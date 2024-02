Speciale Carnevale: gli eventi a Roma e nel Lazio da sabato 10 a martedì 13 febbraio

Coriandoli, maschere, musica e tanta allegria nelle strade di tutta la Regione Lazio, vediamo come salutare il Carnevale 2024.

Carnevale a Roma e in provincia:

Cinecittà World ha inaugurato qualche giorno fa il Villaggio di Carnevale con una spettacolare parata di carri e maschere che hanno rallegrato l’intero parco. Uno show che si ripeterà tutti i giorni sulla Carnival Street (fino al 25 febbraio, con un biglietto speciale da 10 euro che dà anche la possibilità di tornare gratis entro il 31 marzo).

Domenica 11 febbraio torna la manifestazione “Carnevale sul Tevere”, evento sportivo e ludico che vedrà bambini e adulti in maschera percorrere le sponde del Tevere a piedi o in bicicletta, ma anche canottieri, gommoni e sup. Il Carnevale Tiberino è organizzato dall’Associazione della Discesa Internazionale del Tevere, scopo dell’evento è quello di promuovere lo sport ed il turismo lungo il territorio del bacino del Tevere a Roma.

Biglietto scontato per entrare al Bioparco di Roma, domenica 11 febbraio costo di 10 euro per i bambini che entrano mascherati e parteciperanno al percorso “I vestiti degli animali” Per info visitare il sito ufficiale del Bioparco

Domenica 11 febbraio, invece, entrerà in scena la 34esima edizione del “Carnevale a Mare”, la maschera carnevalesca ufficiale di Fiumicino, organizzata nel Borgo Valadier, lungo il porto canale di Fiumicino, a cura della Pro Loco. La festa si svolgerà nel centro storico con gruppi mascherati e carri accompagnati da musica ed animazione. Previsto anche un mercatino artigianale dalle ore 10 alle 18 in via Torre Clementina, nel tratto compreso tra palazzo Noccioli e via Orbetello, in collaborazioni con associazioni del territorio, un carro a tema con elementi che riguardano la sicurezza stradale.

A Colonna il festeggiamento del Carnevale è un evento che offre giornate di festa e divertimento per tutti, grandi e piccini. Da giovedi 8 febbraio fino a martedi 13 le piazze del borgo, vedranno sfilate di carri, comitive vestite in maschera e tanta allegria. Non mancheranno stand per leccornie e dolci e tanta musica.

Giostre e attrazioni renderanno il centro di Frascati un Luna Park per tutti i giorni del Carnevale: Pista per l’autoscontro, giostra e ruota panoramica in piazza Marconi. Bancarelle in Passeggiata, dedicate in particolare all’enogastronomia. Orari di accesso alla ruota panoramica: dalle ore 14:30 alle ore 20:00.

A Pavona, organizzato dal Comitato Feste di Pavona, per quattro pomeriggi di festeggiamenti, l'8, 10, 11 e 13 febbraio, dalle ore 15 al calar del sole con gruppi mascherati, bande, esibizioni di danza, giocoleria e tanto altro nel programma di eventi messo a punto dal Comitato Feste di Pavona con la collaborazione del Comune di Albano Laziale. Per il secondo anno consecutivo il Carnevale Pavonense si svolgerà a Villa Contarini.

Carnevale a Latina e in provincia

Un Carnevale senza carri allegorici a Latina, come stabilito dalla che ha come oggetto i festeggiamenti per il Carnevale 2024 nel calendario degli eventi manca la tradizionale sfilata dei carri allegorici per le vie del centro. Si terrà dall'otto al 14 febbraio una grande manifestazione allegorica con mercatini, food truck e giostre per bambini che saranno protagonisti anche della giornata di Martedì grasso. La vera festa è in programma domenica 11 febbraio dalle 15 alle 20 in piazza del Popolo con animazione, baby dance, il concerto Mr Cartoon, lo spettacolo Magic Karakascio e il concerto Magia '90.

Formia si prepara a festeggiare il Carnevale 2024 tra maschere, balli e canti. Il tema scelto per l’edizione di quest’anno è “I CARTOON”.

A Cisterna di Latina grandi appuntamenti per il Carnevale dal 4 febbraio e fino al martedì 13, martedì grasso. Sfilate di gruppi mascherati, musica, spettacoli dal vivo, laboratori e gran finale con la sfilata dei carri allegorici e il Gran Galà di Carnevale della città. Domenica 11 febbraio alle 15:00 sfilata in maschera di Drum Dance & Swing, mentre martedì dalle ore 14:30 Sfilata Carri allegorici lungo Corso della Repubblica e chiusura alle ore 18:30 con il Gran Gala a Corte, musica dal vivo e premiazione della maschera più bella.

Sabato 10, domenica 11 e martedì 13 febbraio a partire dalle ore 14.30, ad Aprilia i gruppi mascherati e i carri allegorici realizzati dai quartieri Carroceto, Toscanini, Vallelata, Quartiere Primo, Associazione Arti e Mestieri gruppo Palladinelli e Passione Equestre saranno protagonisti del Palio di Carnevale. Il carro più bello riceverà il palio per l’edizione 2024 e il vincitore sarà proclamato nella serata di martedì 13 febbraio.

Carnevale a Rieti e in provincia

Arriva il Carnevale a Villa Reatina: sabato 10 febbraio, pomeriggio tra le vie del quartiere sfilata di carri e gruppi mascherati dalle 14.30. Seconda edizione per il carnevale del quartiere, che ha riscosso grande successo e gode del sostegno di attività, associazioni e scuole.

L’11 febbraio sfileranno i carri allegorici e i gruppi mascherati a Rieti, con il carnevale che seguirà il solco ormai di grandi successi della passata edizione.

L’11 febbraio c’è anche il carnevale corvarese (34esima edizione) a Corvaro di Borgorose: si comincia alle 14 con il raduno dei carri allegorici in via San Francesco e poi partirà la sfilata. Alle 15.30 lo spettacolo con Mercoledì Adams e, alle 17.30, le premiazioni mentre alle 18 spettacolo musicale con dj Alex Di Felice e festa in piazza San Francesco.

Martedì 13 febbraio la prima edizione de “I carri di carnevale” a Leonessa, dalle 17 nell’area ex Bosi, dove si ritroveranno carri e maschere poi la sfilata fino a piazza VII Aprile.

Carnevale a Frosinone e in provincia

A Frosinone, nel giorno di Carnevale, martedì 13 Febbraio 2024, torna l’appuntamento con la Festa della Radeca, Carnevale Storico di Frosinone. L’evento è organizzato come di consueto dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con la Pro Loco e l’Associazione Culturale Rione

Domenica 11 e Martedì 13 Febbraio nell’ambito di Sora Città del Carnevale 2024 appuntamento con il Carnevale del Liri, con la grande parata di Carnevale con la sfilata di carri allegorici.

Domenica 11 Febbraio appuntamento col carnevale anche a Ceccano, dove a partire dalle ore 10.30 ci sarà la classica e coloratissima sfilata dei carri allegorici in piazza XXV luglio con Artisti di Strada, Trampolieri, Teatrino delle Marionette ed il presentatore Lux Y Bea. Capolinea della sfilata il piazzale della stazione dove proseguiranno i festeggiamenti.

Pofano festeggia la 52esima edizione del Carnevale. Domenica 11 febbraio dalle ore 11:00 “carri in mostra” in piazzale biblioteca; a seguire alle ore 14 piazza Mons. Capozi con la sfilata e la parata dei carri allegorici e delle maschere; alle ore 17 il finale in pizza Vittorio Emanuele con la festa in maschera.

Il “Carnevale Isolano 2024” prenderà il via domenica 11 febbraio a Isola del Liri per una giornata intera all’insegna del divertimento e della musica. Si parte alle ore 10:00 da Viale Piscicelli con la Sfilata in Maschera insieme alla Banda della Città di Isola del Liri e ai ragazzi del settore Giovanile della ASD ISOLALIRI 1925 per arrivare poi a Piazza Boncompagni. Prosegue la giornata alle ore 15:00 con la Dance Party a cura della scuola di danza Dreaming di Fabiana Lettieri e alle16:30 con lo spettacolo degli Artisti di Strada.

Carnevale a Viterbo e in provincia

Il Carnevale a Viterbo vi da appuntamento sabato 10 e martedì 13 febbraio, evento realizzato grazie al patrocinio economico del comune di Viterbo. Dalle ore 15:00 di sabato 10 febbraio sfilata di carri e gruppi mascherati con partenza da Porta Romana. Martedì grasso a piazza del Teatro grande sfilata dei gruppi mascherati e carnevale dei bambini in piazza con musica, animazione giochi e truccabimbi.

Domenica 11 febbraio ritorna il carnevale a Montefiascone, organizzato dall’associazione Carnevale montefiasconese, con la sfilata dei carri allegorici e gruppi mascherati che porteranno gioia e divertimento per grandi e piccini. Le sfilate partiranno dalle ore 15.

Ronciglione dà appuntamento a tutti con un mese di appuntamenti del carnevale. Dopo l’apertura del 28 gennaio, appuntamento sabato 10 febbraio con il Sabato Ghiotto, dalle 14:30 con il suono del Campanone di Carnevale per annunciare il Carnevale. Si va avanti nei festeggiamenti fino al tardo pomeriggio in Piazza della Nave, con musica dal vivo e balli. Si chiude in bellezza martedì 13 febbraio con la morte del Carnevale e l’apertura del testamento. Alle 19:30 tutti in Piazza della Nave a ballare il tradizionale Saltarello di Carnevale con la Banda cittadina “A. Cantiani”

