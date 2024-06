Cosa fare a Roma e nel Lazio weekend, sabato 15 e domenica 16 giugno

Eventi, sagre, mostre, esposizioni e tanto, tantissimo altro nelle province e nei comuni del Lazio. Vediamo cosa fare in questo weekend di giugno 2024.

Weekend a Roma e in provincia:

Domenica 16 giugno all’Ippodromo delle Capannelle si terrà “La Prima Festa”, un evento gratuito dedicato ai più giovani, promosso da Roma Capitale, insieme a OtrLive e a Rock in Roma. Il concerto, con la partecipazione di artiste e artisti tra i più amati dai ragazzi, è in programma proprio nella prima settimana di chiusura delle scuole, dalle ore 19. Un concerto unico con un programma ricco di artiste e artisti tra i quali, Noemi, Ditonellapiaga, Lil Jolie, Caffellatte, Shama24k e Piccolo Principe e molti altri che saranno confermati nei prossimi giorni. Apertura porte: h 18:00 Inizio concerto: h 19:00

Celebriamo il mese del Pride

Dopo lo strepitoso successo dello scorso anno, per la seconda volta consecutiva Rock in Roma ospiterà l’evento Rock Me Pride (Art Pop Edition), il party ufficiale del Roma Pride powered by Muccassassina, diretto artisticamente da Diego Longobardi e previsto per sabato 15 giugno all’Ippodromo delle Capannelle, con la partecipazione straordinaria di Annalisa, madrina del Roma Pride che, dopo aver sfilato alla Grande Parata, sarà special guest del festival. Info e costo del biglietto via mail a info@rockinroma.com

Sabato 15 e domenica 16 giugno va in scena la prima edizione de La Via del Gusto – vino, cibo, arte e musica in strada. L’evento è promosso dall’associazione dei commercianti di via della Torre Clementina e Centro Storico, con il patrocinio della Regione Lazio e del Comune di Fiumicino e organizzata dalla RistorAgency. La Via del Gusto – Vino, cibo, arte e musica in strada si svolgerà lungo via della Torre Clementina e in piazza Grassi nelle due giornate, dalle 18 alle 24, proponendo un percorso di degustazione a tappe con gli assaggi dei ristoranti abbinati a calici di vino (ma c’è anche una birra artigianale), rigorosamente laziale.

Ben 54 saranno realtà coinvolte nella manifestazione: 27 attività ristorative (tra ristoranti, bistrot, osterie, pizzerie, bar e pasticcerie), 26 aziende vinicole e 1 birraria. Lungo la via, dalle 18 alle 24, gli appositi gazebo allestiti per l’occasione, proporranno quindi agli avventori piccoli assaggi dei propri piatti più iconici, oltre ai vini delle aziende abbinate, provenienti da tutto il Lazio.

Weekend a Frosinone e in provincia

Sabato 15 Giugno arriva in piazza del municipio ad Arpino “The memories anni ’90”, il party più emozionante della zona! Le migliori hits degli ani ’90 in uno show unico ed esplosivo che vi farà ballare e cantare per almeno due ore! Dj – Vocalist – Performer Acrobatici – Ballerine – Mascotte anni 90 e ancora Effetti speciali – Allestimenti anni 90- Scenografie- Gadget ufficiali. Inizio concerto ore 22:00

Sabato 15 e domenica 16 giugno appuntamento alla Villa Comunale di Frosinone con la seconda edizione di Ballacio’, manifestazione organizzata dall’amministrazione Mastrangeli mediante l’assessorato alla cultura e al turismo di Simona Geralico, in collaborazione con la Pro loco. La manifestazione, partirà sabato 15 alla Villa comunale dalle ore 18, con l’apertura degli stand enogastronomici e la mostra sulla cultura ciociara.

Sabato 15 giugno 2024, l’associazione “Convivio-Franco Messore”, organizza la quattordicesima edizione della “Festa della Pizza Fritta”. Dalle ore 19.00, nelle piazze del centro storico, la fragrante pietanza sarà servita, dai volontari dell’associazione, nelle più tradizionali versioni: al sugo, con mortadella, provola, porchetta e per i più golosi con la nutella. Saranno inoltre presenti stand con panini, birra e vini del territorio.

Il 15 giugno 2024, il pittoresco centro storico di Pico si trasformerà in un palcoscenico vivente, ospitando la festa “Fasti Picani”. Questo evento è un’occasione unica per immergersi nella cultura e nelle tradizioni di questo incantevole borgo. La festa “Fasti Picani” è un appuntamento imperdibile per tutte le fasce di età. Che tu sia una famiglia in cerca di divertimento per i più piccoli, un giovane desideroso di vivere una serata all’insegna della musica e dell’arte, o un anziano che ama immergersi nelle tradizioni locali, troverai qualcosa di speciale durante questa festa. Info sulla pagina Facebook ufficiale.

Weekend a Latina e in provincia

La Festa della Francigena fa ritorno a Priverno, nella storica cornice dell’Abbazia di Fossanova, il 15 e 16 Giugno 2024. Un’edizione che si promette di riportare lo spirito delle precedenti edizioni con convegni, camminate ed eventi, e non solo. La Festa della Francigena aprirà il 15 giugno con il Workshop “Destinazione: Giubileo!” che si svolgerà nel Comune di Priverno all’interno della Sala delle Cerimonie Comunale. L’evento avrà il format di un laboratorio interattivo dedicato alla redazione di un documento che approfondisca le sfide e le attività programmate nei diversi percorsi religiosi e laici, in vista del Giubileo del 2025. Saranno presenti i coordinatori dei vari cammini religiosi nel Lazio (come San Benedetto, la Via di Francesco, la Via Amerina, la Francigena nord Lazio, ecc.). Coordina l’attività Silvio Marino, responsabile dell’Associazione Europea delle Vie Francigene (AEVF) per il Giubileo.

Weekend a Viterbo e in provincia

A Bolsena, caratteristico borgo sulle rive del lago vulcanico più grande d’Europa, torna l’attesa Festa delle Ortensie, dal 14 al 16 giugno. Si tratta della 26esima edizione della manifestazione molto amata da esperti e amatori.

Saranno tre giorni a contatto con la natura in un ambiente incontaminato e, allo stesso tempo, ricco di testimonianze artistiche, archeologiche, storiche oltre che di prodotti enogastronomici. Quest’anno, inoltre, il calendario prevede anche momenti culturali particolarmente interessanti. Al riguardo da non perdere, domenica 16 giugno, alle 18.30, all’Auditorium Comunale, la presentazione dell’ultimo libro di Alessandro Maurizi, “Gli invisibili di san Zeno”, edito Giallo Mondadori.

Da giovedì 13 a domenica 16 giugno a Viterbo, sulla centralissima via Marconi e nelle vie limitrofe, arriva il Mercato europeo – Europa market. L’evento libero dello Scozia in tour arriva con il suo stand. La carovana itinerante di selezionati e rinomati operatori internazionali si ferma in città per quattro giorni dalle 9 alle 24 e giovedì dalle ore 15. L’evento che vede oltre 50 stand di cibo di strada e artigianato, nasce per far rivivere i colori, i suoni, i profumi di un mercato ricco di prodotti tipici ed enogastronomici internazionali e del territorio.

Weekend a Rieti e in provincia

Domenica 16 Giugno 2024 avrà luogo a Leonessa (RI) avrà luogo l’evento sportivo riservato alle ruote grasse LEONESSA MARATHON CUP al quale possono partecipare amatori agonisti e cicloamatori per i quali sono ammesse anche le e-bike.

Tre saranno i percorsi: -1 Marathon di 58 km per 1900 m di dislivello -1 Point to Point (Gran fondo) di 41 km per 1240 m di dislivello -1 Cicloturistica di 25 km per 440 m di dislivello. L’evento è sotto egida ACSI ed è la quarta tappa del circuito regionale Pedalatium Off-road. Sono già oltre 200 gli iscritti che si daranno battaglia sugli splendidi panorami dell’altipiano leonessano,si toccherà anche quota 1500 m sul gpm del percorso Marathon. Venerdì chiudono le iscrizioni on-line sarà possibile comunque effettuare quelle sul posto nei giorni di Sabato e Domenica mattina prima della partenza.

Info e contatti sul sito ufficiale.

Dal 13 al 16 giugno il centro storico di Rieti si trasforma in un grande campo sportivo a cielo aperto grazie alla nona edizione della festa dello sport del centro Italia. In attesa della cerimonia di apertura giovedì 13 giugno alle ore 17 in piazza Vittorio Emanuele II, in allestimento e le postazioni fisse e i campi sportivi del grande Villaggio dello Sport: un campo di basket, mini campo di volley e di rugby, tatami per arti marziali, area attrezzata per Aerial, TRX, Pole Dance, Super Jump, Pilates, Zumba, Jujitsu, BJJ, Kudo, Muay Thai, danza, ginnastica ritmica, tappeti di gara per la scherma, spazi in erba per il Foot golf, spazi dimostrativi per il golf,percorsi per mini moto enduro, mini circuiti di ciclismo e bike trial, postazioni arcieri, scherma vichinga, scherma storica, postazione Gioco Freccette, tavoli da ping pong, postazione trekking, dimostrazione manovra BLSD.

*Foto dal profilo Facebook di Carl Brave