Dicembre, a Labico arriva la magia del Natale

A Dicembre, a Labico (Roma), si accende la magia del Natale. Ci saranno tantissimi eventi, organizzati dal Comune in collaborazione con due Associazioni operanti sul territorio: TuttoTondo e Assogenitori che insieme hanno cercato di rendere unica questa festa. Si parte sabato 2 Dicembre con eventi per grandi e piccoli, si accenderà la luce della Casa di Babbo Natale, dove ci sarà proprio lui ad aspettarvi per fare due chiacchiere, ma fate piano perché troverete anche il suo amico Elfo, Alabastro “palla di neve”, che stanco del tanto lavoro dormirà come un ghiro. Potete continuare ammirando il mondo ghiacciato e fare un giro per il mercatino natalizio. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Domenica 3 dicembre, Babbo Natale, consegnerà davanti alla sua casa i presepi costruiti dei bambini durante il laboratorio “Un presepe tutto mio”, organizzato dalle Associazioni. Candido Manzullo (presepista) ha insegnato ai bambini come nasce un presepe, partendo da un semplice pannello di polistirolo.

Sabato 9 dicembre ci sarà un altro interessantissimo evento, in collaborazione con le Mamme Narranti, un gruppo di mamme formato dal nostro amico Andrea Satta, pediatra e musicista, che ci intratterranno qualche ora raccontandoci delle belle fiabe. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Per i più grandi troverete, oltre alla magia del Natale, sabato 16 dicembre e domenica 17 dicembre presso Palazzo Conti, “Labico in arte”, un concorso espositivo di quadri creati da artisti locali e non, in collaborazione con l’associazione culturale “Le Barozze” di Villalba e l’ amico Filippo Saccà dove potrete votare il vostro quadro preferito che verrà premiato domenica 17 dicembre, dopo lo spettacolo Christmas in Peace coordinato da Anna Ragozzino. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Non mancheranno animazione, trucca bimbi, zucchero filato e tante bolle di sapone da scoppiare insieme. Sarà, a Labico, un Natale pieno di eventi ed emozioni, quindi vi aspettiamo in via Giacomo Matteotti, per trascorrere qualche ora di divertimento insieme in un’atmosfera magica.

© Riproduzione riservata