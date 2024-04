Omicidio Willy, Pincarelli si sposa con una 28enne, lei: “Credo nella sua innocenza”

Una dichiarazione di matrimonio scritta e accettata per lettera. E poi gli incontri fugaci, sempre in aule di tribunale. Nessuna possibilità di parlarsi al telefono, in quanto non sono familiari, ma da martedì, dopo il matrimonio, i due – seppure dovranno rinunciare alla luna di miele e alla prima notte di nozze – quantomeno potranno telefonarsi.

Sono tutti di Artena (Rm) i quattro ragazzi condannati per l’omicidio di Willy Monteiro Duarte, avvenuto a Colleferro all’alba del 6 settembre 2020: Marco e Gabriele Bianchi, Francesco Belleggia e Mario Pincarelli che la prossima settimana sposerà in carcere a Civitavecchia una 28enne, residente in un Comune della provincia a nord di Roma. La donna si sarebbe invaghita del giovane artenese vedendolo nei servizi dei telegiornali che si sono occupati dell’omicidio di Colleferro.

La condanna a 21 anni di carcere che è passata in giudicato, dopo che la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso d’appello del suo difensore, non ha fatto cambiare i programmi e dopo le pubblicazioni di matrimonio e un complesso iter autorizzativo, i due si sposeranno nel carcere dove lui è detenuto. (Agenzia Nova)