Lavatrice, prima di accenderla controlla sempre una cosa | Fai così e ti dura 20 anni

Come far durare a lungo la lavatrice: il trucchetto definitivo (ilquotidianodellazio.it / depositphotos)

Fallo ogni volta che accendi la lavatrice, la farà durare vent’anni.

La lavatrice è un elettrodomestico fondamentale, nella vita di oggi. Nel giro di un paio d’ore, infatti, permette di lavare anche 8 o 9 kg di bucato e di averlo pronto da stendere, pulito ed igienizzato. Le lavatrici più moderne permettono addirittura di selezionare l’orario di accensione e sono anche collegate con un’app per lo smartphone, con la quale si possono controllare tutti i dettagli del lavaggio in corso.

Sebbene per alcuni capi sia ancora necessario il lavaggio a mano, in realtà più la tecnologia procede e più anche le lavatrici vengono dotate di programmi specifici per ogni tessuto, dal semplice cotone fino al più delicato lino. Importante è però selezionare quello giusto a seconda delle proprie esigenze, così come inserire il detersivo corretto e gli additivi specifici per le proprie necessità.

Oggi vi parliamo di un trucco che vi consentirà di far durare la vostra lavatrice a lungo, senza intoppi che vi costringerebbero a portarla in assistenza o vere e proprie rotture: ecco di che cosa si tratta, mettetelo subito in atto e cambierà tutto.

Lavatrice, controllalo ogni volta

C’è un gesto che andrebbe compiuto ogni qual volta si carica la lavatrice per far partire un ciclo di lavaggio. Non è secondario ed è fondamentale per far sì che l’elettrodomestico duri a lungo e si tratta del controllare ogni tasca di ogni indumento per togliere eventuali oggetti rimasti al loro interno. Questi, anche se piccoli, possono infatti andare ad infilarsi tra i meccanismi della lavatrice ed, eventualmente, anche andare a romperli.

Attenzione quindi a monete, chiavi, fazzoletti di carta e oggetti di qualsiasi tipo. Nel caso in cui tutto vada bene, anche se un eventuale residuo di questo genere sfuggisse e quindi rimanesse nelle tasche dell’indumento, questo rimarrebbe incastrato nel filtro e quindi lo si potrebbe recuperare da lì. Nel peggiore dei casi, però, finirebbe nel tubo dell’acqua e potrebbe rovinare tutto.

Come leggere gli errori

Nel caso in cui la vostra lavatrice presenti un problema, prima di chiamare l’assistenza e quindi rischiare di sborsare molti soldi cercate di capire se vi sta comunicando un codice di errore. Se non trovate più il libretto delle istruzioni, scrivendo su Google il modello dell’elettrodomestico troverete facilmente la versione PDF di questo fascicolo e, consultandolo, potrete leggere ciò che suggerisce nel caso di problemi di diverso tipo: seguendole, potreste riuscire a risolvere il danno senza dover spendere neanche un euro.