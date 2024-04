Ardea, “Tutto in un tempo piccolo”: la Fondazione Franco Califano omaggia il Maestro

Torna in scena ad Ardea domenica 7 aprile, la grande musica di Franco Califano il cantautore romano scomparso undici anni fa al quale la Fondazione omonima, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale della città, come ogni anno rivolge il proprio omaggio.

Sul palco della Sala Consiliare, in piazza Franco Califano, musicista e poeta, a partire dalle 18:00, i riflettori si accendono su “Tutto in un tempo piccolo” , concerto evento diretto dal Alberto Laurenti direttore artistico, accompagnato agli strumenti dagli stessi musicisti del Califfo e da Nadia Natali alla voce.

Maurizio Mattioli ricorda l’amico fraterno

I brani più belli della produzione dell’artista terranno compagnia al pubblico e ai fan nel ricordo dell’uomo e dell’artista reso immortale dalla sua stessa musica.

Ospite d’onore della giornata, che penderà il via alle 15:30 con la benedizione della tomba presso il cimitero della città, l’attore Maurizio Mattioli, di Califano amico fraterno.

Il tributo all’artista come sempre giunge alle 16:00 anche dalla Filarmonica di Ardea, con l’interpretazione strumentale dei brani più celebri del Maestro.

“Fu vittima di un errore giudiziario”

“Ho vissuto e respirato musicalmente Franco Califano – dichiara Alberto Laurenti – e poterlo interpretare mi emoziona ogni volta. Lo faccio con l’umiltà e il rispetto che si deve ad un grande artista e nonostante ultimamente siano stati presentati inediti attribuiti al Maestro e nei quali personalmente fatico a riconoscerlo, personalmente mi limito ad interpretarlo , e non imitarlo perché sono convinto, che Califano sia per talento e poesia inimitabile e inconfondibile”.

Aperta ai visitatori dalle ore 14:00 anche la Casa Museo, che di Califano racconta la storia custodendone alcuni degli oggetti a lui più cari.

“Un percorso intrapreso da diversi anni – dichiara Antonello Mazzeo presidente della Fondazione – nell’intento di restituire a Califano il giusto valore artistico e umano. Non mi stancherò ma di ripetere che Franco è stato vittima di un errore giudiziario per il quale ha pagato a caro prezzo e ingiustamente. Lui era e resterà un artista con “A” maiuscola e uomo capace di sentimenti per lo più scomparsi. Colgo l’occasione per spendere due parole sul film prodotto recentemente dalla RAI che ha visto protagonista un grande Leo Gassman, con la regia di Alessandro Angelini, che ha ben interpretato un Califano giovane e a tratti fragile. La pellicola ha raccolto uno share superiore al ventidue per cento con oltre quattro milioni di spettatori, rappresentando un aspetto del Maestro spesso trascurato: l’umanità. Per questo ringrazio tutti coloro che hanno collaborato con noi in questi anni per rendere a Califano quel che da sempre gli appartiene”.

Ospiti della giornata anche Cinzia Baccini e Teo Errichetti. Sala Consiliare, ingresso libero.