Cosa fare a Roma e nel Lazio weekend, sabato 11 e domenica 12 maggio

Eventi, sagre, mostre, esposizioni e tanto, tantissimo altro nelle province e nei comuni del Lazio. Vediamo cosa fare in questo weekend di maggio 2024.

Weekend a Roma e in provincia:

La Festa della Mamma è alle porte e MagicLand, il parco divertimenti più grande del Centro-Sud Italia, ha in serbo un regalo speciale: l’ingresso omaggio per tutto il mese di maggio! Con questa speciale promozione, le mamme potranno trascorrere una giornata indimenticabile insieme ai loro bambini nel parco divertimenti più amato d’Italia. Con tantissime attrazioni per tutte le età, spettacoli entusiasmanti e aree tematiche dedicate ai più piccoli, MagicLand è perfetto per trascorrere una giornata in famiglia. Per info sulla promozione visitare il sito ufficiale.

Domenica 12 maggio, dalle ore 18:30, l’Associazione “Esperide vi farà rivivere la storia della città eterna. La Suburra fu il primo borgo suburbano della primitiva città, situata sul Palatino. Questo quartiere, oggi corrispondente all’area del rione Monti, era la parte più popolare dell’antica Roma. Un dedalo di viuzze, botteghe e insulae, abitato da gladiatori, artigiani, prostitute e famiglie plebee. Al termine della passeggiata inoltre, sarà possibile, per chi lo volesse, rilassarsi e gustare insieme un aperitivo presso la Galleria Cabaret Voltaire. Per info e prenotazioni visitare il sito ufficiale oppure contattare via mail info@esperide.it.

Da venerdì 10 a domenica 12 maggio, la sala dell’OFF/OFF Theatre accoglie lo spettacolo “Shakespeare in Burlesque”. Con Giulia Di Quilio e la partecipazione di Antonello Angiolillo, per la drammaturgia di Valdo Gamberutti, la musica di Leonardo Ceccarelli. A curare i costumi Adriano Londei e lo spazio scenico e luci Umberto Fiore. Cosa c’entra Shakespeare con il Burlesque? Tanto. Molto più di quello che si potrebbe pensare. Il termine stesso conosce la sua prima fortuna nell’Ottocento, proprio sotto il segno di Shakespeare. Info e biglietti sul sito ufficiale del teatro.

Weekend a Frosinone e in provincia:

Domenica 12 maggio Cassino ospita, Lanternia e Il Bosco delle Favole: il festival Internazionale delle Lanterne giganti più grande d’Europa, alle terme Varroniane. Un festival con oltre 300 lanterne giganti da tutto il mondo che illumineranno di magica luce il Bosco delle Favole alle Terme Varroniane di Cassino. Questo spettacolo unico nel suo genere offre un’area di 110.000 metri quadrati per un’esperienza indimenticabile con la famiglia e gli amici. Info allo 07761666069

Domenica 12 maggio a Vallecorsa appuntamento con la XXVIII edizione della Sagra delle Fettuccine.

Appetitosi piatti di fettuccine serviti gratuitamente insieme a un buon bicchiere di vino e agli “Scazzuotti”, dolce fritto tipico del luogo, preparato da esperte massaie locali. La serata sarà allietata dal gruppo MarsIl Band Spettacoli. Ingresso libero.

Torna a Ceccano per la 2° edizione, 𝗱𝗼𝗺𝗲𝗻𝗶𝗰𝗮 𝟭𝟮 𝗠𝗮𝗴𝗴𝗶𝗼 dalle 10:30 alle 23:00 in collaborazione con il Santuario Santa Maria a Fiume, “𝗩𝗜𝗩𝗔 𝗟𝗔 𝗠𝗔𝗠𝗠𝗔”. Sarà una giornata dedicata alle donne e alle mamme, alla gioia di trascorrere tempo in famiglia e con gli amici. Un’occasione per sensibilizzazione su tematiche importanti come prevenzione e salute, con stand informativi di AVIS, CROCE ROSSA, UNICEF, e altri, oltre a studi medici e nutrizionali. Non mancheranno pranzi e cene conviviali con oltre 20 stand gastronomici.

Weekend a Latina e in provincia:

Sabato 11 maggio, Sonnino celebra la tradizione legata all’Ascensione con la manifestazione “Le Torce”. Una processione partirà intorno alle ore 14.00 da Piazza San Pietro per dirigersi verso la contrada La Cona, qui i pellegrini si divideranno in due gruppi: uno percorrerà i confini con Monte San Biagio, Amaseno, fino ad arrivare a quello con Roccasecca e l’altro dal confine con Monte San Biagio si dirigerà fino al Monte Romano, poi verso il Frasso e il confine con Terracina. I due gruppi si ricongiungeranno tornano nel centro storico in maniera festosa e fragorosa tra canti, litanie propiziatorie e fuochi d’artificio. I festeggiamenti poi proseguiranno fino a tarda notte. Per info scrivere alla Pro Loco.

Domenica 12 maggio prende il via il Fondi Spring Festival un fitto calendario di eventi finanziato dalla Regione Lazio – Lazio Crea e organizzato dalla Soc. Coop. Foglia D’Oro Onlus con la collaborazione e il contributo del Comune di Fondi. Un pomeriggio dedicato ai bambini dalle ore 18.00 in piazza De Gasperi con lo spettacolo di bolle di sapone giganti di Alessandra Gradassi. Si proseguirà con comicità, musica e intrattenimento, fino alle 20.00 quando inizierà il concerto Daniele Si Nasce. La più famosa tribute band di Renato Zero che, da oltre 25 anni, calca i palcoscenici di tutto il mondo proponendo le melodie dell’artista.

Secondo fine settimana del Maggio Sermonetano, giunto all’edizione numero 29. Promossa dall’associazione Maggio Sermonetano in collaborazione e con il contributo dell’Amministrazione comunale di Sermoneta e della Regione Lazio. La rassegna animerà il centro storico di Sermoneta i fine settimana di maggio con eventi che abbracciano tutte le forme d’arte. Si parte Sabato 11 maggio ore 10 con la Passeggiata Poetica dal centro storico di Sermoneta a “La Furchia” via Antignana. Domenica 12, apertura degli spazi espositivi alla Loggia dei mercanti, chiesa di San Michele Arcangelo, nelle vie del paese piazza Santa Maria con esposizione di strumenti musicali, libri e oggetti d’arte. Ore 15.30 Loggia dei mercanti laboratorio di ceramica per bambini e adulti a cura dell’associazione William Morris di Sermoneta (info e prenotazioni – 3462191725).

Weekend a Viterbo e in provincia:

Sabato 11 maggio, l’Amministrazione comunale di Vallerano, con la collaborazione della Pro Loco e dell’Associazione San Vittore Martire, presenta una giornata dedicata al gioco del ruzzolone. In occasione dei 215 anni dallo statuto valleranese del “Giuoco del formaggio, ruzzolone e ruzzoletta” sancita nel 1909 dal notaio e segretario comunale, Giuseppe Floridi. L’iniziativa, promossa dall’assessore alla cultura, Luca Poleggi, e dal consigliere con delega al turismo, Ivano Antonozzi, si svolge all’interno del programma dei festeggiamenti in onore di San Vittore martire che avranno luogo sabato 11 e domenica 12 maggio a Vallerano. Appuntamento alle 10, presso il Palazzo della cultura Corrado Alvaro e libero Bigiaretti. Dalle ore 16, in un percorso che inizia dall’imbocco della strada provinciale e che conduce fino al campo sportivo di Vallerano, si svolgerà una gara dimostrativa del gioco del ruzzolone.

Con Dame e cavalieri, sbandieratori, tamburini e musici, il 10 e l’11 maggio a Tarquinia torna la Rievocazione storica delle Contrade e del Palio dell’Anello. Appuntamenti organizzati dal Comune di Tarquinia, dalla Pro loco Tarquinia e dall’Associazione Tarkna. Si partirà il 10 maggio, alle 21, con il corteo storico delle contrade che, dalla piazza della chiesa di Santa Maria in Castello, percorrerà corso Vittorio Emanuele, via Giuseppe Garibaldi, via XX Settembre, piazza Sant’Antonio, via Umberto I, per arrivare a piazza Cavour.

Sabato 11 e domenica 12 maggio a Onano si tiene Tuscia in fiore, giunta quest’anno alla sua III edizione. Questa edizione si unisce al progetto “onanesi nel mondo”, in collaborazione con A.s.c.o, l’amministrazione comunale e Tuscia in fiore. Durante tutto l’evento saranno presenti: servizio bike sharing offerto dal comune; giro delle 7 chiese. Peri i bambini pittura emozionale, scacchi giganti, postazione Lego, manipolazione di argilla in piazza Umberto I. In diverse zone della città sarà possibile usufruire di menù a prezzo fisso. Informazioni e dettagli sul sito ufficiale.

Weekend a Rieti e in provincia:

Il 12 Maggio a Leonessa, in piazza VII Aprile, dalle ore 11:00, si terrà la Festa della Mamma. Omaggi floreali, un raduno auto Ferrari (Club Ferrari Appia Antica) ed uno spettacolo canoro del tenore Giuseppe Gambi, il soprano Chiara Taigi, l la cantante di musica leggera, Ines Boom Boom, i Jalisse. Una dedica speciale a tutte le mamme del mondo arriverà dai poeti a braccio di Leonessa: Alessio Runci e Paolo Santini. Ospite d’onore della manifestazione sarà, Osvaldo Bevilacqua, ambasciatore nel mondo dei Borghi più belli d’Italia e giornalista. La “Festa della Mamma” è promossa dalla Pro-loco di Leonessa, presidente Tiziana Boccanera e vice presidente Domenico Marchetti con la collaborazione del socio onorario dott.Ivo Pulcini. Aperitivo in piazza e pranzo, offerto dalla Pro-loco, al ristorante La Tana del Lupo.

Domenica 12 maggio Contigliano si prepara per i festeggiamenti dell’Ascensione, appuntamento presso Santo Tomeo, la chiesina del XIV secolo sui monti Sabini. Alle 11:00 la celebrazione della Santa Messa e a seguire si ripeterà l’antico rito della benedizione dei Ginepri. Il tutto allietato con un po’ di musica della Banda Romagnoli di Contigliano. La festa continuerà poi a Fontecerro col pranzo sociale, con accompagnamento folcloristico. Dalle 15 giochi popolari per tutti e per i più arditi tiro con l’arco con gli Arcieri.

*Immagine dalla pagina Facebook del MagicLand