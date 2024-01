Labico, all’Osteria de i ‘gnoranti festeggia il dialetto con “Raccontemoci tra ‘nu”

Il 17 gennaio scorso è stata la giornata nazionale del dialetto e delle lingue locali. Nel comune di Labico (Roma), il gruppo facebook, “all’Osteria de i ‘gnoranti”, da anni partecipa alla celebrazione di questa giornata con una manifestazione che hanno chiamato “Raccontemoci tra ‘nu”. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Lo scopo è quello di salvaguardare, raccontare e far conoscere ai nuovi labicani quel dialetto che oramai non si parla più. Hanno anche realizzato un libro dal titolo “Dialettando”. Negli anni scorsi l’incontro era solo virtuale, con un appuntamento in rete. Era un’occasione per raccontare storie, fatti e ricordi del passato attraverso foto, poesie e testi vari. Quest’anno, 2024, si cambia.

Labico dispone di un palazzo d’eccellenza “Palazzo Conti”, dove si è deciso di trasportare l’evento dal web alla realtà. Così sabato 20 gennaio, alle ore 16, il gruppo facebook, “all’Osteria de i ‘gnoranti” invita tutti all’evento “Diallettando a Palazzo Conti”. Ognuno può portare un racconto nel proprio dialetto e far conoscere anche altre realtà insieme a quelle locali labicane. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

E’ un appuntamento da non perdere, quindi armatevi di carta e penna e scrivete qualcosa nel vostro dialetto e portatelo a farlo conoscere. Il tutto sarà accompagnato dalla proiezione di foto d’epoca. Sabato 20 gennaio ore 16 presso Palazzo Conti, in via della Chiesa, 22 a Labico.



Vanessa Putzu Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata