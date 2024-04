Cosa fare a Roma e nel Lazio weekend, sabato 6 e domenica 7 aprile

Eventi, sagre, mostre, esposizioni e tanto, tantissimo altro nelle province e nei comuni del Lazio. Vediamo cosa fare in questo weekend di aprile 2024

Weekend a Roma e in provincia:

Sabato 6 aprile, per i piccoli coraggiosi, arriva la caccia ai fantasmi di Roma! Dalle ore 16:00 in Via Giulia (davanti alla Fontana del Mascherone). Il fantasma Enrichetto, è un piccolo bullo romano, la cui missione è quella di spaventare chi viene in visita a Roma. Un percorso tra scheletri e mostri nel cuore di Roma adatto a bambini dai 5 ai 10 anni. La prenotazione è necessaria inviando una mail a romaelazioxte@gmail.com oppure via sms o WhatsApp al numero 3383435907.

Gioia Salvatori, attrice e autrice, e Ivan Talarico, cantautore e autore, dopo aver lavorato insieme al varietà Sgombro e al programma radiofonico Le Ripetizioni di Rai Radio3, si incontrano sul palco il 6 aprile per presentare, in esclusiva per il Teatro Biblioteca Quarticciolo, “Altre scuse per non esistere”. Porteranno in scena monologhi, canzoni, paradossi, sproloqui facendo finta di dialogare mentre in realtà ciascuno è solo a parlare con se stesso e neanche si ascolta. Dalle ore 21:00, info e biglietti biglietteria@teatrobibliotecaquarticciolo.it oppure 06 69426222.

Il primo fine settimana di aprile, da venerdì 5 a domenica 7, la coloratissima e gustosissima carovana Street Food, approderà nel quartiere Colli Albani nel cuore della capitale. Piazzale dei Castelli romani, verrà trasformato nel ristorante a cielo aperto più grande di Roma con luci, colori e una girandola di bontà gastronomiche che vi terranno compagnia per una 3 giorni indimenticabile.

Da oggi e fino a domenica 7 aprile Roma ospita la 32esima edizione del Romics, il Festival Internazionale del fumetto, animazione, cinema e games. 5 padiglioni, e oltre 70 mila metri quadri di esposizione nella Nuova Fiera di Roma. Oltre 350 espositori nazionali ed internazionali previsti. A firmare il manifesto ufficiale Simone Bianchi, Romics d’Oro dell’edizione, con un tributo a Batman in occasione dell’85°anniversario. Possibilità di acquistare il biglietto esclusivamente online sul sito Romics o presso i rivenditori autorizzati Vivaticket.

Focus eventi weekend: Quaderni romani, un racconto musicale di Sina Sebastiani

L’Associazione Culturale La Farandola presenta il secondo appuntamento della rassegna musicale 2024 “Eklectika”: domenica 7 aprile alle ore 18, presso l’Auditorium “Fabbrica della Musica” di Colleferro andrà in scena “Quaderni romani”, un racconto musicale di Sina Sebastiani con Sina Sebastiani voce e Alessandro Panatteri pianoforte. Sullo sfondo della Roma papalina, nei giorni in cui Anita combatte al fianco del suo Garibaldi, prendono vita le storie degli ultimi: donne e uomini, come burattini sul boccascena di Ghetanaccio, ci traghettano in un viaggio in musica, tra i sogni di libertà e le catene di un potere nel quale il popolo non crede più. Ingressi: adulti € 12, giovani 18-25 anni € 7, gratuito per minori e disabili. Per informazioni: WhatsApp 334 9818236.

Focus eventi weekend: LA MENTE CHE DANZA, il progetto sul lungomare di Ostia

“La mente che danza” e un progetto di danza e fotografia di Giorgia Cuttini realizzato con le danzatrici del Lyrical Dance Group in collaborazione con i fotografi Ivan Quaiattini e Riccardo Modena. Il progetto nasce dall’esigenza personale della Coreografa Cuttini di ricercare e approfondire il tema della malattia mentale e dei luoghi di dolore. Inizialmente, il tema viene realizzato attraverso la creazione di alcune coreografie sull’argomento e poi sviluppato con materiale visivo ambientato all’interno dell’ex Ospedale Psichiatrico di Udine e del parco circostante. L’evento e organizzato da Area Contemporanea che nasce come uno spazio di idee, un luogo di innovazione e di sguardo verso il futuro, una rete di persone, una filosofia di collaborazione e condivisione di aree, spazi e valori comuni in ambito lavorativo e non solo. Presentato da Monica Lubinu, appuntamento a Ostia, Lungomare Duilo 36. Info via mail a contemporanea.area@gmail.com oppure al tel. 3516715483

Weekend a Frosinone e in provincia

L’Associazione I Colori dell’Autismo ha organizzato una marcia nel centro di Cassino domenica 7 Aprile, dalle 10:30 alle 13:00. Protagonisti saranno i bambini, ma l’invito è aperto a tutti. La marcia partirà alle 10:30 dalla Di Biasio, arrivando in piazza Diamare per una benedizione speciale. Successivamente, ci sarà un’ampia varietà di attività ludiche e sportive per i più piccoli al parco Baden Powell.

Appuntamento domenica 7 Aprile, a Pastena con la terza edizione de “I Cammini del Viandante” in un fantastico percorso tra le due grotte del nostro territorio. Il raduno è previsto per le ore 8 e la giornata comprenderà escursione, pranzo, gadget e visita alle grotte. Info e costi 3463752518

Il Campo Sportivo Candido Damizia di Serrone si appresta a diventare il teatro di un evento che va oltre il semplice sport: il “Derby Girls On Fire” di calcio femminile, in programma per sabato 6 aprile. Questo evento non solo celebra la competizione sportiva ma porta alla ribalta un’iniziativa di beneficenza di alto valore sociale, mirando a rafforzare i legami comunitari e a promuovere valori sociali profondi.

Grazie alla collaborazione del Comune e della Pro Loco di Serrone, l’evento offrirà un caloroso benvenuto ai partecipanti e agli spettatori, iniziando alle ore 11.30 con un aperitivo di benvenuto che precederà la presentazione delle squadre alle 12.00 e il fischio d’inizio della partita alle 12.30. Il “Derby Girls On Fire” sostiene Susan G. Komen Italia.

Weekend a Latina e in provincia

La Sagra Falia e Broccoletti torna a Priverno domenica 7 aprile. La grande kermesse gastronomica e culturale è giunta alla sua XVIII edizione ed è organizzata dal Comitato Sagra Falia e Broccoletti, con il Patrocinio e il contributo di Regione Lazio, Arsial e Comune di Priverno e in collaborazione con le Associazioni Insieme Odv, Pro Loco Priverno e Centro Operativo Circe. Eccellenze gastronimiche, spettacoli musicali e escursioni fanno da contorno per una giornata di grande festa. Ingresso gratuito e info al numero 3282479922

Torna per il secondo anno, l’escursione formativa alla scoperta della tradizione erboristica guidata da Sarandrea Erboristeria. Sabato 6 e domenica 7 aprile, giornata all’insegna dell’erboristeria, tra il Museo Medievale, il Borgo di Fossanova. La giornata si aprirà con l’introduzione al riconoscimento e utilizzo delle erbe spontanee con Marco Sarandrea e Walter Culicelli, tra i più autorevoli erboristi contemporanei. Info e prenotazioni su musei.priverno@lemacchinecelibi.coop oppure al telefono 347 2330723 / 3491814504

Weekend a Viterbo e in provincia

Domenica 7 aprile, si celebra nel centro storico di Acquapendente l’antica fiera dei Campanelli, una tradizione risalente al 1150. I pellegrini che ritornavano dalla terra santa percorrendo la via Francigena, si fermavano ad Acquapendente per vendere le merci portate dall’oriente. I sonagli venivano appesi al collo degli animali per attirare l’attenzione dei passanti, possibili acquirenti delle mercanzie. L’intero centro storico per l’intera giornata sarà invaso di bancarelle di ambulanti in cui curiosare come un “bazar all’aperto.

Sabato 6 aprile alle ore 21:00 il teatro Lea Padovani di Montalto di Castro ospita il traghettatore della comicità Antonio Giuliani, in scena con il suo spettacolo inedito e coinvolgente “Anche meno…”. Uno spettacolo che è un percorso quotidiano sulle nostre nevrosi, ma soprattutto sui comportamenti Individuali, che spesso ci portano a caratterizzare in maniera negativa la vita di tutti i giorni. Per prenotazione e biglietti sito web Ticketone www.ticketone.it o via mail a teatroleapadovani@comune.montaltodicastro.vt.it

Da venerdì 5 a domenica 7 aprile a Canino, si tiene la sagra dell’asparago verde di Canino, giunta alla XXII edizione. Un finesettimana di festa, ricco di appuntamenti per tutti i gusti. Musica dal vivo, mercatini artigianali, artisti di strada, street band, giochi per bambini e degustazioni aspettano gli amanti del “re mangiatutto” (così a Canino chiamano l’asparago, che ha ottenuto il riconoscimento igp). Curiosità, nella giornata di domenica si potrà assistere alla preparazione della frittata più grande del mondo. Cotta in una padella di 2 metri di diametro che attende più di mille uova arricchite da 100 chilogrammi di asparagi.

Weekend a Rieti e in provincia

Appuntamento con la Conferenza sull’architettura sabato 6 Aprile dalle ore 18:00 presso il Museo Civico di Rieti – sezione Archeologica in via Sant’Anna, con lo Studio Amati Architetti di Roma dal titolo “Architettura – Ambiente – Educazione. L’architettura come strumento che produce effetti educativi profondi e permanenti”. Questa Conferenza si inserisce nell’ambito del percorso seminariale “Paesaggi educanti. Esperienze di Studi di Architettura” a cura dell’arch. Marco Rosati, iniziativa di LINEA architettura-paesaggio in collaborazione con la Scuola di Architettura per bambini – SOUx Rieti. Per info visitare il sito ufficiale oppure scrivere a info@progettolinea.it

Continuano gli appuntamenti a Fara in Sabina con gli artisti del Teatro Potlach per la Stagione di Teatro Ragazzi! Domenica 7 aprile alle ore 17.00 è la volta di “il re senza corona”. Un viaggio musicale tra fiabe e filastrocche di Gianni Rodari, un piccolo musical tra fantasia e realtà immaginata o immaginifica, paradossi, eventi imprevisti, personaggi anticonformisti e paesaggi fantastici. Info e prenotazioni al 3517954176.

