Nonostante l'arrivo dell'inverno, il fine settimana è da sempre sinonimo di eventi nella nostra Regione Lazio. Ecco cosa possiamo fare nel weekend del 2 e 3 dicembre nelle provincie e comuni del Lazio.

Weekend a Roma e in provincia:

Dal 1 al 3 dicembre a Fonte Nuova, nuova Edizione della Festa della Polenta e del Vin Brulè – Aspettando il Natale. Dai grandi classici come la gustosa polenta con sugo di salsiccia e spuntature succulenti o con i funghi che conquisteranno anche i palati sopraffini, all’ottimo Vin Brûlé, sarà il trionfo della vera tavola.

La “Sagra della Mosciarella”di Capranica Prenestina, vanta ormai una storia trentennale e si svolge ogni anno nel mese di novembre. Protagonista della Sagra è, infatti, la “Mosciarella”, ovvero la castagna secca ottenuta con un processo di lavorazione lungo e ancora legato a sistemi tradizionali che vengono mantenuti e tramandati di generazione in generazione secondo un’usanza antichissima. Cantine aperte, per assaporare cibi, vini e prodotti tipici del territorio e tanta musica popolare: questi sono gli ingredienti di un pomeriggio all’insegna del divertimento, della musica e della buona cucina.

Eventi a Rieti e provincia

Con il Patrocinio del Comune di Rieti ritorna la Festa del Cioccolato Artigianale nella centralissima Piazza Vittorio Emanuele II per soddisfare il palato di tutti i “golosi” e non solo. Dopo il successo delle scorse edizioni, dalle 10 di mattina fino a notte, i Maestri Cioccolatieri dell’Associazione “Choco Amore”, in rappresentanza di 15 Regioni italiane, saranno presenti con le loro specialità fino a lunedì 4 Dicembre festa della Patrona della Città, Santa Barbara.

Weekend a Latina e in provincia

Torna a Formia per la sua VIII edizione Le Vie di Bacco, una manifestazione che porta ottimo cibo, atmosfera festosa e divertimento per grandi e piccini.

Domenica 3 dicembre un vero e proprio percorso enogastronomico si snoderà per il quartiere di Gianola con stand espositivi dove degustare vini, eccellenze del territorio, piatti della tradizione preparati da ristoratori e residenti dello storico quartiere. Non mancherà inoltre l'intrattenimento musicale a cura di gruppi itineranti e animazione per i bambini.

Weekend a Frosinone e in provincia

Domenica 3 Dicembre 2023 ad Arpino appuntamento con la seconda edizione della Festa della Crespella di Nonna Pia dalle ore 09:00 fino a sera in Piazza Municipio nel centro storico. Le crespelle fritte ciociare sono un piatti tipico della tradizione del basso Lazio ( Ciociaria), che presentano varie rivisitazioni in tutta la Regione. Si tratta di pasta lievitata fritta, che si usa mettere a tavola durante tutte le feste natalizie e non solo.

Domenica 3 Dicembre a Villa Santa Lucia “Natale con i Rioni”: appuntamento enogastronomico che propone piatti della tradizione e non, accompagnati dall’intrattenimento musicale e dall’esibizione degli sbandieratori “Le Tre Torri” di Minturno e i “Saltapizzica”. Durante la giornata si terranno inoltre il mercatino solidale dei bambini di Villa Santa Lucia, laboratorio manuale e di giocoleria con gli scout del CNGEI sezione di Cassino e un laboratorio di arte grafica con la scuola di fumetto “Cassino Fantastica”.

Weekend a Viterbo e in provincia

Torna venerdì 1° e fino a domenica 3 dicembre la seconda edizione della Sagra del tozzetto a Vetralla. Il tozzetto alle nocciole è un dolce caratteristico della Tuscia. Lo si può degustare nelle tre giornate di sagra del weekend che precede il Natale insieme a tanti altri prodotti tipici di Vetralla. Inoltre, durante l’evento, sarà preparato il tozzetto più lungo del mondo per entrare nel guinness dei primati mondiali.

