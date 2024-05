Roma Parco Appia Antica. Al via il “Villaggio dello Sport”, la palestra a cielo aperto più grande del Lazio

«Domani, sabato 11 maggio, prenderà il via il “Villaggio dello Sport Coni Lazio”, una grande palestra a cielo aperto della regione all’interno del Parco dell’Appia Antica. Invito tutti a partecipare», ha affermato l’assessore allo Sport, al Turismo, all’Ambiente e alla Transizione Energetica della Regione Lazio, Elena Palazzo.

«Sono orgogliosa di annunciare questo appuntamento, nato grazie al protocollo di intesa siglato tra la Regione Lazio e il Coni Lazio con il presidente Riccardo Viola. Parliamo di un’iniziativa di enorme portata che per un’intera giornata offrirà a migliaia di persone l’opportunità di avvicinarsi allo sport e vivere da vicino la straordinaria bellezza del Parco dell’Appia Antica», ha spiegato l’assessore allo Sport della Regione Lazio.

«Grazie al prezioso supporto di 14 Enti per la promozione sportiva, saranno a disposizione, gratuitamente, istruttori di diverse discipline per avvicinare chiunque a decine di sport diversi. È un’occasione di festa a cui sono tutti invitati, per godere della bellezza storica e paesaggistica di uno dei parchi più belli di Roma, vivendolo all’insegna dello sport», ha continuato l’assessore Elena Palazzo.

«Lo sport è benessere, amicizia e condivisione di valori. Per questo, il “Villaggio dello Sport Coni Lazio” è un momento importante che ci consentirà di aprire la strada a nuovi eventi così importanti», ha concluso l’assessore allo Sport della Regione Lazio, Elena Palazzo.