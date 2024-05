Questo elettrodomestico ti sta prosciugando l’energia: triplica la bolletta e neanche te ne accorgi

Se non spegni questo elettrodomestico ti ritroverai a pagare una bolletta salatissima per l’energia elettrica.

Phon, lavastoviglie, pc, lavatrice, piastra per capelli, televisore, tutti consumano ma per sostenere il costo di alcuni dei dispositivi elettrici che abbiamo in casa occorre davvero un intero stipendio.

Se non vuoi vedere lievitare i costi della bolletta dell’energia elettrica, allora dovresti cominciare fare attenzione all’utilizzo di questo elettrodomestico e magari imparare a limitarne l’uso solo alle occasioni in cui davvero ti serve.

Vediamo quali elettrodomestici assorbono più energia in casa, e come fare a evitare gli sprechi e a risparmiare un po’ di denaro.

Bolletta dell’energia elettrica, il segreto per non far lievitare i costi

Forse non sai ancora che gli elettrodomestici che usiamo abitualmente in casa non hanno tutti quanti lo stesso peso sulla bolletta dell’elettricità, perché alcuni consumano più degli altri. Alcuni pesano più di altri per il semplice fatto che, assorbendo una maggiore quantità di energia, non solo quando sono in uso ma anche quando sono in stand- by, contribuiscono a far lievitare i costi finali. Da quando il costo dell’energia elettrica è cresciuto, si stima che l’aumento registrato sia di circa 150 euro.

Questi aumenti svuotano inevitabilmente le tasche di tutti noi. Scopriamo quali sono i device che fanno salire alle stelle il costo che mensilmente paghiamo per l’energia elettrice, e impariamo i consigli utili, che se messi in pratica, consentono di risparmiare ingenti somme di denaro.

Gli elettrodomestici che consumano di più

Per evitare di far lievitare troppo i costi, e quindi di trasformare il pagamento della bolletta in un autentico salasso, dovresti sapere che gli elettrodomestici responsabili di ingenti consumi, e quindi da provare ad usare meno possibile sono questi:

i condizionatori

i televisori

il modem e il router wi-fi,

il computer,

la stampante,

le consolle dei videogiochi,

la macchinetta del caffè,

i caricabatterie dei cellulari

il forno a microonde.

Capita a tutti, per distrazione, o per fretta, di togliere il cavo del caricabatterie dallo smartphone lasciando però inserita la presa, o di tenere perennemente agganciata alla corrente la televisione in tutte le stanze della casa, anche se non guardiamo la tv per giorni e giorni. Purtroppo però le piccole cattive abitudini ci costringono a pagare bollette molto salate. Questi elettrodomestici possono arrivare a consumare più di 1 watt all’ora, e a differenza degli altri sono sempre accesi, e quindi in modalità standy- by, quando non sono in funzione. Chiaramente limitarne l’uso vuol dire accendere i dispositivi elettronici solo quando serve davvero, e tenerli spenti quando invece non è necessario.