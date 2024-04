Tornare bambini sulle “Panchine Giganti”, dove trovarle nel Lazio

Si chiamano “Big bench” e si traducono semplicemente come “Panchine Giganti”, sono delle enormi seggiole colorate, su cui salire e rannicchiarsi sopra per sentirsi (semmai ancora non bastasse) piccoli piccoli e godersi una vista mozzafiato.

L’americano Chris Bangle è stato un designer d’auto per eccellenza che a un certo punto della sua vita, dopo aver raggiunto fama e ricchezza ha lasciato il ruolo di capo designer alla Bmw per trasferirsi altrove. Fra tutti i posti del pianeta ha scelto i pendii selvaggi de Lo Sbaranzo, piccola frazione del comune di Clavesana, in provincia di Cuneo, un posto dove tutto sembra più intenso: il tramonto, il silenzio e il soffio del vento.

Le colline di quest’area sono riconosciute all’unanimità come le più belle. Bisogna ammetterlo, la Langa è un po’ un pianeta a sé. Le Langhe sono un territorio collinare situato nel cuore del Piemonte, tra la zona di Cuneo e Asti. Il nome storico Langhe, deriva, infatti, dal piemontese “langa” che significa “collina”.

Ideazione del progetto

E’ stato il designer statunitense Chris Bangle a ideare le Panchine Giganti. Trasferitosi nel 2009 con la moglie nelle Langhe in Piemonte, a Clavesana Bangle ha realizzato la sua prima Panchina Gigante, la numero 1 (la numerazione è secondo l’ordine di costruzione). L’idea di realizzare delle panchine di enormi dimensioni di per sé non è inedita ma lo è il contesto in cui esse vengono costruite: una zona facilmente raggiungibile e in una posizione panoramica.

Le dimensioni delle Panchine Giganti fanno sentire il visitatore come un bambino, capace di ammirare il paesaggio che ha di fronte con occhi nuovi.

Lo stesso ideatore afferma: “Le Panchine Giganti sono spesso conosciute per immagini, ma una volta che si siede su una di esse e si prova la sensazione di godersi la vista come se si fosse di nuovo bambini, si vive un’esperienza intensa, da condividere con gli altri. Sedersi sulla panchina vuol dire lasciarsi, almeno per un attimo, alle spalle le tensioni del quotidiano e viaggiare con gli occhi e il pensiero. Un momento unico di pace e tranquillità”.

La prima Panchina Gigante (Big Bench in inglese) è divenuta una grande attrazione turistica nel giro di poco tempo. Da questa idea creativa e innovativa, Chris Bangle ha sviluppato il Big Bench Community Project (BBCP), un’iniziativa no profit volta a far conoscere e a valorizzare i territori in cui si trovano le Panchine Giganti e a sostenere le comunità locali e le realtà artigiane che operano nello stesso territorio. La presenza di una Panchina Gigante si è rivelato un modo per attirare turisti e aiuta quindi a incentivare il turismo alla scoperta di un territorio e di quello che ha da offrire.

Il BBPC serve per aiutare e tutelare chi vuole costruire una nuova Panchina Gigante ufficiale. Ecco perché per la costruzione e la realizzazione di una Panchina Gigante occorre rispettare una serie di vincoli e indicazioni. Ogni panchina è unica, ha un diverso colore. Oltre alle dimensioni enormi, devono trovarsi in posizioni panoramiche e facilmente raggiungibili così da suscitare l’interesse di turisti e visitatori a conoscere la zona in cui sono inserite.

Non possono essere realizzate mediante fondi pubblici e devono seguire delle precise indicazioni di forma, colore e dimensione. Inoltre l’accesso alle panchine deve essere libero ed aperto 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 senza recinzioni e cancelli.

Nel corso degli ultimi anni, altre panchine ufficiali sono state costruite in zone vicine e fuori dal Piemonte, in altre regioni italiane e anche all’estero, senza fondi pubblici, solo grazie a sponsor privati. Chris Bangle ha fornito gratuitamente disegni e indicazioni ai costruttori delle panchine, chiedendo come unica condizione che fossero poste in un punto panoramico, su un terreno accessibile al pubblico e che rispettassero lo spirito social con cui era nata la prima: non un’installazione privata, ma parte di un’esperienza collettiva che tutti possono condividere e sperimentare venendo in queste zone. Sul sito della Big Bench Community Project (BBCP) sono riportate 71 panchine in costruzione e 346 esistenti.

Con la diffusione sui Social dell’esistenza delle Panchine Giganti sono sorti gruppi di appassionati al nuovo progetto di Chris Bangle, turisti che includono nel loro programma viaggi alla scoperta delle curiose grandi panche ormai sparse per l’Italia. Per i più zelanti è a disposizione un libretto dove registrare i timbri per ogni panchina visitata.

Panchine Giganti presenti nel Lazio

Dal sito ufficiale della “Big Bench Community Project” risultano nove Panchine Giganti installate nella Regione Lazio, ecco l’elenco per provincia:

Provincia di Roma: Lariano (numero 289), Tolfa (numero 291), Castel San Pietro Romano (numero 304);

Provincia di Frosinone: Piglio (numero 154), Pontecorvo (numero 261), Fiuggi (numero 328);

Provincia di Latina: Sperlonga (numero 265);

Provincia di Viterbo: Soriano nel Cimino (numero 331);

Provincia di Rieti: Amatrice (numero 246).

Panchina Gigante di Sperlonga

La Panchina Gigante di Sperlonga, in provincia di Latina, è posizionata in cima alla collina che domina l’area archeologica della Villa di Tiberio. Dalla panchina si gode una vista stupefacente che abbraccia persino le Isole Pontine e Ischia, del gruppo delle Isole Flegree. La panchina è di colore azzurro mare. E’ stato necessario l’intervento di un elicottero per trasportarla in cima alla collina nel punto dove è collocata. Fu inaugurata nel mese di ottobre del 2022.

Panchina Gigante di Lariano

Quella di Lariano, comune dei Castelli Romani, è la prima panchina gigante installata nella provincia di Roma. Si trova sul Colle Magisterna.

È stata inaugurata il 6 maggio del 2023. Ha la struttura alla base gialla e la panca con lo schienale verde, colori che armonizzano bene con il bosco circostante. Accomodati sulla panchina si può innamorarsi della vista del meraviglioso panorama che comprende i Monti Lepini fino all’Agro Pontino o Pianura Pontina, incluso il Circeo e le Isole Ponziane.

Panchine in costruzione nel Lazio

La mappa presente sul sito della BBCP rivela la costruzione in corso di nuove panchine nel Lazio, in particolare a Supino (FR), Campoli Appennino (FR), Anagni (FR), Artena (RM), Gradoli (VT), Castel Di Tora (RI), Nespolo (RI), Fiamignano (RI) e Petrella Salto (RI).