell’umanità. Appuntamento all’auditorium Santa Chiara, tutte le mattine dalle 10 alle 13 durante la settimana e nel weekend dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.

Weekend a Viterbo e in provincia

Domenica 28 aprile parte da Ronciglione una delle corse ciclistiche fra le più prestigiose d’Italia. La IV edizione della Cimini Race porta avanti il circuito Maremma Tosco Laziale introducendo la sua seconda parte. La gara è diventata già un appuntamento irrinunciabile per la stagione laziale delle ruote grasse, tanto più quest’anno che la prova assegna i titoli regionali Csi di specialità. L’appuntamento è previsto al campo sportivo di Ronciglione in via San Giovanni con partenza fissata per le ore 9,30. Alle ore 7,30 il ritrovo e le nuove iscrizioni. Per informazioni visitare il sito teambike.

Sabato 27 aprile alle ore 21,15 si tiene “Lucerna noctis” nella sala storica San Nicola di Blera, un suggestivo spettacolo di musica, teatro e danza a lume di candele tra affreschi del 1400. La nuova formula di concerti ospitati in palazzi, ville e dimore storiche vede il ritorno di uno degli eventi più attesi nella Tuscia viterbese. L’evento è ideato da Roberto Cresca con la partecipazione dell’arpista Chiara Evangelista, della chitarrista classica Adele Foffi e della flautista Francesca Vitale. Immersi in una atmosfera magica, riscaldata dalla luce calda di centinaia di candele, non mancheranno le danze di Giulia Gubinelli e la voce soave del soprano Tiziana Fabietti. Info a lucernanoctiseventi@gmail.com.

Weekend a Rieti e in provincia

Appuntamento con “Sentieri in Cammino 2024”, di nuovo in scena al Teatro Comunale Vicolo Primo di Poggio Moiano sabato 27 aprile alle 21, con una commedia che vede protagonisti tre attori di lunga esperienza di commedia d’autore come . Ingresso 8 euro con prenotazione raccomandata all’email: postmaster@sentieriincammino.com

A Rieti, sabato 27 aprile 2024, alle ore 18:30. Antonella Iadicicco Russo presenterà il suo libro “STUDIO 54 – Laurearsi a cinquantaquattro anni”, pubblicato dalle Edizioni Tabula Fati, che narra la sua straordinaria esperienza accademica ripresa a cinquant’anni. Prima della pandemia di Covid-19, la protagonista del libro si imbarca in una sorprendente avventura della sua vita, decidendo di rimettersi in gioco all’età di 51 anni. Iscrivendosi alla facoltà di Scienze della Comunicazione, scopre un mondo pieno di stimoli e di sfide, che la portano a ottenere una laurea con lode.Il moderatore dell’evento saranno Emanuele D’Agapiti e Riccardo Duranti. Appuntamento sabato 27 aprile dalle 18:30 presso la Chiesa di San Rufo, Rieti. Ingresso libero fino a esaurimento posti.