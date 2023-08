Labico in frasca, 6a edizione: fraschette protagoniste il 22, 23 e 24 Agosto

Nel 2017, il Sindaco Danilo Giovannoli, insieme al alcuni suoi compaesani, sono riusciti a realizzare un loro sogno nel cassetto, creando un evento che mettesse in risalto il centro storico del paese. Così hanno dato vita alla 1° edizione di “Labico in frasca”, un evento che vede protagonisti tutti i cittadini che si sono messi in gioco e che partendo da zero, hanno realizzato delle vere e proprie fraschette dislocate in tutto il centro del paese, dove si cucina, si mangia e ci si diverte.

Un avvenimento che coinvolge tutti, labicani e non, dai più giovani ai più anziani, con giochi in piazza, musica live in ogni fraschetta, buon cibo e vino a volontà.

Quest’anno siamo giunti alla 6°edizione di “Labico in frasca”, e il centro storico, dal 22 al 24 Agosto, si trasforma in un vero e proprio percorso enogastronomico, dove sarà possibile degustare soprattutto il cibo della cultura locale.

L' appuntamento è diventato, negli ultimi anni, uno dei principali eventi dell'estate labicana. Quest' anno le fraschette in gioco sono 8: Fraschetta "Aromi", Fraschetta "Garibaldi", Fraschetta "Dal Carbonaro", Fraschetta "Ai Torrioni di Lugliano", Fraschetta "Sor Pippo", Fraschetta "Manna Ciò", Fraschetta "Branca" e la Fraschetta "Dal Colle al Cantinone", del nostro amico Candido Manzullo, che insieme a Daniele Vetturini e Umberto Ricci (grandi amici), quest' anno si sono tuffati in questa nuova avventura, con molto entusiasmo e una gran voglia di fare che li contraddistingue.

L’appuntamento allora è per il 22, 23 e 24 Agosto, in piazza della chiesa a Labico, con un ricco menù preparato dallo Chef Alessandro Mancini, arrivato direttamente da Londra, per onorare l’attaccamento al proprio paese e per offrire il suo plusvalore a questa avventura. Partecipate numerosi, il divertimento certo non mancherà. Per prenotazioni alla fraschetta “Dal Colle al Cantinone”, chiamare Vanessa 380.3485665.

