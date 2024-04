Cellulare lento, queste app ti stanno ‘distruggendo’ tutto: cancellale immediatamente prima che sia troppo tardi

Se non sopporti più di avere un cellulare lento allora devi dire addio a queste App, occupano tutta la memoria.

Non cambiare il tuo cellulare, ma scopri i trucco segreto che ti consente di far tornare il tuo telefono rapido e performante come quando era nuovo di zecca.

Oltre a eliminare ciclicamente foto, file, video e tutto ciò che non ti occorre, e a disattivare il downolad automatico dei media su WhatsApp e le altre applicazioni di messaggistica istantanea, devi sapere quali sono le App da eliminare.

Se disinstalli queste App il tuo cellulare lento comincerà a funzionare rapidamente, proprio come appena comprato.

Cellulare lento, le App da disinstallare subito

Se vuoi un cellulare super performante di certo comprerai l’ultimo modello del tuo brand mobile preferito, tuttavia è bene che tu sappia sin da ora che qualsiasi smartphone deciderai di acquistare, diventerà un cellulare lento a certe condizioni. Innanzi tutto devi ricordarti di prendere qualche buona abitudini se non vuoi compromettere le prestazioni dei tuo telefono cellulare. Una di queste è svuotare la cache ogni tanto, per non riempire tutta la memoria, perché è proprio questa la ragione che rende il cellulare lento.

Per lo stesso motivo dovresti scegliere tu quali media scaricare dalle chat delle diverse App di messagistica istantanea, e disattivare il download automatico perché, soprattutto sui gruppi di WhastApp arriveranno anche a te, come accade a tutti, tanti file, immagini e video che non ti occorrono. Oltre ad avere queste accortezze, devi anche sapere come gestire al meglio le applicazioni.

Controlla se hai queste applicazioni e ed eliminale

Il primo passo è disinstallare le applicazioni superflue. In tutti i telefoni ci sono delle App di sistema, che purtroppo non possono essere eliminate, ma ci sono sempre anche tutta una serie di altre applicazioni che vengono installate di default, e alle quali faresti meglio a rinunciare. Queste applicazioni vengono chiamate in gergo App bloatware, e in genere sono meteo, note, galleria immagini, e altre, che rappresentano spesso anche un inutile duplicato di altre applicazioni del telefono, e che spesso nemmeno sappiamo di avere. Beh queste App rendono il cellulare lento.

Oltre a queste, anche le App che servono a migliorare le prestazioni, le App che promettono di far durare più a lungo la batteria, e le App salva RAM, ovvero quelle che chiudono le applicazioni lasciate aperte dall’utente, andrebbero eliminate. Il motivo è che occupano troppa memoria, richiedono tante autorizzazioni e rallentano il device. Sarebbe bene prendere l’abitudine di chiudere da soli le App in background inutilizzate.