Weekend a Roma e in provincia

Al Salotto Morgagni: Serata Jazz e degustazione vini

Una serata imperdibile quella di venerdì 24 dalle 21:00, al Salotto Morgagni di Roma, dove sarà possibile assistere al concerto Jazz Blues della leggenda Piera Pizzi al canto, accompagnata da Stefano Sabatini al piano, Fabrizio Montemarano al basso e Ermanno Marcangeli alla batteria. Come tutte le settimane, infatti, si esibiranno per gli appassionati del genere artisti facenti parte del panorama musicale italiano per far trascorrere una serata con un sound delicato e armonioso, il tutto accompagnato da un’atmosfera pazzesca. Sarà inoltre possibile cenare, fare un’aperitivo o semplicemente degustare un buon calice di vino grazie all’iniziativa “Wine Experience” che prevede una presentazione della zona di Montalcino da parte di un esperto del settore seguita da una degustazione di 3 calici provenienti direttamente da Montalcino.

Prenotazione obbligatoria: 06 44252883

Al Castello della Castelluccia: un giorno di magia con “Potterland”

Una nuova concezione di intrattenimento vi porterà a scoprire uno dei castelli più belli d’Italia, quello della Castelluccia alle porte di Roma, sotto una nuova luce, quella della Magia. Domenica 26 marzo dalle 09:00, preparatevi a divertirvi tra i maestosi corridoi e le misteriose stanze, lasciandovi incantare da uno staff Magico con la manifestazione “Potterland”. Vi sembrerà di vivere una giornata immersi nella più famosa saga Fantasy, ricca di personaggi, attività, magiche lezioni ed esperienze. Una volta giunti al Castello, i partecipanti saranno catapultati a Diagon Alley dove incontreranno i Goblin e i Folletti, che scambieranno la loro chiave personale con alcuni Galeoni utili ad acquistare il necessario per frequentare la scuola. Si potrà dunque proseguire verso le aule della Scuola di Magia e Stregoneria per seguire lezioni di incantesimi, pozioni, erbologia e difesa contro le arti oscure.

Biglietti disponibili

A Piazza Ragusa: torna il Vintage Market

Il Vintage Market torna all’Ex Deposito Atac di Piazza Ragusa nel weekend di sabato 25 e domenica 26 marzo a partire dalle 10:00. 180 espositori, 5 mila metri quadrati e il consueto assortimento di espositori. Dall’artigianato agli artisti e illustratori, passando per il vintage, design e stilisti, i vinili e libri, l’abbigliamento, i giochi e libri per bambini, cosmesi bio, piante e fiori. Inoltre a impreziosire ogni momento al Vintage Market, ci saranno i live di artisti emergenti a cura di “Indiepanchine”e attività speciali fra cui laboratori per bambini, angoli videogames e set fotografici. Dunque il Vintage Market Roma rappresenta uno dei mercati più importanti e frequentati del territorio romano e un luogo d’incontro per gli appassionati di stile retrò e per coloro che vogliono scoprire oggetti unici e pezzi di storia in un’atmosfera accogliente e suggestiva.

Ingresso libero

Al Teatro Sistina: in scena “Rugantino”

Quello di venerdì 24 alle 20:30, sabato 25 alle 16:00 e alle 20:30 e domenica 26 marzo alle 16:00, sarà l’ultimo weekend in cui poter assistere alla maschera amara e dissacrante di “Rugantino” al Teatro Sistina. La messa in scena, che fonde tradizione e modernità, sarà dunque un’occasione unica per riscoprire un classico del teatro musicale italiano. Sul palco, la splendida Serena Autieri, straordinaria interprete dell’intrigante personaggio di Rosetta, donna bella altera e irraggiungibile, che fa battere il cuore di Rugantino. Al suo fianco, Michele La Ginestra, che torna a vestire i panni del celebre personaggio protagonista. Dunque il palcoscenico, con il sottofondo di brani del calibro di “Roma nun fa la stupida stasera”, si trasformerà nella Roma papalina ottocentesca grazie a una storia commovente, ironica e nostalgica, in cui brillano personaggi che emozionano e fanno ancora riflettere.

Biglietti disponibili

Al Circolo Juvenia Sport Center: “Ballando on The Road”, arriva l’Accademia delle Stelle

Sabato 25 e domenica 26 marzo “Ballando on The Road – L’Accademia delle stelle” arriva nella Capitale al Circolo Juvenia Sport Center. Il “popolo del ballo” ha finalmente trovato una nuova vetrina grazie al nuovo contest, che ha l’obiettivo di dare visibilità ai talenti della danza che si sono già messi in evidenza nel Tour “Ballando On The road 2022”. A Roma l’appuntamento è all’interno dell’Evento “Full Out Dance Classes”, nell’ambito di cui il corpo di ballo dell’Accademia avrà l’opportunità di studiare con Maestri e Coreografi di altissimo livello. Da Dario Lupinacci a Francesca Marafioti, passando per Ylenia Battisti, Miguel Chavez, Fabrizio Santi. Ma anche volti noti al pubblico di Ballando con le stelle, come i maestri Angelo Madonia, Pablo Valentin Moyano, Manuel Micheli. Nello specifico gli stili coinvolti saranno moderno/contemporaneo, video dance, swing, tango argentino, danze standard/latino americane.

Per info e iscrizioni

Weekend a Latina e in provincia

Al Teatro d’Annunzio: in scena la commedia “La Signora del Martedì”

Domenica 26 marzo alle 21:00 arriva un nuovo appuntamento al Teatro D’Annunzio con la grande prosa: Giuliana De Sio e Alessandro Haber saranno i protagonisti de “La Signora del Martedì”, pièce tratta dall’omonimo romanzo di Massimo Carlotto. Una commedia, dal finale inaspettato, intrisa di sensualità e ironia tagliente, ma anche di dolcezza e grazia con personaggi che lasciano il segno.Alfonsina Malacrida, detta Nanà, da nove anni, ogni martedì, passa un’ora d’amore con Bonamente Fanzago, attore porno al tramonto, che aveva fatto anche il gigolò e ora è rimasto con quest’unica cliente della quale si è innamorato sin dai primi anni di incontri. Un giorno durante uno dei loro incontri un giornalista bussa alla porta per parlare con la donna, ma nessuno avrebbe dovuto sapere che era lì e ora il passato della donna verrà a galla.

Per info e prenotazioni: teatrodannunziolatina@gmail.com; 0773 652642

A Torre Paola: “Dalle Dune alle Vette”, trekking alla scoperta del Monte Circeo

Domenica 26 marzo, a partire dalle 8:00, prenderà il via un progetto di educazione ambientale, a cura del dott. Giuseppe Forlenza, “Dalle Dune alle Vette”. Nello specifico l’evento, con l’obiettivo di rafforzare il legame tra l’uomo e la natura, prevede una serie di passeggiate naturalistiche alla scoperta delle ricchezze del nostro territorio. I partecipanti, così, avranno la possibilità di imparare a vivere in maniera consapevole tra i vari habitat e ambienti di cui il nostro territorio è tanto ricco. Nello specifico, in questo primo appuntamento dal titolo “Da Quarto Caldo a Quarto Freddo”, si andrà alla scoperta della biodiversità del Monte Circeo, di cui, naturalmente, sarà possibile ammirare la bellezza. Si partirà da Torre Paola e il rientro è previsto per le 12:30, dopo un percorso di circa 9 km in un dislivello di 400 metri.

Per info e prenotazioni: 340 5546554; 393 6962759

A Gaeta: torna “Favole di Gusto”

Nel weekend di sabato 25 e domenica 26 marzo, a partire dalle 17:00, Gaeta celebra la sua storia e le tradizioni enogastronomiche che ancora oggi la rendono famosa con la manifestazione “Favole di Gusto”. Nello specifico si tratta di un percorso multi sensoriale che attraverso profumi, colori e sapori va alla scoperta delle antiche ricette della tradizione ricomponendo la storia della città dalla preistoria ai giorni nostri, attraverso i suoi piatti e prodotti tipici. I partecipanti, infatti, dalle 17:00 alle 21:00 avranno la possibilità di passeggiare tra stand e mercatini, assistere a presentazioni di libri, incontri con esperti, laboratori, presentazioni, esibizioni di danza, concerti e molto altro ancora. Il tema della manifestazione, in occasione della Festa dell’Annunziata, sarà “Innovazioni antiche e moderne dell’arte commestibile”.

Per maggiori informazioni: favoledigusto@comune.gaeta.lt.it; info@prolocogaeta.it; 0771 469292; 0771 465054

Weekend a Frosinone e in provincia

Al Teatro Comunale di Veroli: in scena lo spettacolo “Au-Revoir”

Domenica 26 marzo alle 18:00, il Teatro Comunale di Veroli è pronto a regalarci l’ultimo spettacolo del mese di marzo “Au-Revoir” con la regia di Luca Gabos con Viviana Falco. Può capitare a tutti di riuscire a raggiungere i propri sogni e, proprio sul più bello, perdere tutto ed essere costretti a ricominciare. E questo è esattamente quello che succede a Claudia Rossi, attrice all’apice del successo del movimentato mondo dello star system, mondo che lei conosce fin troppo bene. Corruzione, falsità e assenza di meritocrazia la fanno da padroni. E proprio questo mondo la porta al successo e poi la abbandona, per fare spazio all’idolo del momento. Dunque Claudia, delusa e amareggiata, cerca una rivincita per la quale è disposta a pagare qualunque prezzo, anche assecondando il modus operandi di quell’ambiente che tanto detestava.

Per info e prenotazioni: 340 9109655; 389 1762555

Ad Anagni: la visita guidata “Anagni, città dei 4 Papi, del Medioevo e del Cesanese DOCG”

Il Grand Tour di Ciociaria Turismo punta i riflettori su Anagni, la città della Ciociaria che racconta la storia del Medioevo, la città di Bonifacio VIII, il papa del 1º Giubileo del 1300. Domenica 26 marzo dalle 10:00 sarà infatti possibile partecipare alla visita guidata “Anagni, città dei 4 Papi, del Medioevo e del Cesanese DOCG”, un percorso turistico reso unico da aperture straordinarie e da un finale con degustazione di prodotti tipici e Vino Cesanese del Piglio Docg. La visita comprende “Casa Barnekow” e per la prima volta “Palazzo Bacchetti”, la Casa della Cultura dedicata agli artisti di Anagni: Colacicchi, Gismondi e Ambrosetti. La giornata avrà inizio con la visita alla “Cattedrale di Santa Maria” e alla “Sala della Ragione nel Palazzo Comunale”. Il percorso si concluderà presso il “Palazzo di Bonifacio VIII”.

Per info e prenotazioni: 329 7770903

Weekend a Rieti e in provincia

A Poggio San Lorenzo: la sagra del frittello

Poco dopo l’arrivo della primavera, domenica 26 marzo esattamente, il meraviglioso borgo di Poggio San Lorenzo festeggerà per il 41esimo anno di fila il frittello: specialità della zona che troneggerà sulle tavole in festa, per la sagra a esso dedicata. Al mattino il broccolo calerà nella morbida pastella, preparata notte tempo dalle massaie locali per farla lievitare come si conviene. A partire dalle 12:00 finalmente il frittello sarà pronto da servire, dorato e croccante. Una prelibatezza che viene apprezzata calda, a temperatura ambiente o fredda. Il frittello però non sarà solo in tavola: ad accompagnarlo la pasta alla puttanesca con sugo di pomodoro, olive, capperi e un po’ di alici, secondo e contorno. Inoltre nel corso della giornata i partecipanti saranno intrattenuti dalla musica di oltre 20 elementi, in costume medievale, che compongono la Compagnia dei Tamburi di Antrodoco.

Ingresso libero

Weekend a Viterbo e in provincia

Al Teatro San Leonardo: in scena “Il principe felice”

Sabato 25 alle 15:30 e alle 17:30 e domenica 26 marzo alle 11:00 e alle 16:00 verrà messo in scena lo spettacolo “Il Principe Felice”, tratto dal racconto “The happy Prince” di Oscar Wilde, sul palco del Teatro san Leonardo in via Cavour a Viterbo. Nello specifico lo spettacolo per il Teatro in Famiglia racconta la storia di una profonda amicizia che nasce tra un rondinotto e la statua di un principe impreziosita da gioielli pregiati. Nello specifico la statua è posta su una colonna nella piazza di un’innominata città, è ricoperta di foglie d’oro e pietre preziose ed è l’orgoglio dei suoi cittadini. In realtà il Principe è estremamente infelice perché di giorno in giorno è testimone delle sofferenze e delle disgrazie dei suoi cittadini mentre uomini senza coscienza si godono le proprie ricchezze insensibili all’altrui sofferenza.

Biglietti disponibili: 392 3018173

