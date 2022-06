Weekend a Roma e in provincia

A Cinecittà World: il “Blackout Festival Summer Edition”

Nella giornata di venerdì 10 Giugno, a Cinecittà World, sarà possibile partecipare al Blackout Festival Summer Edition. Saranno 10 ore di musica ininterrotta, a partire dalle ore 18:00, nella maestosa Piazza delle Fontane del parco divertimenti del cinema e della tv. L’evento nasce da un’idea di un gruppo di giovani ragazzi con il desiderio di rinnovare la movida romana e rendere ogni serata speciale. Ad esibirsi saranno 6 special guest di livello internazionale tra DJ e cantanti. Il tutto impreziosito dall’Holy Colors, che andrà a dipingere il Festival, e dall’opportunità di usufruire delle attrazioni del parco divertimenti Cinecittà World. Un evento, dunque, da non perdere, per “staccare la spina” e per iniziare nel migliore dei modi la stagione estiva.

Al Circo Massimo: Vasco Rossi in concerto

Aveva annunciato “Vado al Massimo” la prima volta nel 2019. Dopo due anni di rinvii e concerti annullati per il Covid, finalmente il grande evento al Circo Massimo è realtà: sabato 11 e domenica 12 giugno, alle 21:15, Vasco Rossi sarà a Roma. Il tour del cantautore di Zocca, iniziato da Trento, sta attraversando l’Italia dai monti al mare. Nella scaletta dei concerti già svolti, Vasco ha scelto, in apertura, “XI Comandamento” (brano tratto dal suo ultimo album in studio “Siamo qui”), per poi proseguire con brani nuovi e passati, senza dimenticare i grandi successi, quei brani che hanno fatto la storia della musica, come “Siamo soli”, “Rewind”, “Sally”, “Siamo solo noi”, “Vita spericolata”, “Albachiara”, e tanto altro. La doppia data al Circo Massimo di Vasco Rossi non è solo un concerto, ma una festa per tutti i fan.

A Parco Tor di Quinto: “Vinòforum”, lo spazio del gusto a Roma

Vinòforum, lo spazio del gusto di Roma e Centro Sud Italia, torna nella Capitale nell’estate 2022. A partire dal weekend di venerdì 10, sabato 11 e domenica 12 giugno, infatti, l’appuntamento è dalle 19:00 negli spazi verdi del Parco Tor di Quinto, con oltre 610 cantine vitivinicole italiane ed internazionali, chef stellati, ristoranti, enoteche, imprese gastronomiche. Tutti con un unico obiettivo: promuovere la cultura agroalimentare del nostro Paese. Un calendario pieno di degustazioni e di approfondimenti tematici che offriranno l’imperdibile occasione di degustare un gran numero di etichette. Nell’arco della manifestazione si alterneranno decine di temporary restaurant, in modo che il pubblico possa dilettarsi in infinite combinazioni di abbinamento cibo-vino, grazie alle numerosissime etichette a disposizione.

In Piazza del Quarticciolo: in scena lo spettacolo “La bellezza ti stupirà”

Nel contesto di Fuori Programma, manifestazione romana estiva tutta dedicata alla danza, sabato 11 e domenica 12 giugno, alle 20:30, arriva “La bellezza ti stupirà” della Compagnia Enzo Cosimi, in Piazza del Quarticciolo. La creazione di natura coreografica e installativa, nasce da una indagine e riflessione sul tema della marginalità sociale. Lo spettacolo è realizzato con il coinvolgimento di figure che scelgono o si trovano a vivere drammaticamente ai bordi della società odierna. Una sfilata visionaria, video ritratti di persone migranti o senza fissa dimora nei loro luoghi di vita, diventano un tableau vivant, che prende le sembianze di un racconto fiabesco immerso in un’inquietudine sospesa e rarefatta. In questo modo, la sensibilità contemporanea “sporca” l’aurea intoccabile del Principe attraverso uno sguardo allo stesso tempo estetico e socio-politico.

Presso il quartiere Coppedè: visita guidata “Tra cinema ed esoterismo”

Sabato 11 giugno, a partire dalle 20:00, gli amanti della storia, del cinema e dell’arte avranno la possibilità di andare alla scoperta di una delle zone più interessanti della capitale: il quartiere Coppedè. Con il suo fascino misterico e inquietante, si tratta di uno dei luoghi più particolari di Roma, che nel tempo ha affascinato romani, turisti e soprattutto grandi cineasti. L’aspetto lugubre e misterioso infatti ha fatto da sfondo alle pellicole di Dario Argento, Mario Bava e Claudio Callegari, ma anche al cinema delicato ed ironico di Dino Risi. Lo stesso Gino Coppedè, nel suo palazzo del Ragno, si ispirò a Kabiria, sceneggiato da Pastrone e D’Annunzio. Con la guida sarà possibile andare alla scoperta delle location cinematografiche, del mistero, dell’esoterismo e delle simbologie massoniche che convivono in questo straordinario angolo di Roma.

Prenotazione obbligatoria: 334 300663

Al giardino di Largo Alessandrina Ravizza: “En plein air, acquarello all’aperto con Mauro Rossi”

In occasione dell’evento “Arriva l’estate”organizzato da Monteverde Attiva, l’associazione ArtSharing Roma sarà presente con il maestro Mauro Rossi per una giornata di pittura all’aperto gratuita e aperta a tutti. Eseguita da dilettanti o da artisti, per appuntare delle memorie visive oppure per preparare dei dipinti di maggiori dimensioni, sulla carta di un taccuino o sulla tela, la pittura en plein air conserva ancora oggi un pregio unico. Non solo “fotografa” ciò che l’artista vede, ma attraverso la mano e gli occhi registra sensazioni ed emozioni in modo del tutto personale. ArtSharing Roma propone una giornata dedicata a questa tanto antica quanto raffinata tecnica di pittura sabato 11 giugno dalle 10:30 alle 12:30 al giardino di Largo Alessandrina Ravizza. Una giornata in cui con acquarelli, matite e pastelli sarà possibile rappresentare il mondo che ci circonda e per esternare le proprie emozioni.



Prenotazione obbligatoria: artsharing.roma@gmail.com; 338 9409180

A Santa Marinella: il mercato de “Gli Ambulanti di Forte dei Marmi”

Il mercato de Gli Ambulanti di Forte dei Marmi, la boutique a cielo aperto del mercato più famoso d’Italia, è in programma nel weekend di sabato 11 e domenica 12 giugni, a Santa Marinella sul Lungomare Marconi, con tutto il meglio del Made in Italy artigianale. Tutto, come sempre, all’insegna dello shopping più glamour e conveniente, con orario continuato dalle 8:00 alle 19:00. Un autentico spettacolo di bancarelle e colori, che faranno rivivere le magiche atmosfere del Mercato del Forte, sinonimo di genuinità e qualità artigianale garantita. Sui banchi di vendita sarà possibile trovare il meglio della tradizione dell’artigianato di qualità: abbigliamento, con nuove collezioni griffate e di stock, pelletteria di altissima fattura artigianale (borse e scarpe), la migliore produzione nazionale di cashmere, pellicceria, stoffe pregiate, biancheria per la casa, porcellane, bijoux e tanto altro.

Weekend a Latina e in provincia

A Fondi: incontro “Camminare Verso la Musica”

Domenica 12 giugno, a partire dalle ore 9:00, arriva a Fondi l’appuntamento che unisce sport, natura e arte: “Camminare Verso la Musica”. L’incontro prevede una camminata a contatto con la natura, che si concluderà con un concerto, per poi fare ritorno al punto di partenza. I partecipanti da via Le Querce raggiungeranno l’Orto Botanico Santa Maria Romana di Fondi intorno alle ore 11:00. Nella splendida cornice del parco, sarà possibile assistere al concerto dei South Zone Saxophone Quartet, un quartetto di sassofoni attivo dal 2009, il cui repertorio spazia dagli standard jazz, al pop, passando per il rock, il folk e l’esecuzione di colonne sonore. Al termine del concerto – circa alle 13:30 – i partecipanti faranno ritorno al punto di partenza.

Per prenotare: 347 1710524; associazionegineproart@gmail.com

Nell’area espositiva di Piana delle Orme: “Elettron”, la mostra mercato dedicata al mondo dell’elettronica

Da non perdere, per gli appassionati di elettronica, l’ormai tradizionale appuntamento con “Elettron”, la mostra mercato dedicata al mondo dell’elettronica, che si terrà nel weekend di sabato 11 e domenica 12 giugno dalle 09:00, nella splendida cornice di Piana delle Orme. Elettron ormai da anni porta a Latina stand espositivi con apparecchiature elettroniche di vario tipo da modelli ultra moderni a pezzi da collezione. Radio, hi-fi, fonografi, giradischi, baracchini sono solo alcuni degli articoli in mostra, si potranno trovare anche componenti vari, vinili, videogiochi e modellismo oltre che libri tecnici e manuali. Un momento imperdibile per gli appassionati di elettronica, per i collezionisti per incontrarsi, scambiarsi materiali e aneddoti circa le strumentazioni radio, informatiche e molto altro ancora.

Al bar pasticceria Cifra di Latina: Lidano Grassucci presenta “Ucraina. La guerra vista da lontano”

Proseguono gli appuntamenti del venerdì pomeriggio con la rassegna “Le Parole dei Talenti”, organizzata dal gruppo CTG per la lettura. Si torna dunque a incontrare un autore pontino, a scambiare con lui idee e riflessioni, filtrate attraverso le pagine di un libro. Protagonista dell’incontro di venerdì 10 giugno alle 18:00, presso il bar pasticceria Cifra di Latina, sarà il giornalista e scrittore Lidano Grassucci che presenta il suo ultimo libro “Ucraina. La guerra vista da lontano” edito da Progetto Futuro. Una serie di riflessioni che nascono dall’osservazione dei difficili fatti di cronaca internazionale, partendo dalla situazione particolare dell’Ucraina si finisce a riflettere su temi, valori e motivi dell’animo che sono poi universali. Accanto all’autore sarà presente il moderatore dell’incontro Emilio Andreoli.

Per maggiori informazioni: 333 6592569; latinainitinere@gmail.com

Weekend a Frosinone e in provincia

A Paliano: lo spettacolo del Circo Incanto

Quello di venerdì 10, sabato 11 e domenica 12 giugno sarà l’ultimo weekend disponibile per assistere allo spettacolo del Circo Incanto, che si terrà nella Polisportiva Città di Paliano, a partire dalle 17:30, nelle giornate di venerdì e sabato, mentre nella giornata di domenica alle 17:00 e alle 19:30. Incanto è un viaggio nei sogni di Cristian, un bambino di 10 anni che da grande vuole diventare una stella del mondo del Circo. Al suo fianco illusionisti, acrobati dell’aria, clowns e giocolieri che lo aiuteranno a scoprire la sua vocazione e a trovare la strada per realizzare finalmente il suo sogno. Uno spettacolo coinvolgente, pieno di Magie, di esilaranti gag, di volteggi e di salti mortali. Ma non mancheranno anche le atmosfere emozionanti e i momenti di riflessione, per ricordare quanto sia importante per ognuno di noi, inseguire i propri sogni, a qualsiasi età e a qualunque costo.

Per maggiori informazioni: 388 1054405

A Boville Ernica: presentazione in musica della storia del rock

Sabato 11 giugno alle 21:00 il suggestivo chiostro del comune di Boville Ernica farà da cornice a un evento dell’associazione A.Gi.Mus Frosinone. La bella serata in programma riguarderà la presentazione di un’antologia sulla storia del rock firmata dal giornalista e scrittore musicale milanese Ezio Guaitamacchi. Critico musicale, autore e conduttore radio/TV, scrittore, musicista, docente e performer, Guaitamacchi, oltre ad avere diretto riviste specializzate, case editrici e collane di libri musicali, ha pubblicato una ventina di saggi sul rock. Ma “La Storia del Rock” è la sua prima esperienza editoriale. Durante l’evento l’autore narrerà vicende e protagonisti del panorama musicale e alle parole si accompagnerà la musica eseguita dagli stessi autori del libro, che suoneranno col violino e la chitarra alcuni brani dal repertorio pop/rock internazionale più noto.

A Morolo: estemporanea di pittura

In occasione della ricorrenza della Madonna della Pace, la Pro Loco di Morolo organizza un’estemporanea di pittura aperta a tutti, sia professionisti che amatori, che abbiano compiuto 16 anni di età. L’estemporanea avrà luogo domenica 12 giugno presso la Piazza E. Biondi, dove i concorrenti dovranno cimentarsi con opere riguardanti la tematica della “pace“. Le opere potranno essere eseguite con qualsiasi tecnica pittorica e su qualsiasi supporto. Una competente e qualificata giuria di esperti valuterà le opere, per poi premiare i tre lavori che riterrà più meritevoli. Al primo classificato verrà assegnato un buono da 150,00 €. Per il secondo classificato il buono ammonterà a 100,00 €. Mentre al terzo spetterà un buono da 50,00 €. Un evento, dunque, adatto a tutti coloro che vorranno mettersi in gioco, dimostrando la loro passione e il proprio talento nell’arte.

Per maggiori informazioni: 379 1116185

Weekend a Rieti e in provincia

A Longone Sabino: “Una corsa a San Silvestro, tra amici e buon cibo”

Domenica 12 Giugno siete tutti invitati, anche con le vostre famiglie e amici, a prendere parte ad all’evento “Una corsa a San Silvestro, tra amici e buon cibo”, per una giornata all’insegna dell’amicizia e della passione. Nel cuore delle montagne reatine, con un’affaccio sul Terminillo, sarà possibile partecipare ad una corsa, che avrà inizio alle 09:00, nella tranquillità della Natura locale. Al termine di questi circa 8/10 km, non competitivi ma di compagnia, all’insegna del benessere e del divertimento, la giornata proseguirà prima con un ricco aperitivo a base di prosecco e poi con un pranzo presso l’agriturismo Valli Rose, in cui poter consumare un buon pasto in compagnia, fatto in casa dallo Chef Carlo. La giornata ideale da trascorrere immersi nella natura, alla ricerca del proprio benessere, senza rinunciare al divertimento e al buon cibo.

Per maggiori informazioni: 06 44254906

Weekend a Viterbo e in provincia

A Celleno: la sagra delle ciliegie

Torna la Festa delle ciliegie di Celleno, la nota sagra dedicata al frutto rosso lungo per tutto il weekend, da venerdì 10 a domenica 12 giugno. Ormai giunta alla sua 35esima edizione, tra i punti di forza dell’evento le tradizionali sfilate di gruppi mascherati anche il sabato sera in notturna e domenica pomeriggio, il campionato di Sputo del Nocciolo (il divertente lancio in lungo del nocciolo di ciliegia con il primato da battere di 22,80 m.) e poi degustazioni, musica, discoteca e tanto altro. Come ogni anno presso i ristoranti locali la possibilità di degustare menù gastronomici a base di ciliegie: dall’antipasto al dolce. Celleno, anche noto come “Il Borgo Fantasma“, si trova ad appena un’ora da Roma ed è considerato dal quotidiano The Guardian uno tra i borghi più belli d’Italia.

