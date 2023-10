Il fine settimana è da sempre sinonimo di gite fuori porta e la nostra Regione Lazio si prepara a una stagione di eventi e sagre per tutti i gusti. Ecco cosa possiamo fare nel weekend del 28 e 29 ottobre nel Lazio.

Weekend a Roma e in provincia:

Dal 26 al 29 ottobre, nel 3° Municipio di Roma, per la prima volta in assoluto, verrà organizzato un grande evento dedicato allo street food. La location scelta è il parcheggio immerso nel verde del Parco delle Valli, da poco ristrutturato e posizionato tra via delle Valli e Piazza Conca d'Oro. A due passi dalla stazione della Metropolitana e dalla via dello shopping. Ingresso libero dalle 12:00 alla mezzanotte.

La Sagra della castagna di Cave viene ogni anno allestita nel centro storico e nel resto delle strade cittadine, offrendo ai visitatori stands gastronomici con prodotti locali, artigianato, musica e tanto divertimento. Quest’anno si terrà dal 27 al 29 ottobre, in cui sarà possibile degustare, oltre al frutto prelibato, piatti della cucina locale, come gli “gnocchetti a sassetto” e il dolce tipico che è la “serpetta”, così chiamato dalla tipica forma ad esse.

Eventi a Rieti e provincia

Il 28 e 29 ottobre a Cantalupo in Sabina si svolgerà la seconda edizione della Festa dell’olio. Molti gli stranieri che, quest’anno parteciperanno a questa edizione. L’evento, che si svolge anche grazie alla collaborazione della Pro-loco, del Centro anziani e in particolare, di Simul Vivere, ha anche uno scopo benefico, in quanto i proventi derivanti dalla somministrazione dei pasti, saranno devoluti a Simul Vivere, Impresa sociale che da due anni si occupa delle persone affette da autismo, attraverso un progetto condiviso con l’amministrazione comunale. In piazza sarà servita la cena di sabato e il pranzo di domenica, mentre il pranzo di sabato sarà al sacco per chi vorrà partecipare alla raccolta delle olive e in piazza, all’Osteria del Borgo per chi rimarrà in paese.

A Vacone ( Rieti ), come ogni anno l’ultima domenica di ottobre in località “il pago” si svolgerà la festa d’autunno con musica per tutto il giorno e menu delizioso: polenta, salsicce, castagne, vino novello. Per riscaldare l’atmosfera, un’orchestra accompagnerà il banchetto che si protrarrà sino all’imbrunire.

Weekend a Latina e in provincia

Torna a Norma un appuntamento dalla lunghissima tradizione, infatti siamo già alla 54° edizione della Sagra delle Castagne, la festa che celebra uno dei prodotti tipici locali più gustosi, simbolo dell’autunno. Una manifestazione che prevede un ricco percorso enogastronomico durante il quale si potranno gustare le castagne preparate in vario modo, dalle caldarroste ai piatti tipici, e altri ottimi prodotti locali cucinati secondo le ricette della tradizione. Appuntamento dunque sabato e domenica a Norma per celebrare la castagna.

A Priverno, presso l’Auditorium Santa Chiara, ecco n modo originale per celebrare una delle feste più “spaventose” dell’anno: arriva un laboratorio-visita guidata dedicata a bambini e bambine dai 6 anni in su. Nel pomeriggio di domenica 29 ottobre si potrà realizzare insieme una lanterna utilizzando tutta la creatività, poi con la sua luce soffusa andare a esplorare gli ambienti più nascosti e misteriosi del Convento di Santa Chiara. Per partecipare all’ Halloween da Paura è obbligatoria la prenotazione da effettuare via email scrivendo all’indirizzo [email protected]

Weekend a Frosinone e in provincia

Sabato 28 ottobre ad Anagni, Casa Barnekow si tinge di nero con le fiabe gotiche di “Tales from Wychwood” con la voce narrante di Alessia Lombardi e Marco Alonzi al violoncello. Tales from Wychwood è un progetto di poesia performativa nella dimensione di un autentico concerto poetico a due voci accostata all’esigenza antica della produzione orale, dell’arte e della tecnica aedica, intesa come esperienza percettiva e immaginifica, al di là e al di sopra della parola scritta.

Weekend a Viterbo e in provincia

San Martino al Cimino, deliziosa località nei pressi di Viterbo presenta la sagra della Castagna e del Fungo Porcino. Durante la manifestazione sarà aperto, eccezionalmente, lo straordinario Palazzo Doria Pamphilj ed il cartellone degli eventi proseguirà con dimostrazioni di falconeria, esibizioni di balestrieri, rievocazioni storiche, giochi popolari ed artisti di strada. Degustazioni di caldarroste e vin brulè che affiancheranno i deliziosi piatti a base di funghi e castagne.

