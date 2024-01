Cosa fare a Roma e nel Lazio sabato 27 e domenica 28 gennaio

Eventi, mostre, sagre e tante altre attività in tutto il territorio della Regione Lazio per salutare anche questo weekend di gennaio

Weekend a Roma e in provincia:

Domenica 28 gennaio a Vallinfreda, nella piazza del mercato dalle ore 12:00 si terrà la Sagra della Polenta. Il tradizionale piatto verrà preparato secondo gli insegnamenti delle nostre nonne e servito su una scifetta in legno. Buon vino e panino con la salsiccia e verdura faranno da contorno al menù. Costo del pranzo 15 euro a persona con in regalo la scifetta. Per informazioni [email protected].

Sabato 27 gennaio al Palazzo dello Sport, arrivano Coez e Frah Quintale. Reduci dal successo dell’album Lovebars, i due artisti arrivano live a Roma e in altre città italiane per incontrare il pubblico e presentare dal vivo i loro nuovi brani. Il concerto al Palazzo dello Sport sarà l’esperienza ideale, per i fan, per ascoltare dal vivo due delle voci principali del panorama musicale italiano attuale. Info e biglietti su ticketone

Weekend a Latina e in provincia

Latina omaggia la scomparsa ma indimenticata intellettuale Michela Murgia. Al MUG domenica 28 gennaio un pomeriggio per ricordare la scrittrice prematuramente scomparsa. Dalle ore 16.00 si incontreranno i membri di diversi gruppi di lettura della città per parlare insieme: Il mercoledì letterario, La compagnia dei libri, Centro Donna Lilith, Metti un libro a cena, Il libro è meglio, La stanza. Tra i temi trattati, la violenza sulle donne, cosa rimane delle antiche tradizioni, l’amore e la libertà di espressione. Info sulla pagina Facebook Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Domenica 28 gennaio, in occasione degli eventi per commemorare la Giornata della Memoria in tutto il mondo, si terrà a Fondi nel pomeriggio di un incontro per presentare il libro “Le pietre della Memoria” di Francesca Druetti, edito da People. Il libro racconta di come negli anni ’90 l’artista Gunter Demnig abbia posato la prima pietra d’inciampo per ricordare le vittime del nazifascismo, un gesto che è stato pur nella sua semplicità un apripista per una serie di iniziative mondiali per riappropriarsi di quel terribile e tragico passato. Appuntamento presso la sala Lizzani del complesso di San Domenico.

Weekend a Rieti e in provincia

Sabato 27 e domenica 28 gennaio giunge a Casaprota la 19esima edizione della Sagra della bruschetta di Casaprota. Fatta rigorosamente con pane artigianale “passato” sulla brace per esaltare al meglio il pregiato olio extravergine casaprotano, la bruschetta verrà servita gratuitamente per la degustazione e accompagnerà l’abbondante pasto del Sabato Sera con Spaghetti all’Amatriciana, preparati dalla Pro Loco di Amatrice e salsicce alla brace. La domenica dalle 12:00 in poi verranno servito al coperto nel centro storico altre delizie locali, per la gioia di cittadini e turisti. Info su [email protected].

Weekend a Frosinone e in provincia

Morolo, si prepara alla polentata di Sant’Antonio, che si terrà domenica 28 gennaio 2024 a partire dalle ore 11:00 in un luogo del paese che rappresenta un ritorno al passato in fatto di polentata: la passeggiata di Sant’Antonio. Oltre alla polenta preparata secondo la ricetta tramandata di generazione in generazione, sarà presente uno stand gastronomico con panini, vino e bibite. Ad allietare la giornata ci saranno i canti e i balli del gruppo Folkloristico “CHIGLI DE ‘MBROLO“. Dalle 12:00 alle 15:00. Info e costi [email protected]. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

La Squadra Sportiva del Camef di Frosinone organizza la manifestazione invernale ”12 Ore Winter Trophy”, sabato 27 gennaio 2024. Manifestazione invernale di Regolarità a strumentazione Libera. Riservata a Auto Storiche iscritte ASI. Il percorso del “12 Ore Winter Trophy” si snoda lungo 180KM con un dislivello massimo di 1.800mt slm. Lungo il percorso, suddiviso in 4 CO, gli equipaggi affronteranno 50 Prove Cronometrate. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Weekend a Viterbo e in provincia

Domenica 28 gennaio a Vitorchiano si tiene il Carnevale vitorchianese, il Carnevale nel borgo, a cura dell’associazione Carnevale e cultura Vitorchiano ets. Alle ore 15 parte il corteo delle maschere; alle ore 16 si tiene la grande festa in piazza Umberto I: “giardinetti”, animazione, musica, balli, coriandoli, sorprese e tanta allegria. L’ingresso è gratuito.

Sabato 27 gennaio alle ore 18 al teatro dell’Unione di Viterbo va in scena, per la stagione “A teatro in famiglia” 2023-2024, “Peter Pan”, spettacolo della Factory compagnia transadriatica per bambini dai 6 ai 10 anni, scritto e diretto da Tonio De Nitto, con la collaborazione drammaturgica di Riccardo Spagnulo, con in scena Francesca De Pasquale, Luca Pastore, Benedetta Pati e Fabio Tinella, le coreografie di Barbara Toma, le musiche di Paolo Coletta e il videomapping di Emanuela Candido, Andrea Carpentieri e Andrea Di Tondo dell’Insynchlab. Info prenotazioni e biglietti sul sito ufficiale

© Riproduzione riservata