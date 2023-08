Cosa fare nel weekend Roma e nel Lazio sabato 12 e domenica 13 agosto

Il fine settimana è da sempre sinonimo di gite fuori porta e la nostra Regione Lazio si prepara a una stagione di eventi e sagre per tutti i gusti. Ecco cosa possiamo fare nel weekend del 12 e 13 agosto nel Lazio. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Weekend a Roma e in provincia

Canale Monterano rinnova l’appuntamento con l’amatissima Sagra delle Pappardelle evento a Cura dell’associazione culturale Contrada Centro. Da venerdì 11 fino a domenica 13 agosto dalle ore 19:30, gli avventori potranno gustare pappardelle fresche, accompagnate da condimenti e piatti della tradizione canalese, ed ottima musica dal vivo in un ambiente di convivialità. Possibile prenotazione dei tavoli al numero 377.6619781.

Castel Sant’Angelo ospita Fish&Bubbles di e con Michele Cafaggi, il 13 agosto ore 21. Dopo aver attraversato l’Italia e viaggiato in giro per il mondo dal Canada all’India, dal Giappone alla Grecia, dall’Irlanda alla svizzera, dall’Austria alla Spagna approda a Roma lo spettacolo di bolle di sapone dell’anno. Un appuntamento pensato per i bambini che hanno accesso gratuito al Museo. La storia narra di un pescatore della domenica, perseguitato da una nuvoletta dispettosa, che lo innaffia ovunque vada. Il pescatore però non si dispera: lui è fatto di sapone e i suoi pensieri sono bollicine colorate; per lui la pioggia è una ghiotta occasione per presentare a tutti, i suoi giochi preferiti.

Eventi a Rieti e provincia

Cantalice presenta, la decima edizione di Cantine sotto le stelle. Un evento imperdibile, un tour enogastronomico tra le suggestive vie della frazione di Castelfranco, dedicato agli amanti del buon vino, del cibo prelibato e del piacere di stare insieme. Degustazioni di vini locali, specialità enogastronomiche e musica dal vivo per accompagnare queste serate estive.

Antrodoco si prepara alla 62 esima edizione della “Sagra degli stracci Antrodocani”, due giorni per gustare la pasta tipica della Valle del Velino, semplice da preparare ma gustoso e ricco di ingredienti genuini che vanno ad arricchire e riempire le crèpes. Apertura degli stand dalle 19:00 tutte le sere, musica dal vivo e molto altro per allietare gli ospiti.

Weekend a Latina e in provincia

Si inaugura, l’11 agosto a Priverno, una delle più belle rievocazioni del Medioevo che, da più di 20 anni, richiama nel suggestivo Borgo di Fossanova, migliaia di visitatori e turisti smaniosi di immergersi completamente in un’affascinante atmosfera, ripercorrendo la vita e i costumi dell’epoca medievale, in uno dei più bei borghi italiani. A partire dalle ore 19,00, tutte le sere, sarà possibile assistere a spettacoli e suggestioni nel borgo, fra caroselli e sfilate, sbandieratori delle contrade delle città di Cori, Carpineto e Anagni, spettacoli musicali e teatrali con “i Mascheroni”, “i Cimbali”, “la corte de’ i Buffoni”, “l’associazione araldica Contado d’Aquino”, Francesco Ciccone de “i Musici Viatores”, spettacoli di fachirismo e fuoco, performance di trampolieri e giocolieri.

Torna a Castelforte, la 46° edizione la “Festa del Ventrisco”, la rinomata sagra dei Fagioli cotti come nelle più antiche tradizioni si terrà come da tradizione il secondo sabato di agosto, a partire dalle ore 21.00 a Castelforte in Piazza dell’Emigrante. Nei “pignati” di terracotta dalla mattina inizierà la cottura dei famosi fagioli nostrani, i quali la sera verranno serviti nei Tegamini di cotto ed accompagnati da pane, cipolle, olio, vino e marzolline tutto di produzione locale. La degustazione sarà anche l’occasione per i numerosi turisti di percorrere i vicoli del centro storico, dove nei punti più significativi verranno messe delle foto e descrizioni che faranno ripercorrere il tempo passato.

Weekend a Frosinone e in provincia

Torna uno degli eventi più caratteristici della Città di Alvito, ricordati ed apprezzati in tutta la Valle di Comino. Protagonista un piatto tipico emblema della tradizione rurale e contadina, il pane a mollo: una pietanza povera dalle variegate sfumature, che si offre a suggestive preparazioni fornite dalle sapienti mani delle massaie. Ad accompagnare la serata e suggellare un binomio storico fra gastronomia e musica, troveremo due esibizioni di gruppi folkloristici provenienti dalla Valle di Comino e dalla Macedonia.

L’appuntamento a Gallinaro con la sagra del Cabernet è ormai una data fissa nel panorama delle iniziative che vedono come protagonista la realtà vitivinicola laziale. L’intento è naturalmente quello di valorizzare il prodotto offrendo al mercato qualità e innovazione non dimenticando le altre produzioni tipiche della zona come l’olio, i formaggi e i piatti tipici della tradizione della Val di Comino. L’apertura delle cantine e degli stand gastronomici è prevista per le 19,30, con chiusura alle 23,30.

Weekend a Viterbo e in provincia

La celeberrima Sagra delle Fettuccine al Tartufo, giunta alla 26° Edizione, si svolge nei giorni 11-12-13-14 Agosto 2023 nell’antico Borgo Medioevale di Civitella Cesi, frazione di Blera. Occasione ideale per quei turisti che sono alla ricerca di un paese dalle caratteristiche uniche, circondato da un prezioso ambiente naturale. All’altezza della situazione si presenta il Menù a base di tartufo locale, carne prodotta dalla locale cooperativa di allevatori e olio extra vergine di oliva della Cooperativa “Colli Etruschi”, il tutto accompagnato da ottimo vino locale. Apertura degli stand dalle ore 19:00. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Come di consueto, torna a Graffignano, nel cuore della Tuscia, la 26° Edizione della Sagra della Lumaca. Dal 10 al 15 agosto tutte le sere ci sarà la degustazione di lumache cucinate secondo le più antiche ricette tipiche dell’Alta Tuscia, sarà accompagnata da ottimi vini. Apertura stand gastronomico alle ore 19,30.

© Riproduzione riservata