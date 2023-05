Cosa fare nel weekend a Roma e nel Lazio sabato 27 e domenica 28 maggio

Con le previsioni meteo che indicano finalmente sole, la voglia di uscire torna prepotentemente a farsi spazio nelle nostre giornate, il fine settimana è da sempre sinonimo di gite fuori porta e la nostra Regione Lazio si prepara a una stagione di eventi e sagre per tutti i gusti. Ecco cosa possiamo fare nel weekend del 27 e 28 maggio nel Lazio.

Weekend a Roma e in provincia: festival e sport

Dal 25 al 28 maggio torna a Testaccio lo Spring Beer Festival. Un intero finesettimana dedicato alle birre. Giunto all’ottava edizione permette la degustazione di un vasto panorama di birre provenienti da tutto il territorio nazionale.

Dal 26 al 28 maggio ad Artena si celebra la festa dedicata alla Madonna delle Grazie. La manifestazione religiosa che ha origine nel 1731 con la processione più importante di Artena con numerose confraternite con stendardi e crocefissi.

Domenica 28 maggio, dalle 15,30 ventunesima, e ultima, tappa del Giro d’Italia 2023. Per i ciclisti della corsa rosa arrivo a Roma con traguardo ai Fori Imperiali. La tappa si snoderà tra l’Eur (dove è fissata la partenza, altezza Quadrato della Concordia) e Ostia (con andata e ritorno sulla Colombo) e poi il Centro storico.

*immagine dalla pagina Facebook del Giro D’Italia

Sagre in provincia di Rieti

Dal 26 a domenica 28 maggio a Configni arriva la sagra dell’asparago selvatico e del prugnolo.

Per i presenti l’occasione di gustare i deliziosi strengozzi al sugo di asparago selvatico o con i prugnoli funghi eccellenti, fra i più saporiti e appetitosi e per questo motivo molto ricercati, ma non solo. Nella natura incontaminata del piccolo borgo di Configni avrete modo di riscoprire le sane passeggiate montane e rimanere incantati dalla bellezza del territorio.

Sabato 27 maggio torna la 16esima sagra dell’Asparago Selvatico a Poggio Moiano. Dalle 19:30 l’apertura dello stand gastronomico con menù a base di asparago selvatico. Intrattenimento musicale di Maurizio Serafini Social DANCE.

Weekend a Latina e in provincia

A Suio e Castelforte domenica 28 maggio appuntamento con Merenda nell’Oliveta 2023. Dalle 10:30 incontri al Museo della Civiltà contadina con incontri e conferenze. Dalle 12:00 degustazioni di olio del territorio a cura degli Assaggiatori della CAPOL con il pane “cafone” di Castelforte del Piccolo Fornaio. Previsto anche il pranzo con menù tipico e prodotti del territorio nelle locande, trattorie e ristoranti.

Weekend a Frosinone e in provincia

Domenica 28 maggio a Colfelice appuntamento con la prima edizionedella Corsa del Dragone, una gara podistica competitiva di 10 chilometri dedicata al centenario della fondazione del comune di Colfelice.

La gara è organizzata della ASD Colfelice Attiva in collaborazione con l’Atletica Arce, la Federazione Italiana di Atletica Leggera ed il Comune di Colfelice. Le iscrizioni sono possibili sulla piattaforma www.azpodismo.it oppure fine alla mattina della gara in presenza.

*immagine di archivio

Weekend a Viterbo e in provincia

Sabato 27 maggio a Nepi, la 27esima edizione della cena propiziatoria al Desco dei Borgia. Ad attendere i visitatori sarà un ricco banchetto rinascimentale nel quale sarà possibile gustare piatti unici preparati seguendo le ricette di tanti secoli fa.

Gli amanti della buona cucina potranno gustare delizie come il salame cotto affumicato e la scapicollata, la caciotta de pane con ceci, l’acquacotta di verdure con cicoria, la pasta “rustega in sabor de porco”, il pollo alla menta con finocchi arrostiti, la “fetta de porco con crema di prugne e fichi” fino ai fagottini ripieni “de frutta secca” e ai vini della Tuscia.

Fino a domenica 28 maggio a Civita Castellana si terranno i Ludi Borgiani. Dal 14 al 28 maggio cortei, giochi, conferenze e angoli enogastronomici faranno rivivere nel centro storico i fasti del Rinascimento. Un percorso nella storia del 1500 di Civita Castellana.

