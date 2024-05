Hai fatto lavori in casa? Adesso rischi guai seri | Allarme in Italia, in arrivo sanzioni da brivido

Attento a questi lavori in casa, rischi una multa incredibile.

Sono molte le famiglie italiane che hanno approfittato delle varie agevolazioni per fare dei lavori in casa. Con il superbonus, ad esempio, per qualche periodo la percentuale della detrazione era addirittura del 110%, mentre con il bonus infissi è stato possibile sostituire porte e finestre andando a risparmiare una bella somma di denaro.

Obiettivo di queste detrazioni è quello di sostenere le famiglie italiane nel fare lavori che ammodernino la casa e, soprattutto, che la migliorino da un punto di vista climatico ed energetico, così che chi vi abita possa consumare meno per rinfrescarla e riscaldarla e, quindi, possa ridurre il proprio impatto sull’inquinamento attuale.

Se anche voi avete di recente svolto dei lavori in casa, però, c’è qualcosa che dovreste assolutamente sapere. Non fatevi sfuggire questo punto perché rischiereste una multa davvero molto salata!

Lavori in casa, l’importanza della Cila

Quando si effettuano dei lavori in casa, è fondamentale presentare in comune la CILA, Comunicazione Inizio Lavori Asseverata. Questa è un documento mediante il quale chi lo presenta chiede al comune il permesso per iniziare i lavori di ristrutturazione interna di un laboratorio, un negozio, una casa o un immobile ed è obbligatorio in molti casi, tra cui il rifacimento dell’impianto elettrico, i lavori che prevedono lo spostamento di muri interni, la ristrutturazione del bagno, la creazione di nuove stanze, la costruzione dell’angolo cottura o la sostituzione degli infissi.

Nel caso in cui si faccia uno di questi lavori senza la notifica al comune, però, si potrebbe andare in contro a rischi molto grossi. Innanzitutto potrebbe venire a mancare la conformità urbanistica e catastale dell’appartamento, cioè questo potrebbe non essere in regola con le normative catastali e urbanistiche. Ciò potrebbe determinare dei problemi nel momento in cui si decidesse di vendere quell’appartamento.

Si rischia la multa

Oltre alla mancanza della conformità, l’assenza di CILA in caso di lavori in casa che la prevederebbero potrebbe determinare l’intervento delle autorità locali che, in questi casi, potrebbero dare sanzioni anche molto pesanti. Nel caso in cui i lavori in casa siano già stati terminati e la CILA non sia mai stata presentata, si può riparare al danno mediante una pratica edilizia sanzionatoria: per capire di che cosa si tratta e se si adegua alle vostre necessità, però, vi consigliamo di rivolgervi a un tecnico.