Cosa fare a Roma e nel Lazio weekend, sabato 22 e domenica 23 giugno

Eventi, sagre, mostre, esposizioni e tanto, tantissimo altro nelle province e nei comuni del Lazio. Vediamo cosa fare in questo weekend di giugno 2024.

Weekend a Roma e in provincia:

Fino a domenica 23 giugno, il Vinòforum 2024 ritorna al Circo Massimo, un evento che da anni promuove le eccellenze enologiche e gastronomiche italiane con degustazioni, focus tematici e incontri orientati al business. Oltre a questi, ci saranno momenti dedicati all’alta ristorazione e alle tradizioni culinarie per il grande pubblico. L’evento si svolge dalle 19.00 alle 24.00, mentre il venerdì e il sabato dalle 19.00 all’una di notte. Maggiori informazioni su biglietti e programma sono disponibili sul sito ufficiale di Vinòforum: Vinòforum.

Dopo il successo dell’album “Lux Eterna Beach” e un tour invernale con molti sold out, Colapesce Dimartino tornano con Lux Eterna Beach Estate 2024. Il duo si esibirà a Roma il 22 giugno nella Cavea dell’Auditorium Parco della Musica, nell’ambito del Roma Summer Fest 2024. Per orari e biglietti, visitare: TicketOne.

Il 22 giugno, a Cinecittà World, dalle 11 fino alle 4 di mattina, si terrà la Tuning Night. Più di 500 auto modificate gareggeranno nelle finali nazionali per stile, rombo e audio. L’evento include aree dedicate alle aziende del settore e a vari stili di personalizzazione, dalle auto giapponesi e americane alle auto storiche e Supercar di nuova generazione, fino alle moto. Prenotazioni e biglietti su: Cinecittà World.

Weekend a Frosinone e in provincia:

Siete pronti per un’esperienza culinaria unica nel suo genere? Segnate questa data sul calendario: il 22 giugno! San Donato Val di Comino si prepara ad ospitare un evento enogastronomico indimenticabile che vi farà scoprire i sapori autentici della Valle di Comino. Preparatevi ad immergervi nella tradizione culinaria di questo pittoresco paese e a deliziare il palato con prelibatezze locali. Il Gusto dell’Estate è un evento che celebra la ricchezza della cucina locale, con particolare attenzione ai prodotti tipici della Valle di Comino. I vicoli del paese si trasformeranno in un vero e proprio paradiso enogastronomico, dove potrete gustare prelibatezze preparate con ingredienti freschi e di alta qualità.

Appuntamento il 22 giugno alle ore 22 in via Arpino a Isola Del Liri in occasione della festa di S. Antonio con il party più pazzo che ci sia: Crazy ’90! Preparati a ballare e cantare a squarciagola i grandi classici della dance degli anni ’90! Non perdere questa serata di divertimento e nostalgia!

La “Sagra degli Orapi” è un evento annuale radicato nella tradizione, organizzato dalla Pro Loco di Picinisco, che ritorna ogni anno con la sua celebre manifestazione “Festa degli Orapi – Passeggiando tra profumi e colori”. L'”orapo” è uno spinacio selvatico che cresce spontaneamente sulle alte cime del Parco Nazionale d’Abruzzo verso la fine della primavera, spesso nei luoghi dove un tempo pascolavano le greggi nei tradizionali “stazzi”. Questo evento rappresenta un’opportunità unica per assaporare le ricette tradizionali che hanno come ingrediente principale l’orapo, il tutto accompagnato da momenti di intrattenimento musicale. La giornata inizia alle 9 del mattino con un’escursione guidata nel parco, permettendo ai partecipanti di esplorare la bellezza naturale circostante. L’evento prosegue fino a tarda sera, con la degustazione di piatti tipici come la pasta agli orapi e altri prodotti locali caratteristici della zona.

Il 22 Giugno 2024 a Ceccano ci sarà un concerto di Arisa in Piazza XXV Luglio alle ore 21:30, in occasione della Festa di San Giovanni. Il tour di Arisa si intitola “Baciami Stupido”, e durante il concerto lei canterà i suoi più grandi successi.

Weekend a Latina e provincia

Il 22 giugno 2024 prende il via il Giuramento dei Priori, segnando l’inizio dell’edizione 2024 del Carosello Storico dei Rioni di Cori. Questa manifestazione celebra la gloriosa storia della cittadina e accende una goliardica rivalità tra i quartieri del centro storico, attirando visitatori da tutta la provincia e oltre. Durante l’estate, Cori rivive il XVI secolo, un’epoca di duelli, giostre e sfide tra cavalieri, quando le dame indossavano abiti sontuosi e il popolo assisteva a tornei che richiamavano nobili e ricchi dai dintorni.

Il Giuramento dei Priori segna l’inizio ufficiale del Carosello Storico dei Rioni di Cori, ricordando quando la città era suddivisa in tre rioni principali governati dai Priori, scelti tra i notabili delle famiglie più importanti. Questi priori prestavano giuramento davanti al principale rappresentante religioso, sancendo la solennità dell’evento. Durante la rievocazione, un corteo di figuranti in costume, divisi nei colori dei tre rioni (Romana, Ninfina e Signina), sfila attraverso le strade della città, accompagnato dall’esibizione dei celebri sbandieratori di Cori. Successivamente al giuramento dei priori, avviene la benedizione dei due palii, che saranno assegnati durante le corse all’anello: il Palio della Madonna del Soccorso e il Palio di Sant’Oliva, eventi che si terranno nel corso dell’estate. Quest’anno i palii sono stati creati dalle artiste Joana Tellez Amezquita e Luana Milita.

Per la sua seconda edizione, ritorna l’unica manifestazione italiana dedicata all’hobby del metal detecting. Sabato 22 e domenica 23 giugno, nella suggestiva cornice di Piana delle Orme, sarà possibile scoprire i segreti di questo affascinante hobby, ancora poco diffuso ma estremamente interessante. Durante le due giornate, parteciperanno aziende del settore, sia nazionali che internazionali, offrendo l’opportunità di provare le più recenti tecnologie e apprendere le migliori pratiche nel metal detecting. Saranno presenti anche associazioni, gruppi su Facebook, il rinomato Metal Detective “Gibba” e numerosi altri esperti del campo. L’evento includerà anche due competizioni di ricerca guidata, che si svolgeranno nel corso delle giornate.

Weekend a Viterbo e in provincia

Sabato 22 e domenica 23 giugno, dalle 10 alle 22, nelle scuderie di Palazzo Farnese a Caprarola, si svolge la 26ª edizione di una manifestazione dedicata alla riscoperta dei valori del passato, fondamento della civiltà rurale nel territorio viterbese. Un weekend dedicato al divertimento e alla cultura per tutte le età. Organizzato dal comitato fiera con il supporto del Comune di Caprarola, l’evento permette ai visitatori di esplorare il parco del monumento storico, immersi nella natura e al riparo dal traffico, ideale per famiglie con bambini che possono giocare all’aria aperta in sicurezza.

La fiera, intitolata a Patrizio Bruziches, non si limita al divertimento per i più giovani, ma include anche un’esposizione di macchine agricole per gli adulti e una mostra-mercato di alta qualità per tutti i partecipanti. I visitatori potranno godere dell’ospitalità del comitato fiera e dell’ottima cucina locale nei vari stand gastronomici, aperti per il pranzo alle 12:30 e per la cena dalle 19:30, con prodotti genuini e piatti tradizionali rivisitati in chiave contemporanea.

Recentemente è stato ufficializzato il calendario 2024 del circuito New Marathon Lazio, includendo la nuova data della “Marathon dell’Est! Est!! Est!!!“a Montefiascone. Questa gara si terrà il 23 giugno e rappresenta la quarta tappa di sei della challenge che raggruppa le principali competizioni nel calendario regionale. Dopo aver ospitato il Campionato Regionale di quest’anno, la classica di Montefiascone (che fa anche parte del Circuito della Maremma Tosco-Laziale) riparte con nuovo entusiasmo, consolidando il suo ruolo di evento centrale nell’attività ciclistica laziale per oltre vent’anni. Questa gara è testimonianza dell’evoluzione della mountain bike non solo nel territorio locale. Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito del Mtb Montefiascone Race Team all’indirizzo: montefiasconegranfondo

Dal 21 al 23 giugno, si terrà l’edizione 2024 della rinomata Sagra della Porchetta di Vallerano, uno degli eventi enogastronomici imperdibili della Tuscia. Organizzata dall’Associazione Religiosa San Vittore Martire, Comitato Festeggiamenti 2023/2024, l’evento avrà luogo nel giardino comunale del centro dei Cimini. Questa sagra segna l’inizio di un mese dedicato alla promozione delle prelibatezze enogastronomiche di Vallerano.

Celebre e amata in tutto il centro Italia, la porchetta di Vallerano si distingue per il suo sapore inconfondibile e per la maestria artigianale con cui viene preparata, seguendo una tradizione tramandata di generazione in generazione. Le squisite porchette sono il fulcro di un menù fisso al prezzo di 20 €, che include altre gustose specialità locali. È disponibile anche un menù per bambini a 12 €. Per informazioni dettagliate sulla Sagra della Porchetta di Vallerano e per le modalità di prenotazione (fortemente consigliata per godersi al meglio l’evento), è possibile visitare il sito festasanvittore.

Weekend a Rieti e in provincia

Domenica 23 giugno, nel borgo di Castel di Tora in provincia di Rieti, si terrà Turano diVino, una manifestazione dedicata alla cultura del vino e del buon bere dalle 12:30 alle 18:30. L’evento offre degustazioni di vini con sommelier qualificati e stand gastronomici. Saranno presenti 30 cantine con oltre 100 etichette della regione Lazio. L’ingresso è gratuito, ma alcune attività sono a pagamento. È possibile prenotare un’escursione guidata al borgo di Monte Antuni.

La “Festa del Dono” della provincia di Rieti, in programma domenica 23 giugno a Contigliano, promuove la “Filosofia del Dono” e una nuova economia basata su scambio e condivisione, riducendo gli sprechi attraverso il riuso e il riciclo. L’evento, organizzato da diverse associazioni locali come Progetto Ubuntu-Fruttalia e ASD Animus, vedrà la partecipazione di Mercatini del dono della Sabina e altri gruppi, con il supporto della Pro Loco di Contigliano e il patrocinio del Comune. Durante la giornata, ci sarà un mercatino del dono dove adulti e bambini potranno scambiare e donare oggetti vari come libri, abbigliamento, giocattoli, e autoproduzioni. Questo evento non solo favorisce l’interazione sociale e culturale tra i partecipanti, ma promuove anche un modello economico alternativo che valorizza il dare e il ricevere come parte di una comunità attenta all’ambiente e alla sostenibilità.