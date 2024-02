Cosa fare a Roma e nel Lazio sabato 17 e domenica 18 febbraio

Gli ultimi coriandoli nelle piazze, il profumo dei piatti tipici e poi musei concerti e mostre per un weekend soleggiato di metà febbraio.

Weekend a Roma e in provincia:

Appuntamento a Roma con il consueto al Museo di Casal de Pazzi per la celebrazione di Charles Darwin. Domenica 18 febbraio di terrà l’evento “Evoluzione, che avventura! Darwin Day”. Si potrà visitare il giacimento preistorico e partecipare a laboratori sul tema dell’evoluzione. Attività a cura delle volontarie Servizio Civile Universale con il supporto di Gian Luca Zanzi e Letizia Silvestri.

Immancabile l’appuntamento a Piazza Vittorio a Roma con il “Capodanno cinese”. Appuntamento ai Giardini Nicola Calipari, in piazza Vittorio Emanuele II dalle 12:00 in poi con esibizioni, stand culinari e molto altro. Si inizierà con una vivace parata di draghi e danze del leone, che attraverserà viale Manzoni e via Principe Eugenio, per concludersi alle ore 12,30 nuovamente in piazza Vittorio Emanuele II. Alle 13:00 apertura e saluti da parte dell’Ambasciatore cinese. La festa procederà fino alle 19:00.

A Fregene appuntamento per i più piccoli con “semi Samba”: la Festa in Maschera dedicata alla natura e alla rinascita, presso il Parco Avventura Fregene e Fiumicino. Tra laboratori e lancio di semi per passare una giornata all’insegna dell’ecologia e del divertimento. A partire dalle 12:00.

Weekend a Rieti e in provincia

Castel di Tora vi aspetta domenica 18 febbraio per gustare il Polentone con “La sagra del Polentone” . Servito in piazza, dove una tensostruttura è stata appositamente posizionata per regalare la vista del lago. Aringa, tonno, baccalà e alici sono alcuni degli ingredienti che, sapientemente mischiati alla carne, formano un prelibato “sugo di magro” che accompagna questo piatto tipico della tradizione contadina ricco di storia e sapori.

Weekend a Frosinone e in provincia

Suggestivo appuntamento a Isola Liri con la "Candle Castle Night". In una delle location più belle d'Italia, Castello Boncompagni Viscogliosi. Un concerto a lume di candela che accompagnano le note soavi a cura del pianista Gregorio Paffi. Appuntamento sabato 17 febbraio in due turni, prenotazioni e info al sito.

Domenica 18 febbraio dalle 15:30 presso la Chiesa degli Scolopi in Piazza S. M. Maggiore ad Alatri, appuntamento goloso con il laboratorio di cake design “Crea il tuo biscotto”. L’evento si terrà durante il Mercatino dell’Artigianato ed è dedicato ai bambini dai 6 anni e suddivisi in gruppi di 20. E’ richiesta la prenotazione ai numeri 333/2871322-3346976598

Weekend a Viterbo e in provincia

Sabato 17 febbraio dalle ore 16 presso il museo civico di Nepi si tiene una nuova presentazione del saggio "A tavola con gli etruschi. Viaggio alla scoperta dei Rasenna attraverso il loro rapporto con il cibo", dell'archeologo e divulgatore storico Giorgio Franchetti. Il volume permette di fare un viaggio nel passato per conoscere gli antichissimi Rasenna osservandoli da un punto di vista inedito: quello del rapporto che ebbero con il cibo. Appuntamento dalle 16:00 presso il museo civico, entrata e degustazione gratuiti.

Chiude in bellezza il Carnevale vetrallese 2024, che anche quest’anno coinvolge, non solo il comune e la pro loco di Vetralla, ma anche il comune di Villa San Giovanni in Tuscia, per un evento in collaborazione tra i due comuni. Ultima giornata di festeggiamenti domenica 18 febbraio, dalle ore 15:00 in Piazza Vittorio Emanuele con la sfilata dei carri allegorici, mentre in via Don Benedetto Dalbi sarà allestita area food e giochi per bambini.

Chiude il carnevale 2024 anche Viterbo, con l’ultima giornata prevista per sabato 17 febbraio. Partenza dalle ore 15:00 da Porta Romana, il tragitto si dipana poi lungo piazza Fontana grande, piazza del Plebiscito, piazza dei Caduti, via Marconi, piazza del Teatro con la sfilata di carri e gruppi mascherati.

