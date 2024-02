Cosa fare a Roma e nel Lazio sabato 3 e domenica 4 febbraio

Una pioggia di coloratissimi coriandoli invade le province della regione Lazio insieme a tanti altri eventi per tutti. Vediamo allora cosa fare sabato 3 e domenica 4 febbraio nelle nostre province.

Weekend a Roma e in provincia:

Sabato 3 febbraio arriva a Cinecittà World il villaggio del Carnevale. La via di ingresso al parco, in modalità "Carnival Street", ospiterà ogni ora la parata dei carri del cinema, con Big Foot, Maxi Chopper, sfrontate limousine, auto della polizia made in USA, auto e robot transformer, personaggi e supereroi, nonché la parata tradizionale dei carri tipici di Carnevale, in collaborazione con il Carnevale di Fano.

Domenica 4 febbraio musei gratuiti a Roma. Si potranno visitare gratuitamente tutti gli allestimenti che fanno parte del Sistema Musei di Roma Capitale e alcune aree archeologiche della città. Domenica saranno aperte a ingresso libero il Parco Archeologico del Celio, l’Area Sacra di Largo Argentina, l’area archeologica del Circo Massimo i Fori Imperiali.

Anche Frascati si prepara al Carnevale. L’intera cittadina dei Castelli Romani ospita le meravigliose maschere del Carnevale, con eventi all’insegna del folklore e della tradizione. Anche questa terza edizione è targata ArtePassione. Domenica 4, in particolare, alle 15 ci sarà la partenza del corteo mascherato da piazza delle Scuole Pie.

Weekend a Latina e in provincia

Ancora una possibilità per chi ama la polenta, di gustare questo piatto nel solco della tradizione. A Sermoneta torna la Festa della Polenta, domenica 4 febbraio alla borgata di Pontenuovo-Carrara nello spazio antistante la chiesta di San Tommaso d’Aquino. Dopo la Messa delle 11 e la benedizione dei pani che si tiene alle ore 12.00 inizierà la distribuzione della polenta con sugo di salsiccia. Nel pomeriggio il suggestivo spettacolo degli Sbandieratori Ducato Caetani di Sermoneta.

Cisterna di Latina si prepara al Carnevale in maschera con la sfilata per le vie del paese e tante manifestazioni a partire da domenica 4 febbraio. Domenica dalle ore 15:00 i festeggiamenti si aprono con la sfilata musicale in maschera della “Banda Musicale di Cisterna” per poi proseguire in allegria fino alle 17:30 con lo spettacolo del Coro “I Ragazzi di Via Ezio”, atrio vecchio Palazzo Comunale.

Weekend a Rieti e in provincia

Domenica 4 febbraio a Talocci grande fermento per la 37 esima edizione del “Carnevale Talocciano”. L’appuntamento è previsto in piazza Mazzini, a partire dalle ore 11:00, con un ricco programma per la giornata tra mostre dedicate e spettacoli a tema. Ci saranno inoltre varie attività per bambini, ragazzi e genitori con bolle giganti e sculture di palloncini. A partire dalle ore 14:00, sfilata dei gruppi mascherati e dei carri allegorici. Inoltre, per l’occasione, saranno realizzate delle aree di parcheggio lungo la via Farense e sarà allestito un servizio navetta.

Il 160° Carnevalone Poggiano a Poggio Mirteto si svolge Domenica 04 Febbraio e Domenica 11 Febbraio 2024. I cittadini di Poggio Mirteto organizzano ogni anno il loro “carnevalone” termine questo in uso dal 1861 quando per la prima volta, ad imitazione dei carnevali italiani più famosi, sfilò per le vie della cittadina un grosso fantoccio di cartapesta (detto appunto “carnevalone”) che poi fu bruciato in piazza nella prima domenica di Quaresima. Uno spettacolo imperdibile. Info sulla pagina Facebook www.facebook.com/prolocopoggiomirteto.poggiomirtetoproloco

Weekend a Frosinone e in provincia

Editoria e musica ad Anagni domenica 4 febbraio con Mattia Tombolini, Momo edizioni, che sarà presso la sala della Ragione per presentare il suo libro "Vecchi di merda". Sarà presente anche Giancane, il cantautore romano curatore della postfazione. Il libro è una satira sui tempi odierni e le teorie del complotto. Appuntamento dalle ore 18:00.

A Frosinone intanto si preparano i consueti appuntamenti per il Carnevale. Domenica 4 febbraio, Il Sindaco Mastrangeli e gli assessori a cultura e centro storico consegneranno le chiavi della città al Radecaro, al Pantanaro e al Ciociaro. Ci sarà, all’ombra del Campanile, la cerimonia inaugurale con tanto di concerto della Banda musicale e l’esibizione del gruppo di danze tradizionali “Danza della Terra”.

Weekend a Viterbo e in provincia

Nella palestra comunale di Corchiano, sabato 3 febbraio, è attesa per il “super veglione di Carnevale”, una notte in maschera all’insegna dello sfarzo e del divertimento, l’evento inizia alle ore 23. Costo dell’ingresso 15 euro.

A Caprarola, presso il teatro Don Paolo Stefani, appuntamento domenica 4 febbraio alle ore 17,30 Marco Marzocca va in scena con il suo spettacolo “Chi me lo ha fatto fare”. Marco racconta senza filtri la sua vita, la trasformazione, gli inizi della sua carriera e tutte le sue più intime e personali esperienze al limite del paradossale. Una vita comica perché comico è il minimo comune denominatore di tutta la sua esistenza. Info e biglietti sul sito ciaotickets.

