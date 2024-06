Cosa fare a Roma e nel Lazio weekend, sabato 29 e domenica 30 giugno

Eventi, sagre, mostre, esposizioni e tanto altro nelle province e nei comuni del Lazio. Vediamo cosa fare in questo weekend di giugno 2024.

Weekend a Roma e in provincia:

Il 30 giugno, Calcutta si esibirà all’Ippodromo delle Capannelle, parte del ricco cartellone di Rock in Roma 2024, che torna puntuale nell’estate romana. Il concerto inizierà alle 21:45, con apertura delle porte prevista per le 17:00. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.rockinroma.com.

La West Coast arriva a Roma con Punk in Park, il primo evento interamente dedicato al punk rock in stile californiano, in programma il 29 giugno a Cinecittà World. Gli appassionati del genere sono invitati al Palastudio del parco divertimenti del Cinema e della TV, dove si esibiranno band storiche ed emergenti del panorama punk italiano in un’esibizione no stop dalle 17:00 fino a mezzanotte e mezza. La festa continuerà fino alle 2:00 con Loob, DJ ufficiale di Emo Night Milano. Sarà inoltre presente un’area dedicata al mondo dello skate, con atleti professionisti che si esibiranno in trick, salti e giravolte spettacolari

Il festival di Samar festival

Il 30 giugno, nel suggestivo paese di Saracinesco in provincia di Roma, si terrà il Samar Festival, un progetto di residenza d’artista organizzato da a.DNA project e Matrice Zero, con il sostegno della Regione Lazio e del Comune di Saracinesco e la direzione artistica di Mirko Pierri e Fabio Pecchioli.

Il festival rappresenta un’opportunità unica di dialogo e confronto tra le maestranze e il territorio, promuovendo uno scambio reale di esperienze e saperi. In un’epoca caratterizzata dalla velocità e dalla fruizione di immagini virali sia sul web che negli spazi pubblici, il festival rivendica la necessità di un paesaggio urbano connesso con il contesto abitativo, esplorando le radici del territorio e guardando al futuro. Il tema centrale del festival e della residenza d’artista sarà il tempo, declinato nelle sue accezioni storiche, filosofiche e pratiche. Saracinesco, un luogo dove il tempo sembra essersi fermato, è anche caratterizzato dalla presenza di sette orologi solari, un vero e proprio museo diffuso tra le strade e le piazze che scandisce il trascorrere delle ore.

Il piccolo paese di origini saracene, con soli 170 abitanti e situato a 900 metri sul mare, ospiterà dal 20 giugno tre urban artist di fama internazionale che avranno modo di conoscere la realtà del luogo, interagire con i suoi abitanti e dialogare con la loro storia: il calligrafo ZEPHA dalla Francia, pioniere della nuova calligrafia urbana contemporanea, che dipingerà per la prima volta in Italia; l’artista muralista Agus Rùcula dall’Argentina; e il graffiti-writer e character designer MACS dall’Italia.

L’appuntamento è dunque fissato per il 30 giugno a Saracinesco, in provincia di Roma, per una giornata di street art, narrazioni, condivisione, storia e cultura diffusa.

L’Orchestra Progetto Syntagma ad Ariccia

Domenica 30 giugno, alle ore 20:30, nella suggestiva Sala Maestra di Palazzo Chigi ad Ariccia, si terrà un evento imperdibile: il secondo e conclusivo concerto dell’esecuzione integrale dei Concerti Brandeburghesi di J.S. Bach.

L’Orchestra Progetto Syntagma, diretta dal violinista solista Gabriele Pro, eseguirà i “Six concerts avec plusieurs instruments”, noti come Concerti Brandeburghesi, numeri 1 in fa maggiore BWV 1046, 4 in sol maggiore BWV 1049 e 2 in fa maggiore BWV 1047. L’ensemble comprende 2 flauti dolci, 3 oboi, un fagotto, 2 corni, una tromba, 3 violini, una viola, un violoncello, un contrabbasso e un clavicembalo.

Ascoltare questi capolavori assoluti della storia della musica in una sala d’epoca con un’acustica perfetta sarà un’esperienza unica e indimenticabile. I Concerti dell’Accademia degli Sfaccendati sono organizzati dalla COOP ART di Roma (Socio AIAM) con il contributo del Ministero della Cultura, della Regione Lazio e del Comune di Ariccia. Per informazioni e prenotazioni: 333 1375561 – 06 9398003.

Weekend a Frosinone e in provincia

L’associazione Noi Amiamo Collepardo ODV è lieta di invitarvi a “Saperi e Sapori: Collepardo incontra i mestieri, la gastronomia e l’artigianato della Ciociaria”. Dopo il successo della prima edizione, torna questa rassegna enogastronomica e artigianale che celebra il nostro territorio, la Ciociaria. Un mix di “saperi e sapori” che non potete perdervi.

Vi aspettiamo il 29 giugno dalle ore 16:00 e il 30 giugno dalle ore 10:00 a Collepardo, presso i Giardini Oreste Cicalè. Oltre a visitare lo spazio fieristico, potrete ammirare le nostre bellezze locali, tra cui la famosa Certosa di Trisulti, il Pozzo d’Antullo, la dolina carsica più grande d’Europa, il Polo Museale sito nel Palazzo la Rocca, e molto altro ancora.

Vicalvi si tuffa nel medioevo

Domenica 30 giugno, lasciati trasportare nell’atmosfera incantata della festa medievale presso il suggestivo castello di Vicalvi. Vivi per un giorno il fascino del medioevo e le sue magie, con un tocco di fantasia. Potrai immergerti negli usi e costumi dell’epoca, affrontare cavalieri, interagire con creature fantastiche, tirare con l’arco, partecipare a giochi medievali per vincere premi e immortalare i tuoi ricordi in una location straordinaria. Inoltre, ci saranno visite guidate nel castello, Escape Room a tema, e molto altro ancora. Non perdere questa esperienza unica!

Benessere in città

Il “city workout” arriva a Fiuggi, un allenamento fisico che sfrutta le strutture e le risorse dell’ambiente urbano. Utilizzando elementi come panchine, scale, muri, parchi e attrezzature pubbliche, questo allenamento all’aperto offre una varietà di esercizi. È una forma di allenamento popolare perché permette di fare attività fisica senza la necessità di frequentare una palestra, rendendola accessibile a tutti. Le lezioni sono GRATUITE e prenotabili fino a esaurimento posti.

Per prenotare la tua sessione, compila il modulo disponibile cliccando sul seguente link: Modulo Iscrizione Fiuggi Experience. Riceverai una mail di conferma con le istruzioni per vivere al meglio la tua esperienza!

Weekend a Latina

Sabato 29 e domenica 30 giugno, dalle 19:30 alle 24:00, torna l’atteso appuntamento con il “viaggio enogastronomico alla scoperta dei sensi” organizzato dall’Associazione Decant: Franciacorta in Villa.

La manifestazione, che si svolgerà nella splendida cornice di Villa Cantarano a Fondi, è diventata una tappa imperdibile per gli appassionati di vino provenienti da tutta Italia. Per due giorni, Fondi diventa il punto d’incontro per gli amanti del Franciacorta, offrendo anche l’opportunità di ammirare le bellezze storico-architettoniche della città e le sue spiagge incontaminate, registrando il tutto esaurito settimane prima dell’evento.

Il percorso enogastronomico è dedicato al Franciacorta e abbinato alle eccellenze gastronomiche del territorio pontino, sotto il patrocinio del Consorzio Franciacorta. Franciacorta in Villa, giunto al suo undicesimo anno, ha contribuito significativamente alla diffusione della cultura del Franciacorta nel Sud Pontino, sia attraverso la manifestazione che attira numerosi appassionati, sia tramite le masterclass tenute dai maggiori esperti italiani. Sabato 29 giugno, l’evento sarà inaugurato da una masterclass gratuita a posti limitati, tenuta da Alessandro Scorsone, dedicata al “Franciacorta Nature”.

Durante le due serate, gli ospiti potranno godere della bellezza di Villa Cantarano degustando calici di Franciacorta e assaporando prelibatezze culinarie preparate da ristoratori locali.

Sapori di Mare a Sperlonga

Una manifestazione che tradizionalmente inaugura la stagione estiva degli eventi a Sperlonga è Sapori di Mare, la rassegna dedicata all’enogastronomia locale e in particolare al pesce azzurro. Quest’anno si terrà da giovedì 27 a domenica 30 giugno.

Dal 2003, questo evento offre al pubblico degustazioni, spettacoli dal vivo, appuntamenti culturali e intrattenimento. Giovedì 27, in piazza Fontana, ci sarà l’apertura del “villaggio” composto da eleganti casette in legno, che si estenderà anche in via del Porto e Largo Torre Truglia. La cerimonia ufficiale di inaugurazione, alla presenza delle autorità cittadine, si terrà venerdì alle ore 19:30.

Ogni giorno, oltre alle degustazioni di piatti a base di eccellenti prodotti locali, saranno presenti musica dal vivo, incontri con autori che presenteranno libri a tema e mostre. Presso Torre Truglia si potrà visitare “Il Labirinto” a cura di Paolo Giorgi, mentre all’auditorium si potranno ammirare gli scatti di Gianpaolo Conti nella mostra “In ogni cosa che vedo”.

Inoltre, non mancheranno escursioni e visite guidate a cura di Sperlonga Turismo. Per informazioni e prenotazioni: Via del Municipio, 9, Tel. 0771 557524, infopoint@sperlongaturismo.it.

Weekend a Viterbo e in provincia

Sabato 29 giugno alle ore 20:30, Viterbo ospiterà la prima edizione del concorso nazionale “Città di Viterbo – Vincenzo Rivoglia”, dedicato alla voce dei cori polifonici e alla bellezza delle loro musiche. Il teatro dell’Unione sarà il palcoscenico di prestigiose realtà corali e maestri di indiscutibile bravura, sotto la guida di una giuria d’eccezione composta da illustri personalità come i maestri I. Maini, F. Mazzitelli, L. Versino.

L’evento promette una competizione all’insegna dell’eccellenza e della straordinarietà. In questa occasione speciale, verrà conferito il premio speciale alla carriera alla professoressa Ida Maini, celebre per la sua dedizione alla musica e il suo rigoroso impegno professionale.

L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti e non richiede prenotazione.

Scoprire Montefiascone

l 30 giugno è prevista una visita guidata che esplorerà l’antichissima storia di Montefiascone, sede papale e patria del celebre vino Est! Est!! Est!!!. Il percorso ad anello partirà dal museo situato all’interno della suggestiva Rocca dei Papi, attraverserà la rinomata Chiesa di San Flaviano e giungerà fino alla maestosa Basilica di Santa Margherita.

Partenza: Rocca dei Papi – Piazza Urbano V – Montefiascone

Rocca dei Papi – Piazza Urbano V – Montefiascone Tipologia escursione: trekking urbano

trekking urbano Durata: 3 ore

3 ore Lunghezza del percorso: 2,5 Km

2,5 Km Dislivello dell’itinerario: 100 m

100 m Difficoltà: facile

facile Guide: Elena Ronca – Percorsi Etruschi

Durante l’escursione, avrete l’opportunità di visitare il Museo dell’Architettura di Antonio da Sangallo il giovane, la suggestiva Chiesa di San Flaviano e la splendida Basilica di Santa Margherita, arricchendo così la vostra conoscenza della storia e della cultura di Montefiascone.

Weekend a Rieti e in provincia

Il Sistema Territoriale Integrato Musei, Biblioteche, Archivi della Sabina e del Cicolano (SIMBAS) presenta un nuovo appuntamento delle conferenze dedicate alla presentazione delle singole Strutture Culturali che lo compongono. La conferenza “Ecomuseo del Turano: Agapito Miniucchi e Museo diffuso di Posticciola” si terrà venerdì 28 giugno alle ore 17 presso il Museo Civico di Rieti, sezione archeologica. Gli ospiti Maria Antonietta Menichelli, guida turistica, e Sergio De Benedetti, direttore del Museo diffuso di Posticciola, guideranno la presentazione.

L’evento sarà introdotto da Francesca Lezzi, coordinatrice del sistema, e presentato da Carlo Virili, coordinatore scientifico del progetto. Parteciperà anche Letizia Rosati, assessore alla cultura del Comune di Rieti e presidente dell’Assemblea degli Amministratori del Sistema.

L’attività è organizzata dal Comitato Tecnico Scientifico del SIMBAS con il supporto del coordinatore e l’organizzazione della Segreteria del SIMBAS. L’ingresso è libero per tutti i partecipanti interessati.

Il palio di Leonessa

È giunto il momento del Palio del Velluto a Leonessa, in programma dal 28 al 30 giugno. Questa rievocazione storica rinascimentale, giunta alla sua 120ª edizione, attira ogni anno un vasto pubblico affascinato dagli splendidi costumi di dame, cavalieri, fanti e fantesche, dagli spettacoli di fuoco e dalle rappresentazioni teatrali.

Il Palio del Velluto si propone di rinnovare e far rivivere lo spirito e l’atmosfera dei cortei dell’epoca, con momenti, situazioni e personaggi allegorici, accompagnati da elaborati allestimenti scenici.