Cosa fare a Roma e nel Lazio weekend, sabato 25 e domenica 26 maggio

Eventi, sagre, mostre, esposizioni e tanto, tantissimo altro nelle province e nei comuni del Lazio. Vediamo cosa fare in questo weekend di maggio 2024.

Weekend a Roma e in provincia:

Sabato 25 maggio appuntamento con ETRULab Laboratori didattici al Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia: ultimo appuntamento dell’anno. Cosa indossavano gli Etruschi? Come realizzavano i loro tessuti? E come erano fatti i loro abiti? Il laboratorio consentirà di sperimentare la tecnica della tessitura e creare con il telaio una piccola stoffa. Le attività iniziano alle 16:30, durano 90 minuti circa e sono destinate a bambini dai 5 agli 12 anni. Laboratorio a pagamento, prenotazione obbligatoria alla mail: mn-etru.didattica@cultura.gov.it

Sabato 25 e domenica 26 maggio 2024, dalle ore 10:00 al tramonto, si celebrano i 10 anni di apertura del Teatro Villa Pamphilj, uno spazio della Rete Teatri in Comune divenuto un presidio culturale della Città, un luogo condiviso dai cittadini e dalle realtà del territorio del Municipio Roma XII e non solo, con LA FESTA DELL’ARTE DI MONTEVERDE. Info e prenotazioni su tel. 06 5814176 – scuderieteatrali@gmail.com

Un Evento weekend dedicato ai gamer

Da venerdì 24 a domenica 26 maggio a Cinecittà World arriva un imperdibile weekend, tre giorni dedicati ai videogiochi per tutti gli appassionati e non solo: al via Rome Videogame World, l’atteso evento che raccoglie l’esperienza del pluriennale festival Rome Videogame Lab. Per partecipare basterà acquistare il vostro biglietto al prezzo di 19 euro con il promocode VIDEOGAME sul sito ufficiale, il prezzo include, oltre ai videogiochi, tutte le attrazioni di Cinecittà World e Roma World.

Sabato 25 e domenica 26 maggio Fregene vi aspetta con la “Festa della Carota”: due giornate nelle quali si potranno degustare una serie di prodotti a base di carota. Sarà riproposta la birra alla carota realizzata per l’occasione dall’azienda e si potrà assaggiar la “Maccaresella” dello chef Luca Pezzetta, una rivisitazione del cornetto-girella realizzato con crema di carote e mandorle, tutto rigorosamente di Maccarese. Un momento di svago e aggregazione per omaggiare le eccellenze del territorio. L’ingresso ed i laboratori sono gratuiti, offerti dall’associazione Tradizioni Future in collaborazione con il Parco Avventura. La sagra potrà contare sulla partecipazione delle aziende leader nel settore delle sementi e delle macchine agricole, quest’ultime esporranno trattori di ultima generazione.

Sabato 25 maggio dalle ore 16,30 fino alle 22,00 il Parco don Panattoni di Villa Adriana, verrà riaperto al pubblico ed alla comunità, rinnovato, con nuovi giochi, nuove piante, e soprattutto con un nuovo punto di aggregazione, la Casetta delle Associazioni! Il Comitato di Quartiere di Villa Adriana vi invita con i vostri bambini ed i vostri ragazzi a festeggiare questo evento con laboratori creativi, animazioni, balli, pesca del libro, pesca di oggettistica musica. Sabato 25 maggio saranno presenti i Corallo mentre domenica 26 la Scoppoletta band. L’ingresso è libero e gratuito.

Weekend a Frosinone e in provincia

Sabato 25 Maggio dalle ore 16:00 il cantautore Gigi D’Alessio incontrerà i fan e firmerà le copie del suo nuovo album “Fra” presso la libreria Feltrinelli del centro commerciale Valmontone Outlet. Per accedere, presentatevi con il vostro album: potete già preordinarlo anche nel punto vendita Feltrinelli Librerie nel centro commerciale, oppure acquistarlo dal 24 Maggio, fino ad esaurimento scorte.

Domenica 26 maggio a Frosinone torna l’appuntamento con Il Walk Lab – emozioni in movimento. Una camminata a ritmo di Musica con brevi esercizi di FITNESS all’ aria aperta. Ad affiancare i partecipanti un trainer certificato e qualificato del national team walklab. Costi per la partecipazione e info su info@walklab.it o al 3515322274 anche WhatsApp

Weekend a Latina e in provincia

Castelforte: Loc. Suio Terme vi aspetta per la 24 esima edizione della “Sagra dell’Arancia”. Venerdì 24 e sabato 25 maggio. L’Arancia Rossa di Suio è uno dei prodotti agricoli più noti e caratteristici dell’area. La varietà locale strettamente legata alle condizioni pedo-climatiche del territorio di Suio viene coltivata in terreni di origine tipicamente di origine vulcanica: la presenza di zolfo e l’alcalinità permettono la crescita di un prodotto che nell’immaginario comune è legato solo ed esclusivamente alla regione Sicilia. Nell’occasione l’avventore potrà intraprendere un interessante percorso enogastronomico alla scoperta dei prodotti tipici locali, oltre al Palio delle Contrade e ospiti musicali.

Torna la manifestazione Bianco Rosso e Pontino ideata dall’allora assessora alla cultura Silvio Di Francia e ospitata presso il Museo Cambellotti a Latina. Appuntamento da venerdì 24 a domenica 26 maggio presso la piazza del Popolo di Latina con degustazioni, show cooking, laboratori per bambini, dibattiti e interviste a ingresso gratuito. Il venerdì pomeriggio dalle 16 alle 20 e il sabato e la domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20 si potranno degustare i migliori prodotti di aziende vitivinicole e birrifici del territorio, accompagnati dai prelibati prodotti della nostra terra e acquistare in loco i prodotti di interesse grazie alla presenza di vari stand espositivi.

Weekend a Viterbo e in provincia

Sabato 25 maggio, alle 19,30, Voltumna Srls nell’ambito del ciclo “Eventi di acqua dolce” patrocinato dal Comune di Bolsena, in collaborazione l’enotabaccheria Dal Biondo 1977 e Antica Norcineria Morelli arriva “Aperitivo al tramonto” nella suggestiva cornice di palazzo Monaldeschi della Cervara un appuntamento con l’eccellenza dei vini della Cantina Ruffino 1877, per celebrare la bellezza del lago di Bolsena e del suo territorio. Si può scrivere all’email voltumna175@gmail.com o chiamare i numeri 328 8965009 – 320 2467716, per avere informazioni più dettagliate.

Sabato 25 maggio presso il giardino comunale di Vignanello, nel cuore del paese, si continua con gli appuntamenti enogastronomici della Tuscia, con la Sagra del cinghiale e dello gnocco fritto, dove la protagonista indiscussa è la cucina gustosa e semplice dell’antica tradizione, sia per un pranzo, una cena o uno spuntino. Un programma ricco, con giochi e intrattenimento per i più piccoli, grande area camper, animazione, mercatini dell’artigianato, musica dal vivo, passeggiate e visite guidate per il pittoresco centro e stand gastronomici con gnocchi fritti, pizze fritte e bertolacce. Per info su costi, menù e prenotazioni: 338 4816822 / 339 6842068 (solo whatsapp) / 328 3283085

Domenica 26 maggio al campo sportivo di Vignanello tiene la festa dell’aquilone, manifestazione che omaggia la primavera nella sua massima esplosione floreale. L’evento è un’occasione, per adulti e bambini, di trascorrere una giornata all’insegna dello sport e della condivisione all’aria aperta. Dimostrazioni sportive, animazione per bambini, laboratori didattici: il tutto per una giornata all’insegna del gioco e del divertimento. L’ingresso alla manifestazione è ad offerta libera. Cani non ammessi al campo. Informazioni sulla pagina Facebook.

Weekend a Rieti e in provincia

Lo Street Food Dal Mondo arriva a Rieti da venerdì 24 a domenica 26 maggio, con “TIELLO STREETTO”. Evento ad ingresso gratuito in Piazza Vittorio Emanuele II. Un menù che spazia tra Street Food Italiano e Internazionale, Birra Artigianale D’Italia e dal Mondo e Dolci della Tradizione Italiana e Internazionale. Per info 3927881490

Con il concerto del Maestro organista Stefano Mostosi di venerdì 24 maggio alle ore 19,00 nella chiesa di San Domenico a Rieti, alla presenza del Prefetto di Rieti, si apre la VI edizione del Premio Letterario Nazionale Filippo Sanna che avrà il suo culmine Sabato 25 alle ore 18:00, sempre a San Domenico, per la serata di assegnazione del Premio, riservato a giovani scrittori di età compresa tra i 14 ed i 18 anni, con la celebrazione del vincitore o della vincitrice che si aggiudicherà l’ambito Premio dello scultore Fabio Grassi. I dieci finalisti provenienti da tutta Italia si sfideranno fino all’ultimo voto della giuria popolare presente in sala. L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti.