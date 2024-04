Cosa fare a Roma e nel Lazio weekend 13 e 14 aprile

Eventi, sagre, mostre, esposizioni e tanto, tantissimo altro nelle province e nei comuni del Lazio. Vediamo cosa fare in questo weekend di aprile 2024.

Weekend a Roma e in provincia:

Sabato 13 aprile si va alla ricerca delle creature mitologiche che popolavano l’immaginario della cultura etrusca. Arriva al Museo Nazionale Etrusco di Vila Giulia il laboratorio per bambini ETRULab. Partendo dalle raffigurazioni dei vasi esposti nel museo, i ragazzi creeranno i loro personali animali. Dalle 16:30 per la durata di 90 minuti. Laboratorio adatto dai 5 agli 11 anni, per info e prenotazioni all’indirizzo mail di seguito: mn-etru.didattica@cultura.gov.it.

Domenica 14 aprile il Castello Lunghezza ha deciso di aprire il suo magico portale ad un evento speciale “FantaBaci al Fantastico Mondo”, in omaggio alla Giornata Internazionale del Bacio. Non saranno però soltanto Biancaneve, Cenerentola, Aurora, Belle a dispensare baci, ma anche i “cattivi” delle storie…e i visitatori! Chi riuscirà a ballare mentre si bacia? Chi sarà il detentore del record per il bacio più lungo? Info sul sito ufficiale.

Arriva anche quest’anno il Festival Internazionale della Zuppa di Roma: La Zuppa come bene comune, giunto alla diciassettesima edizione, e per celebrare si torna a fare la festa in grande. Appuntamento domenica 14 aprile 2024 presso il Casale Garibaldi, sede de La Città dell’Utopia (Via Valeriano 3F, San Paolo, Roma). Ad allietare la giornata anche gruppi musicali, laboratori e spettacoli circensi. Informazioni a lacittadellutopia@sci-italia.it

La Limonaia di Villa Torlonia per tre giorni, dal 12 al 14 aprile, diventa il palcoscenico delle tradizioni tedesche: birra, gastronomia tipica, mostre fotografiche: approda l’ottava edizione del FrankenBierFest. Tra gli stili birrari, al festival romano sarà possibile trovare alcune birre pregiate, come le Rauchbier, dal tipico aroma affumicato e dalla particolare maltazione su legno, e le rarissime Kellerbier, definite ‘birre di cantina’ per l’abitudine dei birrai di stoccare le botti nei tunnel sotterranei dei sette colli di Bamberga.

Weekend a Frosinone e in provincia

A Monte San Giovanni Campano, in piazza Marconi arrivano sabato 13 aprile i Gemelli DiVersi in concerto, dalle ore 21:30. Un evento gratuito per rivivere canzoni intramontabili come “Mary” e “Un attimo ancora”, ma anche per scoprire i nuovi brani della band a metà tra rap e pop.

Appuntamento domenica 14 aprile alle ore 11:00 a Arpino, in piazza municipio, per la Festa di Primavera. Presso la sede della Pro Loco vi attendono gli organizzatori per una passeggiata nella storia, tra i vicoli incantevoli e le bellezze della città di Cicerone. Ci saranno anche stand gastronomici e musica dal vivo.

Domenica 14 Aprile 2024 alle ore 18:00 il Teatro Vittorio Gassman di Ripi ospiterà la Compagnia Il Salto con lo spettacolo “Otello”, una rivisitazione della celebre pièce di Shakespeare, A debuttare sul palco saranno Archita Russo, Matilde Russo, Leonardo Silla. Info e prenotazioni 375 7449094.

Weekend a Latina e in provincia

Arriva l’attesissima 35° edizione della Sagra del Carciofo di Sezze. In programma quest’anno due giorni di degustazioni, esposizione di prodotti artigianali ed eccellenze enogastronomiche, animazione per grandi e piccini, esibizioni dal vivo di gruppi folkloristici, spettacoli teatrali, rievocazioni di vita contadina, poesia in dialetto, e inoltre musica, raduno di auto e moto d’epoca e un convegno sul Carciofo di Sezze. Appuntamento al centro storico sabato 13 e domenica 14 aprile per scoprire il segreto di questa prelibatezza.

Sabato 13 aprile alle ore 16:00 presso la sala conferenze dell’Hotel Serapo di Gaeta si terrà una conferenza dal titolo “L’Evaporazione e (la Distillazione) del Cristianesimo” e che vedrà protagonisti il giornalista e scrittore Andrea Cionci, autore del bestseller Codice Ratzinger e il filosofo e saggista Diego Fusaro, autore del saggio “La Fine del Cristianesimo. La morte di Dio al tempo del mercato globale e di Papa Francesco” edito da Piemme. A moderare l’evento la editor Mariella Bottone Di Schiavi, ideatrice della conferenza e rappresentante della casa Editrice Bastogi Libri.

Da venerdì 12 a domenica 14 aprile al centro di Latina, oltre 60 espositori internazionali di street food animeranno le strade tra viale Italia e piazza del Quadrato nell’ambito della manifestazione “Regioni d’Europa”. Tre giorni in cui si potranno degustare prelibatezze da Spagna, Scozia, Austria, Francia, Olanda, Grecia, Germania, Argentina, Brasile ed eccellenze italiane da Sicilia, Puglia, Abruzzo, Calabria, Liguria e altre regioni. Ingresso gratuito e orario continuato.

Weekend a Viterbo e in provincia

Sabato 13 aprile alle ore 19,30 palazzo del Drago di Bolsena ospita il nuovo evento della Voltumna eventi. L’evento “Cigar, rhum & chocolate”, in collaborazione con “Dal Biondo 1977”, è dedicato agli amanti del gusto e prevede una degustazione di rhum, cioccolato e sigari, accompagnati da un buffet di benvenuto e bollicine. Posti limitati e prenotazione obbligatoria al numero 328 8965009 /320 2467716 oppure via mail a voltumna175@gmail.com

Domenica 14 aprile appuntamento al teatro san Leonardo di Viterbo con Corrado Tedeschi e Debora Caprioglio protagonisti della commedia “Plaza Suite” adattata e diretta da Ennio Coltorti. Una commedia graffiante ed esilarante. Dalle ore 18:00, per info e prenotazione sito ufficiale della rivendita www.ticketone.it o al botteghino del teatro.

Weekend a Rieti e in provincia

Appuntamento con la conferenza “Violenza di genere – Punto e Virgola”, organizzata dall’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri della provincia di Rieti in collaborazione con il Rotary Club di Rieti, presso il Teatro Flavio Vespasiano sabato 13 aprile alle 9:30. Dopo il saluto delle autorità si confronteranno sul tema in due diverse sessioni, l’on. Martina Semenzato, presidente della commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio e su ogni forma di violenza di genere, il Prefetto di Rieti Pinuccia Niglio, Maria Assunta Ceccagnoli presidente OMCeO Pescara, Angelo Matteo Socci consigliere della Corte di cassazione, la psicoterapeuta e scrittrice Maria Rita Parsi, già membro del Comitato Onu diritti dei Minori, Vera Cuzzocrea consigliera dell’Ordine Psicologi del Lazio.

Domenica 14 aprile 5 cavalieri partiranno da Lugnano e arriveranno a Terminillo per la rievocazione della fuga di 5 cavalieri Templari. Dalle ore 10:00, per info 347/5793256 oopure via mail a guidocarlucci7@gmail.com

Si terrà sabato 13 aprile presso il piazzale antistante lo stadio Centro d’Italia “Manlio Scopigno” la Giornata Verde organizzata da ASM e Comune di Rieti. Il punto di raccolta è stato individuato per facilitare il conferimento di prossimità dei residenti di Vazia, Campoloniano, Villa Reatina, Zona Residenziale, Piazza Tevere, Madonna del Passo, Lisciano. I bidoni, della capacità di 240 lt sono acquistabili al prezzo di € 45 IVA inclusa e verranno consegnati dagli operatori di ASM presso il domicilio dell’ordinante. Sarà possibile ordinare il contenitore telematicamente, accedendo alla apposita sezione del sito internet aziendale.

*Immagine dalla pagina Facebook ufficiale dei Gemelli DiVersi