Cosa fare a Roma e nel Lazio weekend, sabato 8 e domenica 9 giugno

Eventi, sagre, mostre, esposizioni e tanto altro nelle province e nei comuni del Lazio. Vediamo cosa fare in questo weekend di giugno 2024.

Weekend a Roma e in provincia:

La magia delle colonne sonore Disney e le scenografie di perfomance daranno vita ad una festa unica e coinvolgente il prossimo 9 giugno. All’Eur Social Park arriva “Disney Park”, dalle 16:00 alle 23:00. In un giardino incantato troverete: Giocolieri, Fatine Luminose , Bubbles Show, Mascotte Giganti Disney, Proiezioni in 3D con i capolavori Disney. Inoltre, Area Gonfiabili e spazio food & drink, Truccabimbi, Babydance. Info sulla pagina Facebook.

“Tutti per uno – Capolavoro” è il tour estivo de Il Volo che con 20 appuntamenti, tra giugno e settembre, raggiungerà alcune suggestive città italiane. La prima tappa sarà proprio a Roma, l’8 giugno, alle Terme di Caracalla. Una partenza in uno dei luoghi simbolo della Città Eterna, per poi proseguire nelle altre città. Biglietti sul sito Ticketone.

Torna la notte Bianca

Sabato 8 giugno, arriva nel Municipio Roma IX la terza edizione della Notte Bianca dell’Eur che presenta performance artistiche delle associazioni locali, concerti live, attività sportive, gaming, laboratori, giochi per famiglie e bambini. In programma anche e-boat tour sul Laghetto dell’Eur con imbarcazioni elettriche, talk sulla mobilità sostenibile con influencer e stakeholder. La Notte Bianca si inserisce nell’Electric Days del 7, 8 e 9 giugno, una manifestazione dedicata alla sostenibilità ambientale e alla mobilità elettrica. Info sul sito del Comune di Roma.

Torna l’edizione notturna del Mercatino delle Streghe, prima data sabato 8 giugno dalle 18:00 all’1:00, alla Città dell’Altra Economia, Ex-Mattatoio, Largo Dino Frisullo, nel cuore della Roma storica, come sempre ad Ingresso Gratuito. L’appuntamento mensile all’insegna della cultura e della tradizione delle antiche erboriste continua fra scope da strega e calderoni, con tantissimi espositori a tema in una area market esoterica e artigianato dedicata nel piazzale della Città dell’Altra Economia.

A Casal Tidei, nel quartiere San Basilio, tra via Nomentana e via Tiburtina torna TTS street food. Il grande parcheggio nel IV Municipio, solitamente dedicato al mercato del quartiere, diventerà la piazza di bontà gastronomiche italiane e da tutto il mondo. Appuntamento da venerdì 7 a domenica 9 giugno, con street chef selezionati che cucineranno piatti espressi di ogni tipo. Antipasti sfiziosi e fritti di ogni genere. Primi piatti tradizionali regionali e novità da assaporare con amici e parenti. Carni e pesce cotti sulla griglia. Dolci, specialità vegan e gluten free e piatti da tutto il mondo. Ingresso gratuito.

Weekend a Frosinone e in provincia

Sabato 8 Giugno, presso la Villa comunale, andrà in scena la Cena in bianco. L’originale iniziativa, dal dress code rigorosamente bianco, si propone come un momento di convivialità e divertimento per festeggiare l’arrivo dell’estate: la cena prevede che i commensali portino tovaglie, posate e decorazioni e anche il cibo, che può essere prenotato da asporto in uno dei ristoranti convenzionati, mentre il tavolo e i bicchieri vengono forniti dagli organizzatori. Ad accompagnare la serata tanta buona musica live con i “Milk Brothers”. Iniziativa al costo di 2,50 €. Info sulla pagina Facebook

Domenica 9 giugno 2024 si svolge la 77^ edizione della Sagra delle Ciliegie, un evento apprezzato da molti che ogni anno si recano a Pastena per vedere i carri allegorici e gustare le ciliegie. La manifestazione è nata nel 1936 con un decreto prefettizio del Sindaco e Podestà Col. Ernesto Trani che istituì una fiera di merci e bestiame da svolgersi ogni prima domenica del mese di giugno. Tutte le info sulla pagina Facebook.

Musica e fumetti per due appuntamenti adatti a tutta la famiglia

Domenica, 9 giugno, nella suggestiva location del Parco del Lago Solfatara a Fontana Liri torna Pic Mix con tanta buona musica, gastronomia, drink di qualità e un’area giochi per i bambini. 12 ore di musica non stop ad ingresso gratuito in un evento adatto a grandi e bambini. DJs Line Up a cura di: Edo, Ingrid, Mirko Pasquarelli, D. Palombo, M. Saracino B2b L. D’Aqui, Simone Barone, Andrea Papitto, Gianluca Bucci, Magic Funk b2b Tonilox, Varone, Domenico D’Andrea, Felix Giuliani, Joi Resh, Mirko Esposito, Alex Spagnoli, Maicol Marsella, Matteo Pagliarella, Luca Chiarlitti, Bukowski, Alex Mas. Voice: Baby Voice, Sissi Voice, Josh Color, Paolo Maggi, Leon, Alessandro Scenna, Francesco Peach, Gian Antonio Rotondi. Info sulla pagina Facebook.

L’8 e 9 giugno torna con la seconda edizione lo Spazio Comics Colleferro, il festival del fumetto e del mondo nerd organizzato dal Comune di Colleferro in collaborazione con la Pro Loco Città di Colleferro APS, l’associazione culturale “Nuova-Mente” e con la direzione artistica di Cosplay in Family. L’evento ospiterà ben due palchi, sui quali potrete assistere a spettacoli dal vivo, presentazioni di libri, e splendide performance canore, oltre che partecipare a quiz a tema anime e manga. Evento ad ingresso gratuito presso Piazzale Unitalsi 1 (Parcheggio Viale Europa) e Via XXV Aprile dalle ore 10:00 alle ore 23:00.

Weekend a Latina e in provincia

Torna per la sua terza edizione “Vini d’Abbazia”, la manifestazione ideata per ricordare il ruolo che, sin dal Medioevo, le abbazie hanno avuto non solo nella produzione del vino ma anche nella preservazione di vitigni che altrimenti sarebbero scomparsi. Lo splendido borgo di Fossanova ospiterà dal 7 al 9 giugno oltre 30 cantine tra le quali saranno presenti alcune importanti Abbazie francesi legate all’Associazione Les Vins D’ Abbayes, che svolge un’analoga manifestazione a Parigi. I banchi degustazione saranno aperti dalle 16:00 alle 22:00 in più ogni giorno alle ore 17:00 si terranno masterclass rivolte alle produzioni delle diverse Abbazie. Info e costi sul sito ufficiale.

Ricordiamo il bombardamento

Per la conclusione delle giornate di celebrazione dell’80° anniversario della Battaglia di Aprilia, il Comune di Aprilia e la Pro Loco Di Aprilia con il contributo della Regione Lazio sono lieti di presentare Accordi in Piazza. L’evento prevede tre serate di musica che si svolgeranno il 7, 8 e 9 giugno alle ore 21:00 in Piazza delle Erbe, Aprilia. Evento a partecipazione gratuita

Domenica 9 giugno I’Associazione Brigante Antonio Gasbarrone di Sonnino ha organizzato un tour presso uno dei siti più suggestivi e selvaggi dei Monti Ausoni: Ia grotta del brigante Gasperone. II percorso che porta alla Grotta Gasperone venne già inaugurato dall’associazione nel giugno del 2017 ed oggi è, con altri dieci, parte della Rete Sentieristica “L’imprendibile banda Gasperone. L’appuntamento per i partecipanti è alle ore 7.30 in Contrada Cerreto a Sonnino presso Ia capannina con cartografia della Rete. Si procederà per il sentiero CAI 502, accatastato nel 2023 dalla stessa associazione, che conduce fino alla Fonte montana della Salvia (o Savia), in questo periodo caratterizzata dalla spettacolare fioritura spontanea della Salvia, da qui si prosegue verso il sito della grotta per poi raggiungere il rifugio montano “Jo Caturo” per il pranzo. Per info e prenotazioni contattare questo numero 327 343 2844

Weekend a Viterbo e in provincia

Sabato 8 e domenica 9 giugno a Blera si tiene la festa in onore di san Senzia, la prima dell’estate blerana, con la sagra “antichi sapori de na vorta“. Nel centro storico di Blera, ricco di storie e tradizioni, si possono degustare zuppe, acquecotte, maccheroni del papa e tanti altri piatti gustosi tipici del borgo. Info e programma sulla pagina Facebook.

Sabato 8 giugno Caprarola ospita lo storico mercatino da Forte dei Marmi. Il mercatino espone pregiate stoffe e merci che non sono imitazione ma il vero “made in Italy“, un appuntamento irrinunciabile soprattutto per gli amanti dello shopping esclusivo e del buongusto. Considerato una boutique a cielo aperto da chi ama i prodotti di alta qualità, quella dell’8 giugno è un’occasione da non perdere anche per la location che lo ospita. Appuntamento presso le scuderie di palazzo Farnese dalle 8:00 alle 19:00 con area food attiva dalle ore 16:00.

Civitonix, il festival del fumetto

Domenica 9 giugno, al Bosco Primo Maggio di Civita Castellana arriva la II edizione del Civitonix, il festival del gioco e del fumetto. Saranno presenti: un’area comics, per interazione con illustratori e fumettisti; un’area games, con sfide in centinaia di giochi da tavolo e non solo; un’area food, il punto ristoro con truck food e birra; un’area talk, per interviste e dibattiti con gli ospiti; un’area shops, con fumetti, giochi e gadget ufficiali in vendita; infine, la new entry di quest’anno, l’area cosplay, con i migliori performer in costume e le loro creazioni ispirate al mondo degli anime e dei videogiochi. Appuntamento dalle 10:00 alle 20:00 con tanti eventi e dimostrazioni, ingresso gratuito.

Da venerdì 7 a domenica 9 giugno Soriano nel Cimino ospita la seconda edizione della festa degli gnocchi co’ i ferro. Questo primo piatto tipico sorianese il cui nome deriva dall’uso di un ferro da calza o da ombrello, viene preparato con farina acqua e sale. Nello stand della pro loco si possono gustare gli gnocchi con vari condimenti: al ragù classici, vegetariani, al tartufo e ai funghi. Per la serata sono previsti menu’ fissi, fissi speciali, fissi per bambini e menù alla carta. Info al sito ufficiale.

Weekend a Rieti e in provincia

Il Festival dell’Appennino, approda a Rieti, Sabato 8 giugno appuntamento per scoprire la storia della cittadina dove il fiume Velino incontra la via Salaria. Per il Festival, sabato 8 giugno sarà possibile visitare Rieti Sotterranea alle ore 17:00 (durata della visita un’ora e un quarto). La partecipazione alla visita è gratuita ma è obbligatoria la prenotazione via email a info@festivaldellappennino.it, scrivendo nell’oggetto email “visita Rieti sotterranea” (indicando nomi, numero dei partecipanti e lasciando un recapito telefonico) entro giovedì 6 giugno ore 19, numero massimo di partecipanti 50 persone.

Il ritrovo per è alle ore 16.45 a Piazza Cavour e partenza visita per i partecipanti prenotati alle ore 17:00. Cena libera nel centro di Rieti. La serata proseguirà alle 21.00 con il concerto di Marina Rei, presso il Chiostro di S.Lucia all’interno della sede dell’Università la Sapienza a Rieti, che con la sua splendida voce ci farà ascoltare i suoi grandi successi e i brani del suo ultimo album. La partecipazione al concerto è gratuita ma è necessaria la prenotazione al fine di organizzare meglio l’evento, compilando il form nella data sul sito www.festivaldellappennino.it

Tutto pronto per la seconda edizione di AGRO BEER FEST, la Festa dei birrifici agricoli e artigianali a Tularù che coinvolge nell’azienda agricola di Cittaducale (Rieti) quattro birrifici del territorio in una festa di tre giorni animata da concerti, workshop, giochi e ovviamente buon cibo. Dal 7 al 9 giugno, infatti, l’AGRO BEER FEST sarà accompagnato dai prodotti di Tularù: ci saranno pizza (fatta con i grani antichi seminati e raccolti durante la Festa della Mietitura), cucina vegetariana (con i frutti dell’orto) e griglia (della carne dei vitelloni e delle vacche da pascolo di Tularù).

Tularù, il festival delle birre artigianali

Sabato 8 giugno, dalle 11:00 e per tutta la giornata, ci saranno visite in azienda e nei campi di orzo, mentre nel pomeriggio è prevista la presentazione dei birrifici agricoli e artigianali (Maccardi, Sabino, Happennino e San Pancrazio) e momenti di approfondimento per conoscere i diversi aspetti della birra. Sia il pranzo sia la cena saranno a base di prodotti di Tularù: carne 100% pascolo, piatti vegetariani e vegani, verdure dell’orto, prodotti da forno e dolci.

Alle 21:30 la serata di sabato sarà animata dalla musica e dagli spettacoli circensi e acrobatici di The Reggae Circus di Adriano Bono. La tre giorni si concluderà domenica 9 giugno, con un “Bruncho” dalle 11 in pieno stile Tularùaccompagnato dal Dj set elettronico di Sor Luke. Sempre a partire dalla mattina, i giochi da tavolo di Reate Gens – Ludens in Tabula e Ass. La Ludica, ci guideranno alla scoperta dei giochi da tavola più coinvolgenti e divertenti adatti a tutte le età. L’ingresso alla festa è libero e la partecipazione alle attività è gratuito.

Birra e cibo a pagamento. Per info chiamare 347 107 7789 (Alessandra) o il 328 666 6038 (Miguel) oppure scrivere a info@tularu.it

Sabato 8 giugno la giornata Verde organizzata da ASM e Comune di Rieti si terrà eccezionalmente presso il piazzale antistante il “PalaSojourner”. I cittadini di Rieti potranno conferire i propri sfalci e potature dalle ore 12 alle 18. Il punto di raccolta è stato individuato per facilitare il conferimento di prossimità dei residenti di Vazia, Campoloniano, Villa Reatina, Zona Residenziale, Piazza Tevere, Madonna del Passo, Lisciano e zone limitrofe, ma è accessibile a tutti i cittadini residenti nel Comune di Rieti