Doccia, cosa accade se non ti lavi per una settimana: la tua pelle diventa proprio così

Doccia, cosa succede se non ti lavi per una settimana: le conseguenze sulla tua pelle (ilquotidianodellazio.it / depositphotos)

Prova a non farti la doccia per una settimana: diventerai così.

Viviamo in un mondo dominato dai contrasti. Da un lato, infatti, la cultura moderna ci impone di essere sempre perfettamente puliti, profumati e in ordine e questo comporta la necessità di docce frequenti, così come di cure specifiche per il corpo che, nel caso in cui venissero a mancare, darebbero l’impressione di sciatteria e leggerezza.

Dall’altro, però, l’inquinamento che pesa sulle nostre spalle e la scarsità di risorse ci richiede anche di consumare con più parsimonia, quindi di spegnere le luci quando non le usiamo, di chiudere il rubinetto mentre ci laviamo i denti e di preferire la doccia alla vasca, per quanto riguarda l’igiene personale.

Un tema è anche quello della frequenza delle docce. Nell’ultimo periodo, infatti, si sta sempre di più mettendo in discussione l’abitudine di molte persone di farsi una doccia al giorno, soprattutto nel caso in cui si facciano lavori di ufficio e che comunque non causano una sporcizia tale da necessitare questa frequenza di lavaggio.

Oggi vi parliamo delle conseguenze che ha sulla pelle l’abitudine della doccia tutti i giorni e, di contro, cosa accade quando una persona sceglie o è costretta a non andare sotto la doccia per una settimana: rimarrete stupiti.

Senza doccia per una settimana, cosa succede

La maggior parte delle persone si lava se non tutti i giorni, quasi. Quando ci si fa troppe docce, però, la pelle ne risente. A parlarne sono i dermatologi che spiegano che la frequenza intensiva di lavaggi, soprattutto se fatta con detergenti schiumogeni e quindi aggressivi, può andare a rovinare il film idrolipidico che riveste la pelle. Inoltre, fare troppe docce può alterare il microbioma della pelle, causando quindi una maggiore esposizione a batteri e patologie cutanee.

Dall’altro lato, non lavarsi per una settimana può consentire alla pelle di ristabilire il proprio grado di idratazione e questo può essere utile soprattutto per chi ha la pelle molto secca che, oltre a diminuire il numero di docce settimanali, dovrebbe anche preferire detergenti oleosi e cremosi.

I pericoli

Anche il lavarsi troppo poco, però, può avere conseguenze spiacevoli. La prima è relativa all’odore: il sudore, se non adeguatamente lavato, può infatti causare un profumo tutt’altro che piacevole. Inoltre, non farsi la doccia può generare un accumulo di pelle morta che può ostruire i pori e quindi causare l’acne.

Nel caso in cui, secondo voi, i benefici delle docce più distanziate tra loro superino i potenziali rischi, potete pensare di lavarvi a pezzi, magari cambiando anche il detergente e la temperatura dell’acqua.